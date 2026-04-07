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वित्त वर्ष 2026 में भारत की कुल वाहन खुदरा बिक्री 13 प्रतिशत तक बढ़ी, FADA ने जारी किए आंकड़े

मार्च 2026 में वाहनों की बिक्री ( फोटो - Tata Motors/Bajaj Auto )

हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वाहनों की खुदरा बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. पिछले वित्त वर्ष के दौरान, जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुआ, भारत में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 2,96,71,064 यूनिट रही. यह वित्त वर्ष 2025 की इसी अवधि में बेचे गए 2,61,87,255 वाहनों की तुलना में 13.30 प्रतिशत की वृद्धि है. FADA के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने कहा कि यह अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री थी, और वाहनों के छह में से पांच सेगमेंट ने नए वार्षिक रिकॉर्ड बनाए. पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री

इस अवधि में पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 47,05,056 यूनिट्स की रही, जो वित्त वर्ष 2025 में बिके 41,63,927 पैसेंजर व्हीकल्स की तुलना में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. हालांकि, हमेशा की तरह, सबसे ज़्यादा बिक्री टू-व्हीलर कैटेगरी से हुई. वित्त वर्ष 2026 में 2,14,20,386 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,88,89,595 यूनिट्स दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई थी. तीन-पहिया वाहनों की बिक्री

तीन-पहिया वाहन सेगमेंट की बात करें तो इस कैटेगरी में लगभग 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 13,63,412 यूनिट्स तक पहुंच गई. जहां सबसे ज़्यादा बिक्री पैसेंजर रिक्शा सेगमेंट में हुई, जोकि 6,55,953 यूनिट्स की रही. वहीं सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी पर्सनल तीन-पहिया सेगमेंट में दर्ज की गई, जोकि 61 प्रतिशत से ज़्यादा की रही.