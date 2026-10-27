YouTube को टक्कर देने आया Instagram का 'Features' टूल, अब देख सकेंगे 90 मिनट तक की लंबी वीडियो!
Instagram अब Features के जरिए Reels के छोटे क्लिप्स से सीधे 90 मिनट तक के लंबे horizontal वीडियो तक पहुंच आसान बना रहा है.
Published : October 27, 2026 at 6:33 PM IST
हैदराबाद: इंस्टाग्राम अब लंबे वीडियो के क्षेत्र में एक बार फिर से कोशिश कर रहा है. मेटा कंपनी के इस प्लेटफॉर्म ने सोमवार यानी 26 अक्टूबर को अमेरिका के चुनिंदा क्रिएटर्स के साथ होरीजॉन्टल वीडियो टेस्ट शुरू किया है. ये वीडियो 90 मिनट तक लंबे हो सकते हैं. इस नए प्रोडक्ट का नाम फीचर्स (Features) रखा गया है. कंपनी इसके जरिए खासतौर पर पॉडकास्टर्स, कॉमेडियन और लंबे कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को टारगेट कर रही है.
इंस्टाग्राम के प्रॉडक्ट वीपी टेसा लॉयन्स ने द हॉलीवुड रिपोर्ट को बताया कि क्रिएटर्स अपने बड़े हॉरीजॉन्टल वीडियो को रील्स से जोड़ सकेंगे. यूज़र्स छोटा वर्टिकल क्लिप देखकर फुल लंबा वीडियो चुनकर देख सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आपने एक पॉडकास्ट का एक छोटा हिस्सा यानी क्लिक को रील्स में डाली. उसे देखने के बाद दर्शक के सामने उस पॉडकास्ट के पूरे एपिसोड को देखने का ऑप्शन आएगा, जिसे यूज़र्स Features नाम के नए फीचर के जरिए खोल सकेंगे. इन लंबी वीडियोज़ को एक्सप्लोर पेज और दूसरे सेक्शन में भी रिकमेंड किया जाएगा.
इस नए फीचर के शुरुआती टेस्ट में Podcast host और Skims co-founder Emma Grede, beauty और fashion creator Monet McMichael, football content creator Donald De La Haye और street interviewer Preston Rakovsky शामिल हैं.
IGTV की नाकामी के बाद दूसरी कोशिश
लंबी वीडियो में अपनी किस्मत आज़माने की ये कोशिश नई नहीं है. इससे पहले भी इंस्टाग्राम ने यूट्यूब को टक्कर देने के लिए लॉन्ग-वीडियो सेगमेंट में एंट्री करने और अपनी साख जमाने की कोशिश की थी. उस वक्त इंस्टाग्राम ने इसका नाम IGTV रखा था, जो फेल हो गया था. उस वक्त इंस्टाग्राम का ज्यादातर इस्तेमाल फोटो शेयरिंग के लिए किया जाता था, इसलिए इसे फोटो शेयरिंग ऐप कहते थे. अब इसे लोग शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म कहने लगे हैं, क्योंकि अब लोग इंस्टाग्राम पर रील्स के जरिए वीडियो देखने के आदी हो चुके हैं. इस कारण अब कंपनी को एक बार फिर उम्मीद है कि लोग फुल-लेंथ वीडियो भी देखना पसंद करेंगे.
क्रिएटर्स पहले से ही रील्स पर पॉडकास्ट और स्डैंट-अप कॉमेडी को छोटे-छोटे क्लिप्स डालते हैं. इंस्टाग्राम इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाकर अपनी लंबी वीडियो लाइब्रेरी बनाना चाहता है. दूसरी तरफ यूट्यूब शॉर्ट्स को होम पेज और सर्च में ऊपर रख रहा है. शॉर्ट वीडियोज़ फिल्टर करना यूज़र्स को हर बार खुद करना पड़ता है. फीचर को अभी मोबाइल पर उपलब्ध होगा, लेकिन कंपनी इसे Instagram for TV पर भी इसे लाना चाहती है.
इंस्टाग्राम टीवी को पिछले साल सैमसंग, फायर टीवी और गूगल टीवी पर लॉन्च किया गया था. अब इसे Apple TV पर भी रोल आउट किया जा रहा है. लॉयन्स ने कहा कि लंबे हॉरीजॉन्टल कंटेंट के लिए सबसे अच्छा अनुभव बड़े स्क्रीन पर होता है. इस बार अपनी लॉन्ग-फॉर्म वीडियो फीचर के लिए इंस्टाग्राम ज्यादा सोच-समझकार आगे बढ़ रहा है ताकि क्रिएटर्स और दर्शक दोनों को फायदा हो.