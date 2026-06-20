भारत की डेटा सेंटर पाइपलाइन 8.33 GW तक पहुंची, AI अपनाने और डेटा लोकलाइज़ेशन का परिणाम
एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की डेटा सेंटर डेवलपमेंट पाइपलाइन बढ़कर 8.33 GW हो गई है. यह देश की मौजूदा कैपिसिटी की पांच गुना है.
Published : June 20, 2026 at 5:20 PM IST
नई दिल्ली: एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, भारत की डेटा सेंटर डेवलपमेंट पाइपलाइन बढ़कर 8.33 GW हो गई है, जो देश की मौजूदा लाइव ऑपरेशनल कैपेसिटी 1.6 GW से पांच गुना ज़्यादा है.
नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटा सेंटर डेवलपमेंट पाइपलाइन की तेज़ ग्रोथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेज़ी से अपनाने, क्लाउड ग्रोथ और डेटा लोकलाइज़ेशन की ज़रूरतों की वजह से है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत हाइपरस्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया की सबसे आकर्षक जगहों में से एक बन रहा है और अभी यहां 0.32 GW डेटा सेंटर कैपेसिटी बन रही है, जबकि 2.92 GW और कमिटेड स्टेज पर पहुंच गई है. इसके अलावा, 5.41 GW कैपेसिटी डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में है.
पाइपलाइन का स्केल हाइपरस्केलर्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स, AI इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच बढ़ते भरोसे को दिखाता है, जो तेज़ी से बढ़ती डिजिटल डिमांड को पूरा करने के लिए भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं.
शुरुआती स्टेज के डेवलपमेंट्स का बड़ा हिस्सा — जो कुल पाइपलाइन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है — भारत की लंबे समय की डिजिटल इकॉनमी की संभावनाओं में मज़बूत भरोसे को दिखाता है.
नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर- ऑक्युपायर स्ट्रैटेजी एंड सॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स, कैपिटल मार्केट्स एंड रिटेल, विरल देसाई ने कहा कि, "जहां मुंबई अपनी कनेक्टिविटी के फायदों की वजह से हाइपरस्केल डिप्लॉयमेंट को आगे बढ़ा रहा है, वहीं हैदराबाद एक पसंदीदा AI इंफ्रास्ट्रक्चर डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है."
मुंबई में भविष्य की कैपेसिटी डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रही, जिसकी कुल पाइपलाइन 3.75 GW थी. हैदराबाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा भविष्य का डेटा सेंटर मार्केट बन गया, जिसकी कुल डेवलपमेंट पाइपलाइन 1.93 GW थी. देसाई ने आगे कहा कि चेन्नई पूर्व से इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेटवे के तौर पर अपनी भूमिका को मज़बूत कर रहा है.
विशाखापट्टनम तेज़ी से भारत के सबसे एक्टिव ग्रीनफ़ील्ड डेटा सेंटर मार्केट में से एक बन गया है, जहां सरकारी मदद, ज़मीन के बड़े हिस्से की मौजूदगी और प्लान किए गए सबसी केबल कनेक्टिविटी के साथ गीगावाट-स्केल डेवलपमेंट प्रपोज़ल आ रहे हैं.
नेशनल कैपिटल रीजन (NCR), पुणे और बेंगलुरु में भी लगातार डेवलपमेंट एक्टिविटी देखी जा रही है, क्योंकि ऑपरेटर कई मार्केट में कैपेसिटी को अलग-अलग कर रहे हैं.