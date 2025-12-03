Motorola यूज़र्स अब भारतीय ऐप स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे App, PhonePe के साथ हुई पार्टनरशिप
Motorola यूज़र्स को अब फोन में शुरू से ही इंडस Appstore मिलेगा, जिससे ऐप डाउनलोड करना और भी लोकल और आसान हो जाएगा.
Published : December 3, 2025 at 4:41 PM IST
हैदराबाद: भारत में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ऐप डाउनलोड करना अब पहले से ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि अब ऐप डाउनलोड करने के लिए उनके पास एक भारतीय ऐप स्टोर का भी ऑप्शन होगा. हालांकि, फिलहाल यह सुविधा सिर्फ मोटोरोला कंपनी के स्मार्टफोन यूज़र्स को मिलेगी, क्योंकि मोटोरोला ने PhonePe के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए अब मोटोरोला फोन्स में Indus AppStore प्री-लोडेड होगा. इसका मतलब है कि मोटोरोला फोन यूज़ करने वाले यूज़र्स अपने फोन में Google Play Store के साथ-साथ इंडस ऐप स्टोर से भी ऐप्स को अपने फोन में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं.
मोटोरोला फोन्स में भी मिलेगा इंडस ऐप स्टोर
आपको बता दें कि Xiaomi और Lava के डिवाइसेज में पहले से ही Indus AppStore मिलता है और अब फोनपे के द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक यह मोटोरोला के फोन्स में भी मिलेगा. इसका मतलब है कि अब कंपनी का यूज़रबेस बढ़ेगा. हालांकि, फोनपे ने अपनी इस कंपनी की इस पार्टनरशिप के फाइनेंशियल टर्म्स शेयर नहीं किए, लेकिन इतना साफ है कि यह कदम PhonePe के ऐप मार्केटप्लेस को भारत में मजबूती देगा.
PhonePe की चीफ बिजनेस ऑफिसर प्रिया एम नारायण ने कहा, "मोटोरोला के साथ पार्टनरशिप से Indus Appstore को ज्यादा भारतीयों तक पहुंचने का मौका मिलेगा और उन्हें ऐप डिस्कवरी का बिल्कुल लोकलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिया जा सकेगा".
Motorola इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर टीएम नरसिम्हन ने भी कहा, "यह होमग्रोन प्लेटफॉर्म यूज़र्स को कल्चरली रिलेटेबल और इनोवेटिव ऐप एक्सपीरियंस देगा. कंपनी का दावा है कि हर ऐप को सिक्योरिटी और मालवेयर टेस्टिंग के बाद ही लिस्ट किया जाता है". आइए हम आपको एक टेबल के माध्यम से इंडस ऐप स्टोर की कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं:
motorola and Indus Appstore (the homegrown store by PhonePe) have announced their partnership.— Mukul Sharma (@stufflistings) December 3, 2025
Moving forward, the appstore will make its way to moto phones. pic.twitter.com/f47Sper6hv
|फीचर
|डिटेल
|लैंग्वेज सपोर्ट
|इंग्लिश सहित 12 भारतीय भाषाएं
|सिक्योरिटी
|हर ऐप मालवेयर चेक के बाद लिस्ट होता है
|टॉप ऐप्स
|Flipkart, Ixigo, Dominos, JioMart और अन्य
|AI फीचर्स
|वॉइस सर्च और पर्सनलाइज्ड ऐप रिकमेंडेशन
|डिवाइस
|Xiaomi, Lava और अब Motorola के डिवाइस में उपलब्ध
इंडस Appstore को फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था. इसे खासतौर पर भारतीय यूज़र्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें इंग्लिश के अलावा बारह इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी, तमिल, मराठी, मलयालम आदि का सपोर्ट है. प्लेटफॉर्म में Flipkart, Ixigo, Snapdeal, Domino's Pizza, JioMart और Bajaj Finserv जैसे बड़े नाम मौजूद हैं.