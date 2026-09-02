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Instagram का नया नियम: AI प्रोफाइल पर लेबल लगाना ज़रूरी, नहीं तो...

बिना लेबल वाले एआई प्रोफाइल की पहुंच कम हो सकती है और सिफारिशों से हटने का खतरा रहता है. ( Image Credit: ETV Bharat )

हैदराबाद: इंस्टाग्राम ने अपने एक लेबल का नाम बदल दिया है. पहले इसे एआई क्रिएटर कहा जाता था. अब इसका नया नाम एआई-जनरेटेड प्रोफाइल है. यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि लोग आसानी से समझ सकें कि प्रोफाइल पर दिखने वाला व्यक्ति असली है या एआई से बनाया गया है.

इंस्टाग्राम का कहना है कि यूज़र्स को यह बात शुरू में ही पता चलनी चाहिए. बाद में पता चलने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता. कंपनी ने इस साल की शुरुआत में एआई क्रिएटर टूल का टेस्ट किया था. उसी टेस्ट से यह बात सामने आई.

क्रिएटर्स के लिए क्या मतलब है?

जिन क्रिएटर्स ने पहले से पुराना एआई क्रिएटर लेबल लगा रखा था उनके प्रोफाइल पर नया नाम अपने आप नहीं आएगा. उन्हें खुद ही चेक करना होगा कि लेबल अभी भी सही है या नहीं. अगर अब जरूरत नहीं हो तो हटा सकते हैं.

जिन लोगों ने पुराने रील्स पर लेबल नहीं लगाया था, वो प्रोफाइल एडिट करके एआई-जनरेटेड प्रोफाइल का विकल्प चालू कर सकते हैं. ऐसा करने पर प्रोफाइल और उनके कंटेंट पर एआई-जनरेटेड लेबल दिखने लगेगा. यह खासकर उन मीडिया पर दिखेगा, जहां पहले एआई से बने या एडिट किए जाने का कोई संकेत नहीं था.