Instagram अब TV पर दिखाएगा Reels, जानें कैसा होगा बड़ी स्क्रीन का नया एक्सपीरियंस

Instagram ने Fire TV के लिए नया Reels TV ऐप टेस्ट करना शुरू किया, जिससे यूज़र्स बड़े स्क्रीन पर Reels और Channels देख पाएंगे.

इंस्टाग्राम के ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, इंस्टाग्राम के इस टीवी ऐप का पूरा फोकस रील्स पर है. ऐप का होमस्क्रीन मोबाइल इंटरफेस से काफी अलग होगा. यहां पर यूज़र्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में वीडियो कलेक्शंस दिखेंगी, ताकि रिमोट से ब्राउज़ करना आसान रहे. जैसे ही किसी थंबनेल पर क्लिक किया जाएगा, Reels फुल पोर्ट्रेट मोड में चलेगी. स्क्रीन के एक साइड कैप्शन होगा और दूसरी तरफ लाइक्स और शेयर्स जैसे स्टैट्स दिखेंगे. इसके अलावा इंस्टाग्राम के मोबाइल एक्सपीरियंस की तरह ही अगली Reel नीचे से ऊपर की तरफ आएगी.

हैदराबाद: Meta ने Instagram के ऑफिशियल ब्लॉग के जरिए एक बड़ा अपडेट शेयर किया है. कंपनी अब इंस्टाग्राम के लिए एक नया टीवी ऐप टेस्ट कर रही है, जिसे खासतौर पर रील्स देखने के लिए बनाया गया है. इस ऐप की शुरुआत एक पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर की जा रही है. इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में Amazon Fire TV डिवाइसेज़ पर होने वाली है.

पांच अकाउंट्स कर पाएंगे लॉग-इन

इंस्टाग्राम की स्पोक्सपर्सन Christine Pai ने द वर्ज से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि इस ऐप पर यूज़र्स अपने फॉलो किए गए अकाउंट्स की रील्स के साथ साथ पॉपुलर और रिकमेंडेड कंटेंट भी देख पाएंगे. इंस्टाग्राम के टीवी ऐप में लॉग-इन करते ही चैनल्स का एक नया सेक्शन दिखाई देगा. चैनल्स में रील्स को टॉपिक, थीम और ट्रेंड के हिसाब से ग्रुप किया गया है. इससे स्पोर्ट्स, कुकिंग, म्यूज़िक या किसी सीज़नल इवेंट से जुड़ा कंटेंट ढूंढना आसान हो जाएगा. कुछ चैनल्स पूरे इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहे कंटेंट को दिखाएंगे, जबकि कुछ पूरी तरह यूज़र की एक्टिविटी पर बेस्ड होंगे.

आप पांच अकाउंट तक जोड़ सकते हैं, ताकि आपके घर में हर कोई रील्स देखने का पर्सनलाइज़्ड तरीका एन्जॉय कर सके.

इंस्टाग्राम टीवी ऐप में सर्च फीचर भी शामिल किया गया है. इससे यूज़र्स अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को टीवी में ही ढूंढ पाएंगे, रील्स बेस्ड प्रोफाइल्स देख सकेंगे और किसी भी इंटरेस्ट से जुड़ा कंटेंट एक्सप्लोर कर सकेंगे. इसमें एक खास बात यह है कि टीवी ऐप में एक साथ पांच अकाउंट्स तक लॉग-इन किए जा सकते हैं, ताकि घर के सभी लोग अपना पर्सनलाइज्ड रील्स एक्सपीरियंस एन्जॉय कर सकें.

सर्च से आप अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं, रील्स पर आधारित प्रोफाइल ब्राउज़ कर सकते हैं, और अपनी पसंद की कोई भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं.

आने वाले समय में इंस्टाग्राम टीवी ऐप में और भी नए फीचर्स को जोड़ सकता है. ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, कंपनी फोन को रिमोट की तरह इस्तेमाल करने और चैनल सर्फिंग को और भी ज्यादा आसान बनाने पर भी काम कर रही है. आपको बता दें कि फिलहाल इंस्टाग्राम टीवी ऐप को सिर्फ अमेरिका में लॉन्च किया गया है. यह ज्यादातर Fire TV Stick डिवाइसेज़ के साथ Fire TV Series 2 और Omni TVs को सपोर्ट करेगा.