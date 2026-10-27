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YouTube को टक्कर देने आया Instagram का 'Features' टूल, अब देख सकेंगे 90 मिनट तक की लंबी वीडियो!

पहले IGTV फेल हो चुका था लेकिन अब वीडियो देखने वाले यूजर्स के साथ Instagram Features को बड़े स्क्रीन पर ले जाना चाहता है. ( ETV Bharat/ Mohammad Faisal )

हैदराबाद: इंस्टाग्राम अब लंबे वीडियो के क्षेत्र में एक बार फिर से कोशिश कर रहा है. मेटा कंपनी के इस प्लेटफॉर्म ने सोमवार यानी 26 अक्टूबर को अमेरिका के चुनिंदा क्रिएटर्स के साथ होरीजॉन्टल वीडियो टेस्ट शुरू किया है. ये वीडियो 90 मिनट तक लंबे हो सकते हैं. इस नए प्रोडक्ट का नाम फीचर्स (Features) रखा गया है. कंपनी इसके जरिए खासतौर पर पॉडकास्टर्स, कॉमेडियन और लंबे कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को टारगेट कर रही है.

इंस्टाग्राम के प्रॉडक्ट वीपी टेसा लॉयन्स ने द हॉलीवुड रिपोर्ट को बताया कि क्रिएटर्स अपने बड़े हॉरीजॉन्टल वीडियो को रील्स से जोड़ सकेंगे. यूज़र्स छोटा वर्टिकल क्लिप देखकर फुल लंबा वीडियो चुनकर देख सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आपने एक पॉडकास्ट का एक छोटा हिस्सा यानी क्लिक को रील्स में डाली. उसे देखने के बाद दर्शक के सामने उस पॉडकास्ट के पूरे एपिसोड को देखने का ऑप्शन आएगा, जिसे यूज़र्स Features नाम के नए फीचर के जरिए खोल सकेंगे. इन लंबी वीडियोज़ को एक्सप्लोर पेज और दूसरे सेक्शन में भी रिकमेंड किया जाएगा.

TV पर Instagram एप्लिकेशन पहले से मौजूद है (Instagram) इस नए फीचर के शुरुआती टेस्ट में Podcast host और Skims co-founder Emma Grede, beauty और fashion creator Monet McMichael, football content creator Donald De La Haye और street interviewer Preston Rakovsky शामिल हैं. IGTV की नाकामी के बाद दूसरी कोशिश