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Infinix GT 50 Pro भारत में लॉन्च, फ्री मिलेगा ₹24,999 का पूरा गेमिंग इकोसिस्टम

लॉन्च ऑफर में फ्री गेमिंग किट बैंक डिस्काउंट और सस्ते EMI प्लान मिल रहे हैं जो खरीदना आसान बनाते हैं. ( Image Credit: Infinix )

हैदराबाद: Infinix ने इंडिया में अपना नया गेमिंग फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Infinix GT 50 Pro है. इस फोन को कंपनी ने खासतौर पर गेमर्स के लिए बनाया है. इसमें प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 8400 Ultimate चिपसेट दिया है. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन दी गई है. इसमें 6,550mAh बैटरी दी गई है.

इस फोन में प्रेशर सेंसिटिव शोल्डर ट्रिगर्स और HydroFlow Liquid Cooling सिस्टम भी है. इसके साथ में कंट्रोलर, गेमिंग डॉक और मैग्नेटिक कूलिंग जैसे एक्सेसरीज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसकी कीमत 69,999 रुपये से शुरू होती है.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स इस फोन में 6.78 इंच की LTPS AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K यानी 1,208x2,644 पिक्सल है. इसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक जाता है, जबकि पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक जाती है. इसका टच सैंपलिंग रेट 2,800Hz है. इस फोन की स्क्रीन Corning Gorilla Glass 7i से सुरक्षित है और TUV Low Blue Light सर्टिफाइड है. इसमें 4nm प्रोसेस पर बना MediaTek Dimensity 8400 Ultimate चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ ग्राफिक्स के लिए Mali-G720 MC7 GPU दिया गया है. इसके साथ फोन में 2GB LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है. इस फोन में HydroFlow Liquid Cooling Architecture दिया गया है, जिससे तापमान कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इसमें ओपन-कट प्रेशर-सेंस जीटी ट्रिगर्स 10 लेवल तक प्रेसर को सेंस कर लेते हैं. इन्हें गेम या सिस्टम फंक्शन के लिए मैप किया जा सकता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट और f/1.59 अपर्चर के साथ आता है. इसका दूसरा बैक कैमरा 8MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल के साथ आता है, जो f/2.2 अपर्चर के साथ आता है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, X-axis लीनियर मोटर, इंफ्रारेड ब्लास्टर और IP64 रेटिंग भी है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC और USB Type-C पोर्ट दिए गए हैं. बैटरी और गेमिंग एक्सेसरीज इस फोन में 6,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की वायर्ड और 30W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 10W की रिवर्स वायर्ड और 5W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दी गई है. यह GT MagCharge Cooler 2.0 के साथ वायरलेस बायपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है.