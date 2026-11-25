Instagram में आया 'Muse' AI: अब डीएम में ही मिलेंगी चैट समरी, शॉपिंग डील्स और ट्रिप प्लानिंग
मेटा ने इंस्टाग्राम डीएम में एआई एजेंट मयूज़ जोड़ा है, जिससे यूज़र पोस्ट, जगह या प्रोडक्ट की जानकारी चैट में ले सकेंगे.
Published : November 25, 2026 at 8:28 AM IST
हैदराबाद: मेटा ने मंगलवार यानी 24 नवंबर को ऐलान किया है कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल वाले यूज़र्स को अब अपने डीएम यानी मैसेज वाले हिस्से में ही मेटा के एआई एजेंट मयूज़ (Muse) का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी. यूज़र अपने इंस्टाग्राम डीएम में ही म्यूज़ से बातचीत कर पाएंगे. कंपनी के मुताबिक, कोई पोस्ट, जगह या प्रोडक्ट पसंद आए और उसके बारे में ज़्यादा जानना हो, तो मयूज़ से पूछा जा सकता है. अगर आपके दूसरे डीएम में बातचीत छूट गई है, तो मयूज़ उसकी समरी भी बता देगा.
इससे पहले तक इंस्टाग्राम यूज़र्स को म्यूज़ का इस्तेमाल करने के लिए इंस्टाग्राम ऐप से बाहर निकलकर म्यूज़ ऐप अलग से खोलना पड़ता था. अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब इंस्टाग्राम में ही इसे इस्तेमाल करने का फीचर मिलेगा. मेटा समेत दुनियाभर की एआई कंपनियां अपने एआई असिस्टेंट को लोगों की डेली-डिजिटल लाइफ का हिस्सा बनाने की होड़ में लगी हुई है.
Muse can now organize Instagram saves into collections or travel itineraries, find saved reels and turn recipes into grocery lists. Use it in DMs to learn more about a post or catch up on what you missed. Muse won’t make changes or take action without your OK. https://t.co/jOvJ0asR4m— Instagram (@instagram) November 24, 2026
पोस्ट शेयर करके करवाएं काम
यूज़र म्यूज़ के जरिए इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट भेजकर उसपर काम करवा सकते हैं. इसके अलावा कॉफी शॉप की पोस्ट भेजकर उसे किसी खास जगह की ट्रिप लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. इसके अलावा आप अपने किसी पसंदीदा जूतों का विज्ञापन या पोस्ट भेजकर बेस्ट डील ढूंढने के लिए बोल सकते हैं. मयूज़ से इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत मुख्य मयूज़ ऐप में साइड चैट के रूप में भी दिखेगी.
कंपनी के मुताबिक, यह सुविधा बीते मंगलवार से धीरे-धीरे लोगों तक पहुंच रही है. इसे अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, जापान और सिंगापुर के यूज़र्स के लिए आईओएस (iOS) और एंड्रॉयड (Android) दोनों पर उपलब्ध कराया जा रहा है. आपको बता दें कि भारत में अभी तक म्यूज़ को लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही मेटा भारत में भी म्यूज़ को इंस्टाग्राम डीएम फीचर के साथ ही लॉन्च कर सकती है.
Muse is now on Instagram 👋 Send it a DM to turn your saves into real plans, like that trip you keep meaning to take ✈️ https://t.co/jPXnoYxcNm— Muse (@Muse) November 24, 2026
सेव किए गए पोस्ट भी बनेंगे आसान
- मेटा ने यह भी बताया कि सेव किए गए पोस्ट और रील्स के साथ अब ज़्यादा काम किया जा सकता है.
- आप मयूज़ से कह सकते हैं कि सेव किए हुए कंटेंट को कलेक्शन (Collections) नाम के कस्टम फोल्डर्स में बांट दे.
- किसी रेसिपी वाले वीडियो को ग्रोसरी की लिस्ट में बदलवाया जा सकता है.
- पसंदीदा ट्रैवल क्रिएटर्स के कंटेंट से आने वाली यात्रा का प्लान बनवाया जा सकता है.
- सेव की गई फैशन रील्स के आधार पर मयूज़ आपको आउटफिट के आइडिया भी भेज सकता है.
इस फीचर के आने के बाद से यूज़र इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट सेव करेंगे, तो उन्हें मयूज़ से उसे ऑर्गनाइज़ करवाने का प्रॉम्प्ट दिखेगा. मेटा के मुताबिक बिना यूज़र की मंज़ूरी के कुछ भी शेयर, पब्लिश या भेजा नहीं जाएगा, और वे मयूज़ से जानकारी भूलने या काम वापस लेने को कभी भी कह सकते हैं.