Infinix GT 50 Pro भारत में लॉन्च, फ्री मिलेगा ₹24,999 का पूरा गेमिंग इकोसिस्टम
Infinix GT 50 Pro गेमर्स के लिए मजबूत चिपसेट अच्छी स्क्रीन बड़ी बैटरी और खास ट्रिगर्स लेकर आया है जिससे गेमिंग अनुभव बेहतर होता है.
Published : October 27, 2026 at 3:51 PM IST
हैदराबाद: Infinix ने इंडिया में अपना नया गेमिंग फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Infinix GT 50 Pro है. इस फोन को कंपनी ने खासतौर पर गेमर्स के लिए बनाया है. इसमें प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 8400 Ultimate चिपसेट दिया है. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन दी गई है. इसमें 6,550mAh बैटरी दी गई है.
इस फोन में प्रेशर सेंसिटिव शोल्डर ट्रिगर्स और HydroFlow Liquid Cooling सिस्टम भी है. इसके साथ में कंट्रोलर, गेमिंग डॉक और मैग्नेटिक कूलिंग जैसे एक्सेसरीज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसकी कीमत 69,999 रुपये से शुरू होती है.
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
इस फोन में 6.78 इंच की LTPS AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K यानी 1,208x2,644 पिक्सल है. इसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक जाता है, जबकि पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक जाती है. इसका टच सैंपलिंग रेट 2,800Hz है. इस फोन की स्क्रीन Corning Gorilla Glass 7i से सुरक्षित है और TUV Low Blue Light सर्टिफाइड है.
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इसमें 4nm प्रोसेस पर बना MediaTek Dimensity 8400 Ultimate चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ ग्राफिक्स के लिए Mali-G720 MC7 GPU दिया गया है. इसके साथ फोन में 2GB LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है. इस फोन में HydroFlow Liquid Cooling Architecture दिया गया है, जिससे तापमान कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इसमें ओपन-कट प्रेशर-सेंस जीटी ट्रिगर्स 10 लेवल तक प्रेसर को सेंस कर लेते हैं. इन्हें गेम या सिस्टम फंक्शन के लिए मैप किया जा सकता है.
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट और f/1.59 अपर्चर के साथ आता है. इसका दूसरा बैक कैमरा 8MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल के साथ आता है, जो f/2.2 अपर्चर के साथ आता है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, X-axis लीनियर मोटर, इंफ्रारेड ब्लास्टर और IP64 रेटिंग भी है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC और USB Type-C पोर्ट दिए गए हैं.
बैटरी और गेमिंग एक्सेसरीज
इस फोन में 6,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की वायर्ड और 30W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 10W की रिवर्स वायर्ड और 5W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दी गई है. यह GT MagCharge Cooler 2.0 के साथ वायरलेस बायपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है.
इस फोन के साथ कंपनी ने गेमर्स के लिए कई खास गेमिंग एक्सेसरीज का भी ऑप्शन दिया है. कंपनी ने GT NX Controller, GT NX Station और GT MagCharge Cooler 2.0 भी लॉन्च किए हैं. कंट्रोलर हैंडहेल्ड स्टाइल में फिजिकल कंट्रोल देता है. स्टेशन फोन को एक्सटर्नल डिस्प्ले से जोड़कर बड़ा स्क्रीन अनुभव देता है. मैग्नेटिक कूलर गेमिंग के दौरान तापमान कम रखता है.
कीमत और ऑफर
इस फोन को कंपनी ने एकमात्र वेरिएंट में ही लॉन्च किया है, जो 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन को कंपनी ने ब्लैक और रेड कलर के ऑप्शन में लॉन्च किया है. इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट पर होगी.
इस फोन के साथ लॉन्च ऑफर के रूप में यूजर्स को GT 50 Pro का पूरा गेमिंग इकोसिस्टम फ्री मिलेगा, जिसकी कीमत 24,999 रुपये है. इस कारण आपके इस फोन के बॉक्स में GT 50 Pro फोन के साथ GT NX Station, GT NX Controller, GT Cooling Fan cum Charger और एक GT 50 Pro MagSafe Cover Free Controller-5 भी मिलेगा.
लॉन्च बेनिफिट्स के तौर पर Infinix GT 50 Pro के साथ 5,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन वो ऑफर चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर ही उपलब्ध होगा. ग्राहकों को 3,611 रुपये से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिलेगा.
इसके अलावा ग्राहक प्रमोशनल बेनिफिट के तौर पर 6,999 रुपये का इनफिनिक्स रिवॉर्ड पॉइंट्स भी पा सकते हैं. इसके अलावा एक रुपये में JioGames Pro Pass भी ऑफर के रूप में मिलेगा.
ऐसे में हम इतना तो कंफर्म कह सकते हैं कि इनफिनिक्स का यह फोन अपनी इस नई गेमिंग एक्सेसरीज के साथ एक गेमर्स के लिए एक कंप्लीट गेमिंग पैकेज है. इसमें पावरफुल चिप, अच्छी स्क्रीन, बड़ी बैटरी और खास कंट्रोल के साथ यह गेमिंग अनुभव को बेहतर बनाता है.