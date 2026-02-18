ETV Bharat / technology

Infinix Note Edge 5G भारत में लॉन्च, शानदार डिस्प्ले के साथ मिलेगी 6,500mAh बैटरी

इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली LTPS 3D curved AMOLED डिस्प्ले दी गई है. ( Image Credit: Infinix )

हैदराबाद: इनफिनिक्स ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Infinix Note Edge 5G है. इस फोन में कंपनी ने 1.5K LTPS 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया है. इसके अलावा इसमें 6,500mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट दिया गया है. यह फोन मिड-रेंज प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया है. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.

Infinix Note Edge 5G: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Infinix Note Edge 5G में 6.78 इंच की 1.5K (1,208x2,644 pixels) रेजॉल्यूशन वाली LTPS 3D curved AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन का टच सैंपलिंग रेट 240Hz और पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स है. यह फोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट दिया गया है, जो ग्राफिक्स के लिए Mali-G610 GPU के साथ आता है. इसके अलावा इसमें ग्राफिक्स के लिए 8GB तक LPDDR5X RAM और 256GB UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी दिया गया है.

इस फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मेन कैमरा 50MP का है, जो f/1.8 अपर्चर और डुअल फ्लैश सेटअप के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.