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भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को मिला नया 800 kN रॉकेट इंजन, ये है Astrobase का 'EVEREST'

एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज़ ने 800 kN LOX-मीथेन रॉकेट इंजन पेश किया. कंपनी 2026 में इंजन का पूरा हॉट-फायर टेस्ट और 2028 तक पहला लॉन्च करेगी.

India’s Next Rocket Race: Astrobase’s 800 kN Engine and the Push for Reliable Access to Space
भारत की अगली रॉकेट रेस: एस्ट्रोबेस का 800 kN इंजन और अंतरिक्ष तक भरोसेमंद पहुंच की कोशिश (फोटो - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2026 at 11:23 AM IST

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बेंगलुरु: भारत के अपने लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, शुक्रवार को बेंगलुरु में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज़ ने भारत के पहले प्राइवेट तौर पर बनाए गए 800 kN फुल-फ़्लो स्टेज्ड कंबशन (FFSC) LOX-मीथेन रॉकेट इंजन 'एवरेस्ट' (EVEREST) ​​का अनावरण किया.

EVEREST के साथ Astrobase एक ऐसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड लॉन्च इकोसिस्टम में कदम रख रही है, जिसमें प्रोपल्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं. कंपनी की योजना हर साल 50 इंजन बनाने की है, जिससे पहले चरण में 100 टन की लॉन्च क्षमता को सपोर्ट मिलेगा और दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 1,000 टन से ज़्यादा किया जाएगा.

लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन से चलने वाला 800 kN FFSC इंजन, दोबारा इस्तेमाल होने वाले मीडियम-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के लिए बनाया गया है. एस्ट्रोबेस की योजना अपनी पहली ऑर्बिटल फ़्लाइट से पहले लगभग 20 इंजनों का टेस्ट करने और आगे चलकर 15 दिनों के अंदर 'लॉन्च-ऑन-डिमांड' मिशन शुरू करने की है. इन-हाउस विकसित इस प्रोग्राम का अगला पड़ाव पूरे इंजन का हॉट-फ़ायर टेस्ट है, जिसके बाद व्हीकल इंटीग्रेशन और ऑर्बिटल लॉन्च डेवलपमेंट का काम होगा.

IN-SPACe के 'टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड' (TAF) से फ़ायदा पाने वालों में Astrobase भी शामिल है. यह फंड कंपनी के 800 kN 'फ़ुल-फ़्लो स्टेज्ड कंबशन इंजन' के डेवलपमेंट में मदद करता है और एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन को बढ़ावा देता है. यह बात IN-SPACe के टेक्निकल डायरेक्टरेट के डायरेक्टर और साइंटिस्ट राजीव ज्योति ने कही, जो इस इंजन के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि थे. उन्होंने आगे कहा कि भले ही इस इंजन को अभी लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन इसके डेवलपमेंट और टेस्टिंग से भरोसेमंद तरीके से स्पेस तक पहुंचने की भारत की क्षमता मज़बूत हो सकती है और ग्लोबल स्पेस इकॉनमी में नए मौके पैदा हो सकते हैं.

एस्ट्रोबेस रॉकेट की मुख्य जानकारी
इंजनEVEREST — 800 kN; लिक्विड ऑक्सीजन (LOX) और मीथेन से चलता है; इसमें फुल-फ्लो स्टेज्ड कंबशन (FFSC) साइकल का इस्तेमाल होता है।
लॉन्च व्हीकलइसे दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले मीडियम-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के लिए डिज़ाइन किया गया है.
उत्पादन और लॉन्च क्षमताहर साल 50 इंजन तक, पहले चरण में 100 टन/साल की लॉन्च क्षमता, जो दूसरे चरण में बढ़कर 1,000 टन/साल से ज़्यादा हो जाएगी.
टेस्टिंग और दोबारा इस्तेमाल की क्षमतापहली ऑर्बिटल फ़्लाइट से पहले लगभग 20 इंजनों का परीक्षण किया जाएगा, इंजन को 100 से ज़्यादा बार दोबारा इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
लॉन्च की गति15 दिनों के भीतर 'ऑन-डिमांड' लॉन्च मिशन का लक्ष्य
विकास की समय-सीमा2026 में पूरे इंजन का हॉट-फायर टेस्ट → व्हीकल इंटीग्रेशन → ऑर्बिटल लॉन्च डेवलपमेंट. पहला व्हीकल लॉन्च दिसंबर 2028 के लिए तय किया गया है.
टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंगइसे पूरी तरह से इन-हाउस विकसित किया गया है, जिसमें प्रोपल्शन की अहम तकनीकें भारत के नियंत्रण में हैं और इसमें बड़े इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर जैसी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं शामिल हैं.

इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के बारे में बात करते हुए, एस्ट्रोबेस के को-फाउंडर देवाकुमार टी ने कहा कि टीम ने 'फुल-फ्लो स्टेज्ड कंबशन इंजन' बनाने का फैसला किया, क्योंकि भविष्य के स्पेसफ्लाइट के लिए देश में बनी और दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाली प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी होंगी. उन्होंने कहा कि, "सबसे एडवांस्ड प्रोपल्शन आर्किटेक्चर में से एक को चुनकर, हमारा मकसद यह दिखाना है कि भारत ग्लोबल स्पेस सेक्टर में सबसे ऊंचे लेवल पर इनोवेशन और मुकाबला कर सकता है. साथ ही, हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और ऑर्बिट तक भरोसेमंद पहुंच के लिए एक मज़बूत इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं."

India’s Next Rocket Race: Astrobase’s 800 kN Engine and the Push for Reliable Access to Space
बाएं से दाएं: देवाकुमार टी., को-फ़ाउंडर और डायरेक्टर, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज़, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट, डायरेक्टर जनरल, इंडियन स्पेस एसोसिएशन (ISpA), राजीव ज्योति, साइंटिस्ट और डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टरेट, IN-SPACe, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और नीरज खंडेलवाल, को-फ़ाउंडर और CEO, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज़. (फोटो - ETV Bharat)

इस बारे में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के को-फ़ाउंडर और CEO नीरज खंडेलवाल ने कहा कि, "एस्ट्रोबेस 2026 के आने वाले महीनों में फ़ुल-इंजन हॉट-फ़ायर टेस्ट करने की योजना बना रहा है और दिसंबर 2028 तक अपना पहला व्हीकल लॉन्च करने का लक्ष्य रखता है. हम उसी समय-सीमा को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, और डेवलपमेंट व क्वालिफ़िकेशन के हर पड़ाव को इस तरह से तय किया जा रहा है कि 2028 के आखिर तक हमारा पहला लॉन्च हो सके."

इस कार्यक्रम के दौरान, अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने ETV भारत से बात करते हुए कहा कि "अंतरिक्ष तक भरोसेमंद और ज़रूरत के समय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत को लॉन्च व्हीकल और एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम के मामले में आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है." उन्होंने यह भी कहा कि, "ISRO और प्राइवेट कंपनियों के बीच सहयोग से देश की अंतरिक्ष क्षमताएं और रणनीतिक स्वायत्तता मज़बूत हो सकती है."

'स्पेस तक पहुंच बुनियादी ज़रूरत है': शुभांशु शुक्ला
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में लॉन्च व्हीकल प्रोपल्शन (प्रक्षेपण यान प्रणोदन) में हुई तरक्की के योगदान के बारे में बात करते हुए शुक्ला ने कहा कि, "एक स्थापित अंतरिक्ष कार्यक्रम के तीन मुख्य स्तंभ होते हैं, और उनमें से एक है अंतरिक्ष तक पहुंच. इसका मतलब है कि अलग-अलग पेलोड क्षमता वाले कई लॉन्च व्हीकल हों, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अंतरिक्ष तक पहुंचा जा सके. लॉन्च व्हीकल की एक आत्मनिर्भर श्रृंखला ही इसे सुनिश्चित करेगी."

उन्होंने कहा कि, "हम जो भी करना चाहें - चाहे वह सैटेलाइट का समूह (कॉन्स्टेलेशन) तैनात करना हो, इंसानों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजना हो या चांद पर जाना हो - सबसे पहले हमें अंतरिक्ष में पहुंचना होगा. यहीं पर लॉन्च व्हीकल काम आते हैं. वे इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं."

EVEREST, India’s first fully integrated FFSC engine
एवरेस्ट, भारत का पहला पूरी तरह से इंटीग्रेटेड FFSC इंजन (फोटो - Astrobase Space Technologies)

ज़रूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती भूमिका के बारे में बात करते हुए शुक्ला ने कहा कि, "पूरा स्पेस इकोसिस्टम तेज़ी से विकसित हो रहा है. चाहे प्राइवेट स्पेस कंपनियां हों या राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियां, इसका फ़ायदा आखिरकार भारत को ही होता है. सरकार और ISRO भी इसे इसी नज़रिए से देखते हैं. टेक्नोलॉजी कोई भी विकसित करे, इससे भारत की क्षमताएं ही मज़बूत होती हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "यह देखकर अच्छा लग रहा है कि यह सहयोग आकार ले रहा है. ISRO के पास दशकों का अनुभव है और वह एक मेंटर की भूमिका निभाते हुए स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है. साथ ही, ये कंपनियां बेहतरीन काम कर रही हैं."

शुक्ला ने देश में ही बने ज़्यादा ताकत वाले इंजन विकसित करने के रणनीतिक महत्व पर भी ज़ोर दिया और 'फुल-फ़्लो स्टेज्ड कंबशन' को रॉकेट प्रोपल्शन की सबसे जटिल तकनीकों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि, "दुनिया भर में सिर्फ़ कुछ ही कंपनियां 'फुल-फ़्लो स्टेज्ड कंबशन साइकिल' को सफलतापूर्वक बना पाई हैं और एस्ट्रोबेस चौथी कंपनी बनने की कोशिश कर रही है. यह कोशिश अपने आप में बहुत बड़ी है और अगर यह सफल होती है, तो भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अहम रणनीतिक क्षमता हासिल होगी."

रॉकेट इंजन, दोबारा इस्तेमाल की क्षमता और भारत का अंतरिक्ष भविष्य
ETV भारत से बातचीत में, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के को-फ़ाउंडर और CEO नीरज खंडेलवाल ने देश में ही एडवांस्ड रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने की अहमियत और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मज़बूत करने में प्राइवेट कंपनियों की भूमिका पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि जहां अमेरिका के पास 11,000 से ज़्यादा और चीन के पास 1,500 से ज़्यादा ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं, वहीं भारत को अभी भी ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. खंडेलवाल ने विदेशी सिस्टम पर निर्भरता कम करने और इन क्षमताओं को देश में ही विकसित करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

ETV Bharat's Anubha Jain in conversation with Astronaut and Group Captain Shubhanshu Shukla
ETV Bharat की अनुभा जैन ने अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की (फोटो - ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, "भारत को जल्द ही लगभग 500 चालू सैटेलाइट्स की ज़रूरत होगी और आने वाले सालों में कम से कम 5,000 सैटेलाइट्स की. इस ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें रॉकेट की ज़रूरत है, और रॉकेट का सबसे मुश्किल हिस्सा उसका इंजन होता है. इसीलिए इस तरह की टेक्नोलॉजी न सिर्फ़ आर्थिक विकास के लिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं. भारत को स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष तक पहुंचने और उसका इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करनी होगी. मेरे लिए, यह सभ्यता की ज़रूरत है."

खंडेलवाल का मानना ​​है कि स्पेस-बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में कम्युनिकेशन, नेविगेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चंद्रमा से जुड़ी गतिविधियों का मुख्य आधार बनेगा.

इंजन बनाने में आने वाली मुख्य तकनीकी चुनौतियों और अहम पड़ावों पर बात करते हुए खंडेलवाल ने कहा कि टर्बोपंप को विकसित करना सबसे मुश्किल कामों में से एक था. यह ज़्यादा घनत्व और ज़्यादा दबाव वाले लिक्विड ऑक्सीजन के माहौल में काम करते हुए लगभग 5 मेगावाट के बराबर पावर को संभालता है, जिससे इसकी इंजीनियरिंग बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है.

उन्होंने कहा कि टर्बाइन बनाना और धातु-विज्ञान से जुड़ी मुश्किल चुनौतियों का समाधान करना सबसे बड़ी बाधाओं में से एक था. इस इंजन में बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, जिससे ज़्यादा दबाव और ऑक्सीजन से भरपूर माहौल में धातु में आग लग सकती है और वह जल सकती है. उन्होंने बताया कि इन स्थितियों को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए डिज़ाइन, मटीरियल और मैन्युफैक्चरिंग में सुधार की ज़रूरत पड़ी.

इंजन विकास के घटक और चुनौतियां
टर्बोपंपयह हाई-डेंसिटी और हाई-प्रेशर वाले लिक्विड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में काम करते हुए लगभग 5 MW पावर को हैंडल करता है, जिससे यह डेवलप करने के लिए सबसे मुश्किल कंपोनेंट्स में से एक बन जाता है.
टर्बाइन और धातु विज्ञानटर्बाइन विकसित करना और धातु-विज्ञान से जुड़ी जटिल चुनौतियों का समाधान करना सबसे बड़ी बाधाओं में से एक था.
तरल ऑक्सीजन वाला वातावरणबहुत ज़्यादा रिएक्टिव लिक्विड ऑक्सीजन, हाई-प्रेशर और ऑक्सीजन से भरपूर हालात में धातुओं में आग लगा सकती है और उन्हें जला सकती है. इसलिए, सुरक्षित ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन, मटीरियल और मैन्युफैक्चरिंग में सुधार की ज़रूरत होती है.

इस सवाल के जवाब में कि यह इंजन अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में कैसा है और इसके इस्तेमाल से ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में भारत की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, खंडेलवाल ने कहा कि, "यह रॉकेट इंजन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी और अहम उपलब्धि है. अगर इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लिया जाता है, तो यह भारत को एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल कर देगा. इससे भी अहम बात यह है कि यह लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाएगा कि भारत में अत्याधुनिक तकनीकें विकसित की जा सकती हैं, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और देश का भविष्य संवरेगा."

ETV Bharat's Anubha Jain in conversation with Neeraj Khandelwal, co-founder and CEO, Astrobase Space Technologies
ETV Bharat की अनुभा जैन ने एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज के सह-संस्थापक और सीईओ, नीरज खंडेलवाल के साथ बातचीत की (फोटो - ETV Bharat)

खंडेलवाल ने कहा कि यह इंजन भविष्य के उन मिशनों में मदद कर सकता है, जिनमें दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च सिस्टम और डीप-स्पेस एक्सप्लोरेशन (अंतरिक्ष में दूर तक खोज) शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रहा है, उसे ऑर्बिट में कहीं ज़्यादा वज़न वाले पेलोड भेजने की ज़रूरत होगी.

उन्होंने कहा कि, "इस इंजन को हर साल 1,000 टन तक पेलोड लॉन्च करने की क्षमता को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह कई तरह के मिशनों में मदद कर सकता है, जैसे बड़े सैटेलाइट नेटवर्क तैनात करना और अंतरिक्ष-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, साथ ही इंसानों के अंतरिक्ष मिशन और भविष्य के चंद्रमा मिशनों में भी मदद करना. एक बार जब ऐसी क्षमताएं हासिल हो जाएंगी, तो संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, जिनमें ऑर्बिट में हज़ारों ऑपरेशनल सैटेलाइट स्थापित करना भी शामिल है."

खंडेलवाल ने कहा कि प्रक्षेपण सेवा प्रदाताओं की भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मकता निर्धारित करने में प्रणोदन के साथ-साथ पुन: प्रयोज्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी. पुन: प्रयोज्य रॉकेटों के बिना, प्रत्येक प्रक्षेपण के लिए एक नया वाहन बनाना होगा, जिससे अंतरिक्ष तक पहुंच अधिक महंगी और अक्षम हो जाएगी.

उन्होंने आगे कहा कि, 'मुझे विश्वास है कि अगले 10-15 सालों में, जो कंपनियां पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणालियों को अपनाने में विफल रहेंगी, उन्हें प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा. किसी रॉकेट के पुन: प्रयोज्य होने के लिए, उसका इंजन भी पुन: प्रयोज्य होना चाहिए. इस इंजन को 100 से अधिक बार पुन: उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है."

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