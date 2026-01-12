ETV Bharat / technology

Instagram ने हैकिंग और डेटा ब्रीच से किया इनकार, कहा- 'यूज़र्स के अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित है'

इंस्टाग्राम ने पासवर्ड रीसेट ईमेल वाले विवाद पर अपना बयान जारी किया है और लोगों से कहा है कि उनका अकाउंट सुरक्षित है. ( Image Credit: AP )

मेटा के अंदर आने वाली इंस्टाग्राम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रविवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि किसी भी तरह का डेटा ब्रीच नहीं हुआ है और यूज़र्स का अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित है. इंस्टाग्राम ने अपने ऑफिशियल एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर लिखा कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से किसी बाहरी पार्टी को कुछ यूज़र्स के लिए पासवर्ड रीसेट ईमेल भेजने का मौका मिल गया था. कंपनी ने कहा कि उसके सिस्टम में कोई सेंधमारी यानी ब्रीच नहीं हुई और यूज़र्स को ऐसे ईमेल को इंग्नोर यानी नजरअंदाज करना चाहिए.

हैदराबाद: इंस्टाग्राम यूज़र्स के बीच पिछले हफ्ते अचानक डर का माहौल बन गया था, जब बड़ी संख्या में लोगों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर पासवर्ड रीसेट करने का मैसेज आया. कई यूज़र्स को लगा कि शायद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है. इस बीच एक साइबर सिक्योरिटी फर्म की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि हैकर ग्रुप ने इंस्टागाम यूज़र्स के अकाउंट्स में सेंध लगाकर लाखों यूज़र्स का डेटा चुरा लिया है और अब उन डेटा को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है. हालांकि, अब इंस्टाग्राम ने इन दावों पर खुलकर जवाब दिया है.

करोड़ों अकाउंट्स का डेटा चोरी होने का दावा

यहां पर गौर करने वाली बात है कि इंस्टाग्राम के द्वारा इस मुद्दे पर यह बयान ऐसे समय में आया है, जब Malwarebytes नाम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने Bluesky पर दावा किया था कि करीब 1.75 करोड़ इंस्टाग्राम अकाउंट्स से जुड़ा डेटा चोरी हो गया है. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हैकर्स के पास यूज़रनेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और यहां तक कि यूज़र्स का एड्रेस यानी पता जैसी संवेदनशील जानकारी भी है. इसके अलावा इस दावे में यह भी कहा गया है कि यूज़र्स के इन सभी डेटा को चुराकर डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध भी करा दिया गया है.

Malwarebytes ने दावा किया था कि करोड़ों इंस्टाग्राम यूज़र्स का डेटा चोरी हो गया है, जिसके बेचने के लिए डार्क वेब पर भी उपलब्ध करा दिया गया है. (Image Credit: malwarebytes)

हालांकि, उस पोस्ट में इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया गया था, जिससे यह साबित हो पाए कि सच में इंस्टाग्राम यूज़र्स का डेटा चोरी हुई है. दूसरी ओर, इंस्टाग्राम ने यह नहीं बताया है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी, जिसकी वजह से यूज़र्स के पास पासवर्ड रीसेट ईमेल आए. इसके अलावा इंस्टाग्राम ने किसी भी तरह से लॉग्स या एक्टिविटी डिटेल्स भी शेयर नहीं किए हैं.

आपको बता दें कि कई यूज़र्स को पासवर्ड रीसेट ईमेल मिला था और जिन यूज़र्स ने उस लिंक को क्लिक किया है, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो इंस्टाग्राम ऐप के जरिए अपना पासवर्ड तुरंद बदल लें ताकि किसी भी तरह का जोखिम न रहे. बहरहाल, इतना तो साफ है कि एक आम यूज़र्स के तौर पर इस मामले पर अभी तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हुई है. हालांकि, इतना जरूर है कि इंस्टाग्राम ने साफ तौर पर कहा कि यूज़र्स का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी तरह का डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन इंस्टाग्राम ने यह जरूर स्वीकार किया है कि टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी. ऐसे में उन्हें यूज़र्स को खुलकर उस टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए ताकि उनके मन में पर्सनल डेटा के सुरक्षित होने वाले इंस्टाग्राम के दावे पर भरोसा बन सके.