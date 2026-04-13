भारत में लॉन्च हुआ नया Infinix Note 60 Pro स्मार्टफोन, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Infinix ने भारत में अपना नया Infinix Note 60 Pro को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपये है.
Published : April 13, 2026 at 3:52 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Infinix ने भारतीय बाजार में अपना नया Infinix Note 60 Pro लॉन्च कर दिया है. यह फोन भारत में स्मार्टफोन निर्माता कंपनी की Note 60 सीरीज़ के पहले मॉडल के तौर पर उतारा गया है. यह नया स्मार्टफोन देश में एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए बेचा जाएगा.
कंपनी ने इस फोन को तीन कलर ऑप्शन और दो स्टोरेज ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है. Infinix Note 60 Pro के पिछले पैनल पर एक Active Matrix Display लगाया गया है, जिसमें नोटिफ़िकेशन और दूसरी जानकारी दिखाने के लिए कई LED लगी हैं. फोन में 6.78-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ़्रेश रेट 144Hz तक है. इस नए Infinix फ़ोन में एक ऑक्टा-कोर Snapdragon 7 सीरीज़ का चिपसेट मिलता है.
Infinix Note 60 Pro की कीमत
भारत में Infinix Note 60 Pro को 31,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जो इसके बेस वेरिएंट के लिए है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है. वहीं, इसके टॉप-ऑफ-द-लाइन 8GB + 256GB RAM और स्टोरेज विकल्प की कीमत 34,999 रुपये रखी गई है.
हालांकि, ग्राहक SBI, ICICI Bank, Yes Bank, Bank of Baroda और IDFC Bank के कार्ड पर 3,000 रुपये की तत्काल डिस्काउंट पा सकते हैं. इसके अलावा, कंपनी 12 महीने तक की ब्याज़-मुक्त EMI का विकल्प भी दे रही है. यह नया स्मार्टफोन भारत में 20 अप्रैल को Flipkart और Infinix के ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. नए Infinix Note 60 Pro को कंपनी ने डीप ओशन ब्लू, मोचा ब्राउन और सोलर ऑरेंज कलर ऑप्शन में उतारा है.
Infinix Note 60 Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
नया Infinix Note 60 Pro एक डुअल सिम हैंडसेट है, जो Android 16-आधारित XOS 16 पर चलता है. इस स्मार्टफोन में 6.78-इंच का 1.5K (1,208x2,644 पिक्सल) LTPS AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz तक के रिफ्रेश रेट और 4,500 nits तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है.
इस डिस्प्ले में 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट, 2,800Hz का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट, 2,304Hz तक की PWM डिमिंग, 93.18 प्रतिशत का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन देता है. कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन धूल और पानी की छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है.
नए Infinix Note 60 Pro में Qualcomm का 4nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट इस्तेमाल किया गया गया है, जो इसे पावर देता है. इस SoC में 1.8GHz पर क्लॉक किए गए चार एफिशिएंसी कोर, 2.4GHz पर क्लॉक किए गए तीन परफॉर्मेंस कोर और एक प्राइम कोर है, जो 2.7GHz की पीक क्लॉक स्पीड देता है. इस स्मार्टफोन में Adreno A810 GPU, 8GB LPDDR5 RAM और 256GB तक की UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलती है.
Infinix Note 60 Pro का कैमरा सेटअप
कैमरा सेटअप की बात करें तो, Infinix Note 60 Pro में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50-मेगापिक्सल (f/1.59) का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS), 78-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू और ऑटोफोकस का फीचर मिलता है.
इसके अलावा, इस नए हैंडसेट में 8-मेगापिक्सल (f/2.2) का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलता है, जिसमें ऑटोफोकस और 111.4-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू मिलता है. सेल्फ़ी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 13-मेगापिक्सल (f/2.2) का फ्रंट कैमरा मिलता है. यह फ़ोन 4K/30 fps तक की रिज़ॉल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है.
नए Infinix Note 60 Pro में 6,500mAh का बैटरी पैक मिलता है, जो 90W वायर्ड और 30W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. यह हैंडसेट 7.5W वायर्ड और 5W वायरलेस रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, एक USB Type-C पोर्ट, NFC और GPS जैसे फीचर्स मिलते हैं.
इसमें मौजूद सेंसर्स की बात करें तो इसमें G-sensor, e-compass, gyroscope, light sensor, proximity sensor, IR blaster और सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. इसमें साइड-माउंटेड हार्ट रेट सेंसर भी दिया गया है. इस फोन का डाइमेंशन 162.37x77.17x7.45mm है और इसका वज़न लगभग 200g है.