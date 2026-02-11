ETV Bharat / technology

Instagram में एक नया फीचर आने की उम्मीद, यूज़र्स अपनी शक्ल से बना सकेंगे AI फोटो और वीडियो!

इंस्टाग्राम एक ऐसा फीचर लॉन्च कर सकता है, जिसमें आपकी शक्ल से फोटो और वीडियो बनाना आसान हो सकता है. ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: इंस्टाग्राम आने वाले समय में एक नया एआई फीचर लॉन्च कर सकता है, जो यूज़र्स को अपनी शक्ल यानी लाइकनेस का इस्तेमाल करके फोटो और वीडियो बनाने की सुविधा देगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर काफी हद तक OpenAI के Sora ऐप जैसा हो सकता है. हालांकि, अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि इस फीचर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा टिपस्टर एलेसेंड्रो पलूज़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि इंस्टाग्राम एक एआई पावर्ड फेस स्वैप फीचर पर काम कर रहा है. उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं, जो हमने इस स्टोरी में भी अटैच किए हैं. स्क्रीनशॉट्स में देखा दजा सकता है कि इस फीचर को 'Create my likeness' नाम दिया गया है. इस फीचर के जरिए यूज़र्स अपनी शक्ल का डिजिटल वर्ज़न तैयार कर सकेंगे और एआई की मदद से अलग-अलग तरह के फोटो और वीडियो बना सकेंगे. फिलहाल, यह क्लियर नहीं है कि इंस्टाग्राम यूज़र की लाइकनेस खुद उनके पोस्ट और हाइलाइट्स से तैयार करेगा या फिर यूज़र को इसके लिए अलग से अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी. हालांकि, अगर यह फीचर लॉन्च होता है, तो यूज़र्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर एआई से फोटो या वीडियो बनवा सकेंगे. इसके अलावा, इन कंटेंट को दोस्तों के साथ डीएम में शेयर करने या स्टोरी और फीड में पोस्ट करने का विकल्प भी मिल सकता है.