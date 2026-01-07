ETV Bharat / technology

CES 2026: इनफिनिक्स का बड़ा धमाका, Infinix Note 60 सीरीज में मिलेगा सैटेलाइट कॉल और मैसेजिंग सपोर्ट

इनफिनिक्स नोट 60 सीरीज़ इनफिनिक्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ लॉन्च होने वाले पहले स्मार्टफोन होंगे. ( Image Credit: Infinix )

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी Infinix ने CES 2026 में अपनी कई नई और भविष्य की टेक्नोलॉजीज़ का खुलासा किया है. कंपनी ने साफ किया है कि ये इनोवेशन सिर्फ शोकेस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले महीनों में ये नई टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के जरिए यूज़र्स तक भी पहुंचने वाले हैं. CES 2026 में Infinix का फोकस कनेक्टिविटी, परफॉर्मेंस और गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने पर रहा है. इनफिनिक्स ने सबसे बड़ी घोषणा अपनी नई सैटेलाइट कम्यूनिकेशन (Satellite Communication) टेक्नोलॉजी को लेकर किया. कंपनी का दावा है कि यह टेक्नोलॉजी दुनिया की करीब दो-तिहाई सतह पर काम करने में सक्षम होगी. Infinix Satellite Communication नाम की इस सर्विस में 4kbps की ट्रांसमिशन स्पीड दी गई है, जिससे टू-वे कॉलिंग और मैसेजिंग संभव होगी. इसका मतलब है कि जहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता या बहुत कमजोर होता है, वहां भी कॉल और मैसेज किया जा सकेगा. कंपनी ने बताया कि यह सैटेलाइट सर्विस एक यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम करती है. यूजर को इसके लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा. फोन खुद ही जरूरत के हिसाब से सेलुलर नेटवर्क और सैटेलाइट कनेक्टिविटी के बीच स्विच कर लेगा. यह फीचर खास तौर पर ट्रैवलर्स, एडवेंचर लवर्स और रिमोट इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.