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जुलाई 2026 तक भारत के प्राइवेट स्पेस टेक सेक्टर ने कमाए 871 मिलियन डॉलर: रिपोर्ट

Skyroot Aerospace का Vikram-1 रॉकेट ( फोटो - X/@SkyrootA )

नई दिल्ली: भारत के प्राइवेट स्पेस-टेक इकोसिस्टम ने जुलाई 2026 तक 241 फंडिंग राउंड में रिकॉर्ड 871 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है. यह सफलता उन पॉलिसी सुधारों की वजह से मिली है, जिन्होंने इस सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी के लिए रास्ते खोले और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को आकर्षित किया. Tracxn की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस इकोसिस्टम में अब 285 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से 274 कंपनियां अभी भी एक्टिव हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोपल्शन सिस्टम, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाउनस्ट्रीम एनालिटिक्स जैसे सेक्टर में कुल 72 स्टार्टअप्स ने इंस्टीट्यूशनल इक्विटी फंडिंग हासिल की है. सरकार के रेगुलेटरी सुधारों ने प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे भारत को अपना पहला स्पेस-टेक यूनिकॉर्न बनाने और प्राइवेट तौर पर विकसित पहला ऑर्बिटल लॉन्च करने में मदद मिली है. इस रिपोर्ट में स्काईरूट एयरोस्पेस के Vikram-1 मिशन का ज़िक्र किया गया है, जिसने 18 जुलाई को चार पेलोड के साथ 450 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा (LEO) में सफलतापूर्वक पहुंचकर इतिहास रचा. इस मिशन के साथ भारत, अमेरिका और चीन के बाद निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया. यह इस सेक्टर के लिए एक अहम उपलब्धि भी थी, क्योंकि 2020 में स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने के छह साल के भीतर ही भारत ने अपना पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च पूरा कर लिया. स्काईरूट 2027 में कमर्शियल लॉन्च ऑपरेशन शुरू करने से पहले, इस साल के आखिर में एक और टेस्ट फ़्लाइट की योजना बना रही है.