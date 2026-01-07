CES 2026: इनफिनिक्स का बड़ा धमाका, Infinix Note 60 सीरीज में मिलेगा सैटेलाइट कॉल और मैसेजिंग सपोर्ट
Infinix ने CES 2026 में सैटेलाइट कॉलिंग, नई कूलिंग टेक्नोलॉजी, गेमिंग कंट्रोलर और AI एक्सेसरीज को पेश किया.
Published : January 7, 2026 at 7:55 PM IST
हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी Infinix ने CES 2026 में अपनी कई नई और भविष्य की टेक्नोलॉजीज़ का खुलासा किया है. कंपनी ने साफ किया है कि ये इनोवेशन सिर्फ शोकेस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले महीनों में ये नई टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के जरिए यूज़र्स तक भी पहुंचने वाले हैं. CES 2026 में Infinix का फोकस कनेक्टिविटी, परफॉर्मेंस और गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने पर रहा है.
इनफिनिक्स ने सबसे बड़ी घोषणा अपनी नई सैटेलाइट कम्यूनिकेशन (Satellite Communication) टेक्नोलॉजी को लेकर किया. कंपनी का दावा है कि यह टेक्नोलॉजी दुनिया की करीब दो-तिहाई सतह पर काम करने में सक्षम होगी. Infinix Satellite Communication नाम की इस सर्विस में 4kbps की ट्रांसमिशन स्पीड दी गई है, जिससे टू-वे कॉलिंग और मैसेजिंग संभव होगी. इसका मतलब है कि जहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता या बहुत कमजोर होता है, वहां भी कॉल और मैसेज किया जा सकेगा.
कंपनी ने बताया कि यह सैटेलाइट सर्विस एक यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम करती है. यूजर को इसके लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा. फोन खुद ही जरूरत के हिसाब से सेलुलर नेटवर्क और सैटेलाइट कनेक्टिविटी के बीच स्विच कर लेगा. यह फीचर खास तौर पर ट्रैवलर्स, एडवेंचर लवर्स और रिमोट इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
Infinix Note 60 series is unveiled as first “anywhere” satellite calling smartphone— Gadget Listings (@gadgetlistings) January 7, 2026
- According to Infinix, global satellite calling on the Note 60 series is built as an always-on emergency connection rather than a novelty add-on
- The transmission speeds are limited to just… pic.twitter.com/0yHjNH3i6M
Infinix Note 60 सीरीज का इंतजार
Infinix ने यह भी कंफर्म किया है कि आने वाली Infinix Note 60 सीरीज में सबसे पहले इस Satellite Communication फीचर को शामिल दिया जाएगा. कंपनी ने जानकारी दी है कि उनकी इस अपकमिंग फोन सीरीज को इस साल यानी 2026 के अंत तक लॉन्च की जाएगी. कंपनी का कहना है कि भविष्य में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 6G कम्युनिकेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी और रियल-टाइम AI प्रोडक्ट्स में भी किया जाएगा.
इसके अलावा इनफिनिक्स ने अपनी नई HydroFlow Liquid Cooling Architecture टेक्नोलॉजी को भी पेश किया है. यह एक नया कूलिंग सिस्टम है, जो बिना ब्लेड वाले फैन पर काम करता है. इसमें Piezoelectric Ceramic टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इलेक्ट्रिक करंट से हाई-फ्रीक्वेंसी मूवमेंट बनाकर एयरफ्लो पैदा करती है. इसके साथ, यह सिस्टम लिक्विड कूलिंग को भी सपोर्ट करता है, जिसमें फ्लोरीनेटेड लिक्विड को तेज स्पीड से सर्कुलेट किया जाता है. कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम मौजूदा एक्टिव लिक्विड कूलिंग की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है.
CES 2026 में इनफिनिक्स ने एक नया वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर भी दिखाया, जिसे फोन के साथ या अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी ने AI ModuVerse सिस्टम भी पेश किया, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन और पावर से जुड़े कई मॉड्यूलर एक्सेसरीज शामिल हैं.