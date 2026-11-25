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Instagram में आया 'Muse' AI: अब डीएम में ही मिलेंगी चैट समरी, शॉपिंग डील्स और ट्रिप प्लानिंग

यह सुविधा अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, जापान और सिंगापुर में शुरू हुई है और बिना मंज़ूरी कुछ भी शेयर नहीं होगा. ( Image Credit: X/muse )

हैदराबाद: मेटा ने मंगलवार यानी 24 नवंबर को ऐलान किया है कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल वाले यूज़र्स को अब अपने डीएम यानी मैसेज वाले हिस्से में ही मेटा के एआई एजेंट मयूज़ (Muse) का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी. यूज़र अपने इंस्टाग्राम डीएम में ही म्यूज़ से बातचीत कर पाएंगे. कंपनी के मुताबिक, कोई पोस्ट, जगह या प्रोडक्ट पसंद आए और उसके बारे में ज़्यादा जानना हो, तो मयूज़ से पूछा जा सकता है. अगर आपके दूसरे डीएम में बातचीत छूट गई है, तो मयूज़ उसकी समरी भी बता देगा.

इससे पहले तक इंस्टाग्राम यूज़र्स को म्यूज़ का इस्तेमाल करने के लिए इंस्टाग्राम ऐप से बाहर निकलकर म्यूज़ ऐप अलग से खोलना पड़ता था. अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब इंस्टाग्राम में ही इसे इस्तेमाल करने का फीचर मिलेगा. मेटा समेत दुनियाभर की एआई कंपनियां अपने एआई असिस्टेंट को लोगों की डेली-डिजिटल लाइफ का हिस्सा बनाने की होड़ में लगी हुई है.

पोस्ट शेयर करके करवाएं काम यूज़र म्यूज़ के जरिए इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट भेजकर उसपर काम करवा सकते हैं. इसके अलावा कॉफी शॉप की पोस्ट भेजकर उसे किसी खास जगह की ट्रिप लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. इसके अलावा आप अपने किसी पसंदीदा जूतों का विज्ञापन या पोस्ट भेजकर बेस्ट डील ढूंढने के लिए बोल सकते हैं. मयूज़ से इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत मुख्य मयूज़ ऐप में साइड चैट के रूप में भी दिखेगी.