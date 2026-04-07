ETV Bharat / technology

वित्त वर्ष 2026 में भारत की कुल वाहन खुदरा बिक्री 13 प्रतिशत तक बढ़ी, FADA ने जारी किए आंकड़े

FADA ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वाहनों की खुदरा बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. वित्त वर्ष 2026 कुल खुदरा बिक्री 2,96,71,064 यूनिट रही.

Vehicle Sales in March 2026
मार्च 2026 में वाहनों की बिक्री (फोटो - Tata Motors/Bajaj Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 9:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वाहनों की खुदरा बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. पिछले वित्त वर्ष के दौरान, जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुआ, भारत में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 2,96,71,064 यूनिट रही.

यह वित्त वर्ष 2025 की इसी अवधि में बेचे गए 2,61,87,255 वाहनों की तुलना में 13.30 प्रतिशत की वृद्धि है. FADA के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने कहा कि यह अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री थी, और वाहनों के छह में से पांच सेगमेंट ने नए वार्षिक रिकॉर्ड बनाए.

पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री
इस अवधि में पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 47,05,056 यूनिट्स की रही, जो वित्त वर्ष 2025 में बिके 41,63,927 पैसेंजर व्हीकल्स की तुलना में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. हालांकि, हमेशा की तरह, सबसे ज़्यादा बिक्री टू-व्हीलर कैटेगरी से हुई. वित्त वर्ष 2026 में 2,14,20,386 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,88,89,595 यूनिट्स दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई थी.

तीन-पहिया वाहनों की बिक्री
तीन-पहिया वाहन सेगमेंट की बात करें तो इस कैटेगरी में लगभग 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 13,63,412 यूनिट्स तक पहुंच गई. जहां सबसे ज़्यादा बिक्री पैसेंजर रिक्शा सेगमेंट में हुई, जोकि 6,55,953 यूनिट्स की रही. वहीं सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी पर्सनल तीन-पहिया सेगमेंट में दर्ज की गई, जोकि 61 प्रतिशत से ज़्यादा की रही.

कमर्शियल वाहनों की बिक्री
वित्त वर्ष 2026 में, ट्रैक्टर की रिटेल बिक्री में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो 10,50,077 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में लगभग 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो 10,60,906 यूनिट्स तक पहुंच गई. व्हीकल्स की रिटेल बिक्री में गिरावट देखने वाली एकमात्र कैटेगरी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की थी, जिसमें लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट देखी गई और इसकी बिक्री 71,227 यूनिट्स की रही, जबकि बीते वित्त वर्ष में इसके 80,668 वाहन बेचे गए थे.

इसके अलावा, मार्च 2026 का महीना भारत में ऑटोमोटिव डीलरों के लिए भी काफी बेहतर रहा. कुल वाहनों की रीटेल बिक्री 26,92,449 यूनिट्स की रही, जो मार्च 2025 में बिके 21,49,116 वाहनों की तुलना में 25.28 प्रतिशत ज्यादा है. पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 21.48 प्रतिशत बढ़कर 4,40,144 यूनिट्स पर पहुंच गई, जबकि दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री लगभग 29 प्रतिशत बढ़कर 19,51,006 यूनिट्स तक पहुंच गई.

मार्च 2026 में तीन-पहिया वाहनों के सेगमेंट में 1,09,777 यूनिट्स की बिक्री हुई, जिसमें 10.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहनों के सेगमेंट में क्रमशः 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी (82,080 यूनिट्स) और 15 प्रतिशत (1,02,536 यूनिट्स) की बढ़ोतरी हुई. कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की खुदरा बिक्री में भी मार्च 2026 में साल-दर-साल गिरावट देखी गई, जो 6,906 यूनिट्स रही.

TAGGED:

VEHICLE RETAIL
CAR SALES IN INDIA
VEHICLES SALES IN MARCH 2026
VEHICLES SALES IN INDIA IN FY26

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.