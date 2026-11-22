AI, 5G और डेटा सेंटर्स के साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास के नए चरण में कर रही एंट्री
भारत अगले डिजिटल विकास चक्र के तहत AI, 5G नेटवर्क के विस्तार और डेटा सेंटर्स में बढ़ते निवेश को गति प्रदान कर सकता है.
Published : November 22, 2026 at 2:07 PM IST
नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अगले डिजिटल विकास चक्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क के विस्तार और डेटा सेंटर्स में बढ़ते निवेश से गति मिलने की संभावना है. इससे टेलीकॉम, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे.
'Business News This Week' की रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल इंटरनेट की पहुंच, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं में एक दशक की तेज प्रगति के बाद, अब ध्यान एक ऐसे एडवांस तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण की ओर जा रहा है, जो व्यवसायों को सहारा दे सके, उत्पादकता में सुधार कर सके और इनोवेशन को गति दे सके.
इस बदलाव से दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा, रीटेल और लॉजिस्टिक्स सहित कई उद्योगों में अवसर पैदा होने की उम्मीद है. जैसे-जैसे कंपनियां अपने कामकाज में AI को शामिल कर रही हैं और कंप्यूटिंग पावर की मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और अगली जनरेशन की कनेक्टिविटी में निवेश भी तेज़ी पकड़ रहा है.
इस बदलाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुख्य भूमिका होने की उम्मीद है. सरकार के 'IndiaAI Mission' का लक्ष्य कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप सपोर्ट के ज़रिए देश के भीतर AI इकोसिस्टम को मज़बूत करना है. इसके लिए पांच सालों में 10,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि आवंटित की गई है.
इस बीच, 5G नेटवर्क का विस्तार टेलीकॉम ऑपरेटरों और एंटरप्राइज़ ग्राहकों के लिए नई संभावनाएं खोल रहा है. उद्योग की रिपोर्टों में सरकारी आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि 2026 की शुरुआत तक 5G कनेक्टिविटी भारत के 99.9 प्रतिशत जिलों तक पहुंच जाएगी और 5.23 लाख से ज्यादा बेस स्टेशन स्थापित हो जाएंगे. ऐसे में, अब ध्यान नेटवर्क विस्तार से हटकर कमाई (मोनेटाइजेशन) की ओर अधिक केंद्रित हो रहा है.
एक और क्षेत्र जिस पर लोगों का ध्यान तेजी से जा रहा है, वह है भारत का डेटा सेंटर उद्योग. AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं को तेजी से अपनाए जाने के कारण, हाई-कैपेसिटी कंप्यूटिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ रही है. रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग के अनुमानों के मुताबिक 2026 में भारत की चालू डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1.5-1.6 GW होगी, और 2029-2030 तक इसके बढ़कर 6-8 GW तक पहुंचने की संभावना है.
बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ, व्यवसायों के लिए डेटा सुरक्षा और विनियामक अनुपालन भी तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं. डिजिटल रूप से प्रोसेस किए जा रहे वित्तीय रिकॉर्ड, ग्राहकों की जानकारी और परिचालन डेटा की बढ़ती मात्रा के कारण साइबर सुरक्षा, सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज और डेटा प्रबंधन समाधानों की मांग बढ़ रही है.
भारत का 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण' ढांचा, व्यक्तिगत जानकारी को जिम्मेदारी से संभालने पर भी अधिक जोर दे रहा है. कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं वाले AI एप्लिकेशन और डिजिटल परामर्श प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और व्यापक रूप से हो सकता है, जिससे किसानों को जानकारी और सेवाएं पाने में मदद मिलेगी.
रिटेल और ई-कॉमर्स में, AI-आधारित डिमांड फोरकास्टिंग, ग्राहकों के लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरिएंस और ऑटोमेटेड सप्लाई-चेन मैनेजमेंट से बिजनेस की कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है.
साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि छोटे व्यवसायों और ग्रामीण समुदायों को भी तकनीकी विकास का लाभ मिले, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं. बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए निवेश को टिकाऊ आर्थिक विकास में बदलने के लिए, इन चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी होगा.