ETV Bharat / technology

Motorola यूज़र्स अब भारतीय ऐप स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे App, PhonePe के साथ हुई पार्टनरशिप

Motorola ने PhonePe के Indus Appstore को अपने स्मार्टफोन्स में शामिल किया, जिससे यूज़र्स को एक भारतीय और पर्सनलाइज्ड ऐप एक्सपीरियंस मिलेगा. ( फोटो क्रेडिट: IndusApp Store )

हैदराबाद: भारत में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ऐप डाउनलोड करना अब पहले से ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि अब ऐप डाउनलोड करने के लिए उनके पास एक भारतीय ऐप स्टोर का भी ऑप्शन होगा. हालांकि, फिलहाल यह सुविधा सिर्फ मोटोरोला कंपनी के स्मार्टफोन यूज़र्स को मिलेगी, क्योंकि मोटोरोला ने PhonePe के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए अब मोटोरोला फोन्स में Indus AppStore प्री-लोडेड होगा. इसका मतलब है कि मोटोरोला फोन यूज़ करने वाले यूज़र्स अपने फोन में Google Play Store के साथ-साथ इंडस ऐप स्टोर से भी ऐप्स को अपने फोन में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं.

मोटोरोला फोन्स में भी मिलेगा इंडस ऐप स्टोर

आपको बता दें कि Xiaomi और Lava के डिवाइसेज में पहले से ही Indus AppStore मिलता है और अब फोनपे के द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक यह मोटोरोला के फोन्स में भी मिलेगा. इसका मतलब है कि अब कंपनी का यूज़रबेस बढ़ेगा. हालांकि, फोनपे ने अपनी इस कंपनी की इस पार्टनरशिप के फाइनेंशियल टर्म्स शेयर नहीं किए, लेकिन इतना साफ है कि यह कदम PhonePe के ऐप मार्केटप्लेस को भारत में मजबूती देगा.