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जून में भारत का टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस 1.35 अरब पहुंचा, ब्रॉडबैंड यूज़र्स हुए 1.08 अरब के पार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )