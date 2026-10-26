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Apple TV यूजर्स के लिए आया Instagram ऐप, मिलेगा क्रॉस-डिवाइस सपोर्ट

यह ऐप फ्री में उपलब्ध है और इसमें सर्च फीचर के साथ उम्र नियंत्रण तथा वैकल्पिक खरीदारी विकल्प भी शामिल किए गए हैं. ( Getty Images )

हैदराबाद: इंस्टाग्राम अब सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि टीवी पर भी आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेटा ने अब एपल टीवी ( Apple TV ) पर भी इंस्टाग्राम ऐप को लॉन्च कर दिया है. अब यूज़र्स अपने टीवी पर बैठकर क्रिएटर्स के वीडियो और लाइव शोज़ आसानी से देख सकते हैं. इस ऐप को पिछले हफ्ते से ऐप स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया है.

इंस्टाग्राम का एपल टीवी ऐप उन यूज़र्स के लिए है, जिनके पास tvOS 26.0 या उससे नया वर्जन चल रहा हो. इस ऐप का साइज़ करीब 660.9 MB है और यह फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है. इसमें Instagram Badges और Meta Verified जैसे ऑप्शनल इन-ऐप परचेज का भी ऑप्शन मिलता है. इस ऐप की एज रेटिंग 13+ है और इसमें पैरेंटल कंट्रोल के साथ एज एश्योरेंज फीचर भी दिया गया है.

इसमें सबसे खास बात यह है कि यूज़र्स को क्रॉस-डिवाइस प्लेबैक सपोर्ट मिलता है. इसका मतलब है कि आप फोन पर कोई वीडियो देख रहे हों और बीच में उसे छोड़कर बाद में टीवी पर उसी जगह से देखना चाहते हों, तो आप ऐसा क्रॉस-डिवाइस प्लेबैक सपोर्ट की मदद से कर सकते हैं. इस ऐप के अंदर क्रिटर्स और अन्य यूज़र्स को सर्च करने की सुविधा भी है. अब लोग अपने लिविंग रूम में आराम से बैठकर इंस्टाग्राम का लंबा वीडियो कंटेंट देख सकते हैं.

इंस्टाग्राम ने टीवी एक्सपीरियंस को बढ़ाने की कोशिश पिछले साल से शुरू की थी. सबसे पहले Amazon Fire TV डिवाइसेज पर इंस्टाग्राम ऐप को टेस्ट किया गया था. दिसंबर में मेटा ने इंस्टाग्राम को अमेरिका में चुनिंदा Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV 4-Series और Fire TV Omni QLED Series जैसे डिवाइसेज पर रोलआउट कराया. उसके बाद फरवरी 2026 में गूगल टीवी पर जून में सैमसंग स्मार्ट टीवी पर भी एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया. अब इसे एपल टीवी पर लॉन्च किया गया है.

मेटा के इन प्लान्स से समझ में आता है कि वो अपने इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम को अब सिर्फ मोबाइल ऐप तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि दुनियाभर के यूज़र्स के लिए टीवी पर भी इसे उपलब्ध कराना चाहता है, ताकि उनका टारगेट ऑडियंस बढ़ जाए.