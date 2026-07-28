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जुलाई 2026 तक भारत के प्राइवेट स्पेस टेक सेक्टर ने कमाए 871 मिलियन डॉलर: रिपोर्ट

भारत के प्राइवेट स्पेस-टेक सेक्टर ने जुलाई 2026 तक 241 राउंड में रिकॉर्ड 871 मिलियन डॉलर जुटाए.

Skyroot Aerospace's Vikram-1 rocket
Skyroot Aerospace का Vikram-1 रॉकेट (फोटो - X/@SkyrootA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 5:15 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के प्राइवेट स्पेस-टेक इकोसिस्टम ने जुलाई 2026 तक 241 फंडिंग राउंड में रिकॉर्ड 871 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है. यह सफलता उन पॉलिसी सुधारों की वजह से मिली है, जिन्होंने इस सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी के लिए रास्ते खोले और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को आकर्षित किया. Tracxn की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस इकोसिस्टम में अब 285 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से 274 कंपनियां अभी भी एक्टिव हैं.

रिपोर्ट में कहा गया कि लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोपल्शन सिस्टम, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाउनस्ट्रीम एनालिटिक्स जैसे सेक्टर में कुल 72 स्टार्टअप्स ने इंस्टीट्यूशनल इक्विटी फंडिंग हासिल की है.

सरकार के रेगुलेटरी सुधारों ने प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे भारत को अपना पहला स्पेस-टेक यूनिकॉर्न बनाने और प्राइवेट तौर पर विकसित पहला ऑर्बिटल लॉन्च करने में मदद मिली है.

इस रिपोर्ट में स्काईरूट एयरोस्पेस के Vikram-1 मिशन का ज़िक्र किया गया है, जिसने 18 जुलाई को चार पेलोड के साथ 450 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा (LEO) में सफलतापूर्वक पहुंचकर इतिहास रचा. इस मिशन के साथ भारत, अमेरिका और चीन के बाद निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया.

यह इस सेक्टर के लिए एक अहम उपलब्धि भी थी, क्योंकि 2020 में स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने के छह साल के भीतर ही भारत ने अपना पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च पूरा कर लिया. स्काईरूट 2027 में कमर्शियल लॉन्च ऑपरेशन शुरू करने से पहले, इस साल के आखिर में एक और टेस्ट फ़्लाइट की योजना बना रही है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस सेक्टर में फंडिंग 2021 में 12 राउंड में 43 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 53 राउंड में रिकॉर्ड 200 मिलियन डॉलर हो गई, और 2026 में भी यह तेज़ी बनी रही. फंडिंग के पांच बड़े राउंड - जिनमें स्काईरूट एयरोस्पेस (50 मिलियन डॉलर सीरीज़ C), दिगंतरा (50 मिलियन डॉलर सीरीज़ B) और अग्निकुल कॉसमॉस (17 मिलियन डॉलर सीरीज़ C) शामिल हैं - से कुल 158 मिलियन डॉलर जुटाए गए.

यह रकम 2025 और 2026 में जुटाई गई कुल पूंजी के आधे से भी ज़्यादा है. इसके अलावा, सीड-स्टेज फंडिंग 2022 में 7 मिलियन डॉलर से तेज़ी से बढ़कर 2025 में 62 मिलियन डॉलर हो गई, जबकि लेट-स्टेज फंडिंग पहली बार शुरू हुई और 2025 में 17 मिलियन डॉलर तथा 2026 में अब तक 53 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई.

शहरों के हिसाब से देखें तो बेंगलुरु भारत के प्राइवेट स्पेस-टेक सेक्टर में सबसे आगे बना हुआ है, जहां 106 फंडिंग राउंड में 495 मिलियन डॉलर का निवेश आया है. इसके बाद हैदराबाद का नंबर आता है, जिसे 205 मिलियन डॉलर मिले, जबकि चेन्नई को 80 मिलियन डॉलर हासिल हुए. इन तीनों शहरों का देश की प्राइवेट स्पेस-टेक कंपनियों द्वारा जुटाई गई इक्विटी फंडिंग में सबसे बड़ा हिस्सा है.

स्टार्टअप्स में, स्काईरूट एयरोस्पेस 150 मिलियन डॉलर की फंडिंग के साथ सबसे ज़्यादा फ़ंड पाने वाली कंपनी बनकर उभरी है. इसके बाद पिक्सेल (96 मिलियन डॉलर), अग्निकुल कॉसमॉस (76 मिलियन डॉलर), दिगंतारा (67 मिलियन डॉलर) और बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस (34 मिलियन डॉलर) का नंबर आता है.

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