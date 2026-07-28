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जून में भारत का टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस 1.35 अरब पहुंचा, ब्रॉडबैंड यूज़र्स हुए 1.08 अरब के पार

TRAI की रिपोर्ट के अनुसार, वायरलेस और ब्रॉडबैंड में बढ़ोतरी की वजह से जून 2026 में भारत का टेलीकॉम बेस बढ़कर 1.348 अरब हो गया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 4:03 PM IST

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नई दिल्ली: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) के मंगलवार को जारी टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 में भारत के टेलीकॉम सेक्टर का विस्तार जारी रहा. मई में टेलीफ़ोन सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 1.343 अरब थी, जो जून में बढ़कर 1.348 अरब हो गई, जिससे 0.37 प्रतिशत की मासिक वृद्धि दर दर्ज की गई. जून के आखिर में कुल टेली-डेंसिटी बढ़कर 94.31 प्रतिशत हो गई, जो एक महीने पहले 94.02 प्रतिशत थी.

शहरी टेलीफ़ोन सब्सक्रिप्शन 787.71 मिलियन से बढ़कर 792.06 मिलियन हो गए, जबकि ग्रामीण सब्सक्रिप्शन 555.39 मिलियन से बढ़कर 556.01 मिलियन हो गए. इस महीने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई. TRAI ने बताया कि ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या मई में 1.080 बिलियन से बढ़कर जून के आखिर में 1.087 बिलियन हो गई, जो 0.68 प्रतिशत की मासिक ग्रोथ रेट को दिखाता है.

सब्सक्राइबर की संख्या में बढ़ोतरी की मुख्य वजह वायरलेस सर्विस रही. मोबाइल और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) समेत वायरलेस सब्सक्राइबर की संख्या मई में 1.294 अरब से बढ़कर 1.300 अरब हो गई, जिसमें 0.45 प्रतिशत की मासिक वृद्धि दर दर्ज की गई.

शहरी वायरलेस सब्सक्रिप्शन बढ़कर 749.39 मिलियन हो गए, जबकि ग्रामीण वायरलेस सब्सक्रिप्शन बढ़कर 550.86 मिलियन हो गए. इस महीने के दौरान वायरलेस टेली-डेंसिटी भी बेहतर होकर 90.96 प्रतिशत हो गई.

सिर्फ़ वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर की संख्या मई में 1.277 अरब से बढ़कर जून के आखिर में 1.282 अरब हो गई, जो 0.42 प्रतिशत की मासिक ग्रोथ रेट को दिखाता है. इस सेगमेंट में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का दबदबा बना रहा, जिनके पास वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर का 92.73 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि सरकारी कंपनियों BSNL और MTNL की कुल मार्केट हिस्सेदारी 7.27 प्रतिशत थी.

TRAI ने बताया कि जून में एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स की संख्या (जिसे पीक विज़िटर लोकेशन रजिस्टर या VLR के आधार पर मापा जाता है) 1.201 बिलियन थी, जो एक्टिव मोबाइल यूज़र बेस के साइज़ को दिखाता है. रेगुलेटर ने फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) सर्विस में भी लगातार बढ़ोतरी की जानकारी दी.

जून के आखिर में 5G FWA सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 12.94 मिलियन हो गई, जो मई में 12.73 मिलियन थी. इसमें शहरी सब्सक्राइबर्स के मुकाबले ग्रामीण यूज़र्स की संख्या थोड़ी ज़्यादा रही. डेटा के अनुसार, अनलाइसेंस्ड बैंड रेडियो (UBR)-बेस्ड FWA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 4.93 मिलियन थी.

इस महीने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) एक्टिविटी भी ज़ोरदार रही, जिसमें 14.78 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने अपना मोबाइल नंबर वही रखते हुए ऑपरेटर बदलने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कीं.

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