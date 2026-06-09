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Instagram Grid Reorder फीचर हुआ लाइव, इन स्टेप्स को फॉलो कर सजाएं अपनी प्रोफाइल ग्रिड

इस फीचर को यूज़ करने के लिए किसी पोस्ट को Long Press करें, फिर Reorder Grid ऑप्शन चुनें और Drag-Drop करें. ( Getty Images )

हैदराबाद: इंस्टाग्राम यूज़र्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. मेटा ने इंस्टाग्राम पर आखिरकार उस फीचर को रोलआउट कर दिया है, जिसका क्रिएटर्स और आम यूज़र्स दोनों को सालों से इंतजार था. अब आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ग्रिड में मौजूद पोस्ट को मनचाहे क्रम में लगा सकते हैं. इसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसके लिए कोई भी पोस्ड डिलीट करने या दोबारा अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बाद आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्कुल उस तरीके से दिखाई देगी, जैसी आप चाहते हैं.

इंस्टाग्राम के आधिकारिक क्रिएटर अकाउंट पर इस अपडेट की जानकारी दी गई है. पहले इंस्टाग्राम की ग्रिड हमेशा रिजर्व क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती थी यानी जो पोस्ट रिसेंट डाली हो, वो सबसे पहले दिखती है. इसमें यूज़र्स को अधिकतम तीन पोस्ट को पिन करने का मौका मिलता था, जो प्रोफाइल ग्रिड पर सबसे ऊपर दिखाई देते थे और उसके हाद रिसेंट में पोस्ट किया हुआ पोस्ट सबसे पहले और फिर उसी क्रम में प्रोफाइल ग्रिड दिखाई देती थी. इससे क्रिएटर्स को काफी दिक्कत होती थी क्योंकि कोई पुरानी लेकिन ज़रूरी पोस्ट धीरे-धीरे नीचे चली जाती थी और नई विज़िटर्स उसे देख नहीं पाते थे.

इंस्टाग्राम पोस्ट को अरेंज कैसे करें?

अब क्रिएटर्स इंस्टाग्राम प्रोफाइल ग्रिड में मौजूद अपने पोस्ट को मनचाहे क्रम में लगा सकते हैं. सबसे बड़ी राहत यह है कि इसके लिए कोई भी पोस्ट डिलीट करने या दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है. इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने करीब एक साल पहले इस फीचर का संकेत दिया था और 2022 में ऐप रिसर्चर Alessandro Paluzzi ने इंस्टाग्राम के कोड में 'Edit Grid' का एक छिपा हुआ ऑप्शन ढूंढ निकाला था. इससे साफ हो गया था कि यह फीचर काफी समय से बनाया जा रहा था.

इंस्टाग्राम के इस खास फीचर का नाम इंस्टाग्राम ग्रिड रीऑर्डर है. आइए हम आपको इस फीचर को इस्तेमाल करने यानी अपने इंस्टाग्राम अकाउंड में पोस्ट को अपने मनचाहे क्रम में अरेंज करने के स्टेप्स बताते हैं.