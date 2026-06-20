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भारत की डेटा सेंटर पाइपलाइन 8.33 GW तक पहुंची, AI अपनाने और डेटा लोकलाइज़ेशन का परिणाम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( फोटो - IANS Photo )

नई दिल्ली: एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, भारत की डेटा सेंटर डेवलपमेंट पाइपलाइन बढ़कर 8.33 GW हो गई है, जो देश की मौजूदा लाइव ऑपरेशनल कैपेसिटी 1.6 GW से पांच गुना ज़्यादा है. नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटा सेंटर डेवलपमेंट पाइपलाइन की तेज़ ग्रोथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेज़ी से अपनाने, क्लाउड ग्रोथ और डेटा लोकलाइज़ेशन की ज़रूरतों की वजह से है. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत हाइपरस्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया की सबसे आकर्षक जगहों में से एक बन रहा है और अभी यहां 0.32 GW डेटा सेंटर कैपेसिटी बन रही है, जबकि 2.92 GW और कमिटेड स्टेज पर पहुंच गई है. इसके अलावा, 5.41 GW कैपेसिटी डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में है. पाइपलाइन का स्केल हाइपरस्केलर्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स, AI इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच बढ़ते भरोसे को दिखाता है, जो तेज़ी से बढ़ती डिजिटल डिमांड को पूरा करने के लिए भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं. शुरुआती स्टेज के डेवलपमेंट्स का बड़ा हिस्सा — जो कुल पाइपलाइन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है — भारत की लंबे समय की डिजिटल इकॉनमी की संभावनाओं में मज़बूत भरोसे को दिखाता है.