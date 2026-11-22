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AI, 5G और डेटा सेंटर्स के साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास के नए चरण में कर रही एंट्री

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अगले डिजिटल विकास चक्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क के विस्तार और डेटा सेंटर्स में बढ़ते निवेश से गति मिलने की संभावना है. इससे टेलीकॉम, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे.

'Business News This Week' की रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल इंटरनेट की पहुंच, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं में एक दशक की तेज प्रगति के बाद, अब ध्यान एक ऐसे एडवांस तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण की ओर जा रहा है, जो व्यवसायों को सहारा दे सके, उत्पादकता में सुधार कर सके और इनोवेशन को गति दे सके.

इस बदलाव से दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा, रीटेल और लॉजिस्टिक्स सहित कई उद्योगों में अवसर पैदा होने की उम्मीद है. जैसे-जैसे कंपनियां अपने कामकाज में AI को शामिल कर रही हैं और कंप्यूटिंग पावर की मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और अगली जनरेशन की कनेक्टिविटी में निवेश भी तेज़ी पकड़ रहा है. इस बदलाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुख्य भूमिका होने की उम्मीद है. सरकार के 'IndiaAI Mission' का लक्ष्य कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप सपोर्ट के ज़रिए देश के भीतर AI इकोसिस्टम को मज़बूत करना है. इसके लिए पांच सालों में 10,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि आवंटित की गई है. इस बीच, 5G नेटवर्क का विस्तार टेलीकॉम ऑपरेटरों और एंटरप्राइज़ ग्राहकों के लिए नई संभावनाएं खोल रहा है. उद्योग की रिपोर्टों में सरकारी आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि 2026 की शुरुआत तक 5G कनेक्टिविटी भारत के 99.9 प्रतिशत जिलों तक पहुंच जाएगी और 5.23 लाख से ज्यादा बेस स्टेशन स्थापित हो जाएंगे. ऐसे में, अब ध्यान नेटवर्क विस्तार से हटकर कमाई (मोनेटाइजेशन) की ओर अधिक केंद्रित हो रहा है.