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Instagram कमेंट्स को अब कर पाएंगे एडिट, टाइपो की टेंशन खत्म!

इंस्टाग्राम ने अब एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए लोग अपने कमेंट्स को 15 मिनट के भीतर एडिट कर पाएंगे.

Edited comments will have a gray edited label but no option to view the old version will be available.
एडिट किए गए कमेंट के पास ग्रे एडिटेड लेबल दिखेगा लेकिन पुराना वर्शन देखने का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 10, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अब इंस्टाग्राम यूज़र्स के लिए एक पुरानी परेशानी खत्म होने वाली है. इंस्टाग्राम ने आखिरकार कमेंट एडिट करने की सुविधा शुरू कर दी है. इंस्टाग्राम ने शुक्रवार को इस फीचर का ऐलान किया और अब ग्लोबली रोलआउट करना शुरू कर दिया है. अगर पहले इंस्टाग्राम पर करने वाले किसी पोस्ट में टाइपो यानी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती थी, तो उस पोस्ट को डिलीट ही करना पड़ता था. अब ऐसा नहीं होगा.

नए फीचर्स की मदद से अब इंस्टाग्राम के यूज़र्स कमेंट पोस्ट करने के बाद अगले 15 मिनट तक उसे एडिट कर सकेंगे. इन 15 मिनट्स में आप अपने कमेंट्स को जितनी बार चाहे, उतनी बार अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे. एडिट करने के लिए कमेंट के नीचे दिखने वाले Edit ऑप्शन पर टैप करना होगा, उसके बाद एक पॉप-अप खुलेगा, जहां टेक्स्ट बदलकर सेव कर सकते हैं.

इंस्टाग्राम में आया नया फीचर

हालांकि, अभी भी कुछ शर्तें हैं जैसे- आप अभी भी कमेंट में सिर्फ टेक्स्ट वाला पार्ट ही एडिट कर सकते हैं. अगर कमेंट में फोटो या इमेज भी लगाई है तो सिर्फ लिखे हुए शब्द बदल सकेंगे, इमेज नहीं. एडिट करने के बाद कमेंट के पास एक ग्रे रंग का "Edited" लेबल दिखेगा, जिससे दूसरे समझ जाएंगे कि इसमें बदलाव हुआ है. हालांकि, इसमें पुराना वर्ज़न देखने का कोई ऑप्शन नहीं होगा.

यूज़र्स काफी समय से इस फीचर की मांग कर रहे थे. आपको बता दें कि इंस्टाग्राम में पोस्ट के कैप्शन को एडिट करने वाला फीचर तो साल 2014 में ही आ गया था, लेकिन कमेंट्स पर इस सुविधा के लिए लोगों को दस साल से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ गया. एक्स (पुराना नाम ट्विटर) ने 2022 में ही एडिट फीचर टेस्ट करना शुरू कर दिया था. थ्रेड्स में भी पोस्ट एडिट करने की छूट पहले से है.

ये छोटा-सा अपडेट यूज़र्स के अनुभव को काफी आसान बना देगा. खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे-लंबे कमेंट्स लिखते हैं या जल्दबाजी में कमेंट करने के दौरान कुछ गलतियां हो जाती है. ऐसे में इंस्टाग्राम का नया कमेंट एडिट फीचर काफी काम आने वाला है. इस फीचर को धीरे-धीरे सभी यूज़र्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. अगर आपके अकाउंट में अभी तक यह फीचर नहीं दिख रहा है तो आप कुछ दिन रुककर फिर से अपना इंस्टाग्राम ऐप अपडेट कीजिए और फीचर चेक कीजिए.

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