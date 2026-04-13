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भारत में लॉन्च हुआ नया Infinix Note 60 Pro स्मार्टफोन, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नया Infinix Note 60 Pro स्मार्टफोन हुआ लॉन्च ( फोटो - Infinix )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Infinix ने भारतीय बाजार में अपना नया Infinix Note 60 Pro लॉन्च कर दिया है. यह फोन भारत में स्मार्टफोन निर्माता कंपनी की Note 60 सीरीज़ के पहले मॉडल के तौर पर उतारा गया है. यह नया स्मार्टफोन देश में एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए बेचा जाएगा. कंपनी ने इस फोन को तीन कलर ऑप्शन और दो स्टोरेज ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है. Infinix Note 60 Pro के पिछले पैनल पर एक Active Matrix Display लगाया गया है, जिसमें नोटिफ़िकेशन और दूसरी जानकारी दिखाने के लिए कई LED लगी हैं. फोन में 6.78-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ़्रेश रेट 144Hz तक है. इस नए Infinix फ़ोन में एक ऑक्टा-कोर Snapdragon 7 सीरीज़ का चिपसेट मिलता है. Infinix Note 60 Pro की कीमत

भारत में Infinix Note 60 Pro को 31,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जो इसके बेस वेरिएंट के लिए है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है. वहीं, इसके टॉप-ऑफ-द-लाइन 8GB + 256GB RAM और स्टोरेज विकल्प की कीमत 34,999 रुपये रखी गई है. हालांकि, ग्राहक SBI, ICICI Bank, Yes Bank, Bank of Baroda और IDFC Bank के कार्ड पर 3,000 रुपये की तत्काल डिस्काउंट पा सकते हैं. इसके अलावा, कंपनी 12 महीने तक की ब्याज़-मुक्त EMI का विकल्प भी दे रही है. यह नया स्मार्टफोन भारत में 20 अप्रैल को Flipkart और Infinix के ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. नए Infinix Note 60 Pro को कंपनी ने डीप ओशन ब्लू, मोचा ब्राउन और सोलर ऑरेंज कलर ऑप्शन में उतारा है. नए Infinix Note 60 Pro स्मार्टफोन के कलर ऑप्शन (फोटो - Infinix) Infinix Note 60 Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

नया Infinix Note 60 Pro एक डुअल सिम हैंडसेट है, जो Android 16-आधारित XOS 16 पर चलता है. इस स्मार्टफोन में 6.78-इंच का 1.5K (1,208x2,644 पिक्सल) LTPS AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz तक के रिफ्रेश रेट और 4,500 nits तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है.