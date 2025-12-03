ETV Bharat / technology

Motorola यूज़र्स अब भारतीय ऐप स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे App, PhonePe के साथ हुई पार्टनरशिप

Motorola यूज़र्स को अब फोन में शुरू से ही इंडस Appstore मिलेगा, जिससे ऐप डाउनलोड करना और भी लोकल और आसान हो जाएगा.

Motorola has integrated PhonePe's Indus Appstore into its smartphones, giving users an Indian and personalized app experience.
Motorola ने PhonePe के Indus Appstore को अपने स्मार्टफोन्स में शामिल किया, जिससे यूज़र्स को एक भारतीय और पर्सनलाइज्ड ऐप एक्सपीरियंस मिलेगा. (फोटो क्रेडिट: IndusApp Store)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ऐप डाउनलोड करना अब पहले से ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि अब ऐप डाउनलोड करने के लिए उनके पास एक भारतीय ऐप स्टोर का भी ऑप्शन होगा. हालांकि, फिलहाल यह सुविधा सिर्फ मोटोरोला कंपनी के स्मार्टफोन यूज़र्स को मिलेगी, क्योंकि मोटोरोला ने PhonePe के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए अब मोटोरोला फोन्स में Indus AppStore प्री-लोडेड होगा. इसका मतलब है कि मोटोरोला फोन यूज़ करने वाले यूज़र्स अपने फोन में Google Play Store के साथ-साथ इंडस ऐप स्टोर से भी ऐप्स को अपने फोन में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं.

मोटोरोला फोन्स में भी मिलेगा इंडस ऐप स्टोर

आपको बता दें कि Xiaomi और Lava के डिवाइसेज में पहले से ही Indus AppStore मिलता है और अब फोनपे के द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक यह मोटोरोला के फोन्स में भी मिलेगा. इसका मतलब है कि अब कंपनी का यूज़रबेस बढ़ेगा. हालांकि, फोनपे ने अपनी इस कंपनी की इस पार्टनरशिप के फाइनेंशियल टर्म्स शेयर नहीं किए, लेकिन इतना साफ है कि यह कदम PhonePe के ऐप मार्केटप्लेस को भारत में मजबूती देगा.

PhonePe की चीफ बिजनेस ऑफिसर प्रिया एम नारायण ने कहा, "मोटोरोला के साथ पार्टनरशिप से Indus Appstore को ज्यादा भारतीयों तक पहुंचने का मौका मिलेगा और उन्हें ऐप डिस्कवरी का बिल्कुल लोकलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिया जा सकेगा".

Motorola इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर टीएम नरसिम्हन ने भी कहा, "यह होमग्रोन प्लेटफॉर्म यूज़र्स को कल्चरली रिलेटेबल और इनोवेटिव ऐप एक्सपीरियंस देगा. कंपनी का दावा है कि हर ऐप को सिक्योरिटी और मालवेयर टेस्टिंग के बाद ही लिस्ट किया जाता है". आइए हम आपको एक टेबल के माध्यम से इंडस ऐप स्टोर की कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं:

फीचरडिटेल
लैंग्वेज सपोर्टइंग्लिश सहित 12 भारतीय भाषाएं
सिक्योरिटीहर ऐप मालवेयर चेक के बाद लिस्ट होता है
टॉप ऐप्सFlipkart, Ixigo, Dominos, JioMart और अन्य
AI फीचर्सवॉइस सर्च और पर्सनलाइज्ड ऐप रिकमेंडेशन
डिवाइसXiaomi, Lava और अब Motorola के डिवाइस में उपलब्ध

इंडस Appstore को फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था. इसे खासतौर पर भारतीय यूज़र्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें इंग्लिश के अलावा बारह इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी, तमिल, मराठी, मलयालम आदि का सपोर्ट है. प्लेटफॉर्म में Flipkart, Ixigo, Snapdeal, Domino's Pizza, JioMart और Bajaj Finserv जैसे बड़े नाम मौजूद हैं.

TAGGED:

INDUS APPSTORE
MOTOROLA INDIA NEWS
PHONEPE APPSTORE
INDIAN APP STORE FOR ANDROID
MOTOROLA INDUS APPSTORE PARTNERSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.