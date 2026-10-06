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सितंबर 2026 में ऑटो रीटेल बिक्री 25.37 लाख यूनिट तक पहुंची, 31.82 प्रतिशत की YoY बढ़ोतरी

नई दिल्ली: सितंबर 2026 में भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अब तक का सबसे अच्छा महीना देखा. इंडस्ट्री बॉडी 'फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स' (FADA) के जारी आंकड़ों के मुताबिक, त्योहारों के दौरान मांग और पिछले साल के कम बेस की वजह से घरेलू रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 31.82 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 25,36,920 यूनिट्स तक पहुंच गई.

सभी सेगमेंट में पहियों वाले कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बिक्री में सबसे ज़्यादा 38 प्रतिशथ की बढ़ोतरी हुई और यह 6,486 यूनिट तक पहुंच गई.

कमर्शियल वाहनों की बिक्री 37.62 प्रतिशथ बढ़कर 1,03,557 यूनिट हो गई, जो किसी भी सितंबर महीने में पहली बार एक लाख का आंकड़ा पार कर गई. थ्री-व्हीलर की बिक्री 22.25 प्रतिशत बढ़कर 1,32,570 यूनिट हो गई, जबकि ट्रैक्टर की बिक्री 13.75 प्रतिशत बढ़कर 76,906 यूनिट हो गई.

सेगमेंट के आधार पर वाहनों की बिक्री सितंबर में टू-व्हीलर सबसे ज़्यादा बिकने वाला सेगमेंट बना रहा. इनकी रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 33.08 प्रतिशत बढ़कर 17,90,188 यूनिट हो गई. इसके बाद पैसेंजर व्हीकल की बिक्री रही, जो 32.10 प्रतिशत बढ़कर 4,27,213 यूनिट हो गई.

हालांकि, FADA ने यह भी कहा कि सालाना ग्रोथ के ऊंचे आंकड़ों को सावधानी से देखा जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर 2025 की बिक्री पर GST 2.0 लागू होने से पहले खरीदारी टालने का असर पड़ा था. अगस्त 2026 की बिक्री के आंकड़ों से तुलना करने पर, रिटेल ग्रोथ सिर्फ़ 4.69 प्रतिशत है.

इसके अलावा, इंडस्ट्री ने छह में से पांच व्हीकल कैटेगरी में सितंबर महीने में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की. वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही में भी 1,55,12,319 यूनिट्स की रिकॉर्ड रिटेल बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 20.77 प्रतिशत ज़्यादा है.

FADA के प्रेसिडेंट साई गिरिधर ने कहा कि, "सितंबर '26 भारतीय ऑटो रिटेल के लिए अब तक का सबसे अच्छा सितंबर रहा." साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि, "साल-दर-साल 31.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी इस साल का सबसे ज़्यादा 'बेस-डिस्टॉर्टेड' (आधार के कारण बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया) आंकड़ा था."

उन्होंने कहा कि ज़्यादा अहम संकेतकों में पहली छमाही में रिकॉर्ड बिक्री, सितंबर में महीने-दर-महीने 4.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी और वित्त वर्ष 27 के पहले पांच महीनों में लगभग 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है. (इसमें सितंबर की तुलना को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह असामान्य थी)

FADA के अनुसार, सितंबर में पैसेंजर गाड़ियों की रिटेल बिक्री में वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत रही, जो पेट्रोल गाड़ियों की 41.27 प्रतिशत हिस्सेदारी के लगभग बराबर है. पैसेंजर गाड़ियों के सेगमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी भी बढ़कर 8.45 प्रतिशत हो गई.

मीट्रिक सितंबर 2026 महीने-दर-महीने वृद्धि 4.69 प्रतिशत H1 FY27 रीटेल सेल्स 1,55,12,319 यूनिट्स H1 FY27 YoY बढ़ोतरी 20.77 प्रतिशत PV बिक्री में वैकल्पिक ईंधन की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत PV बिक्री में पेट्रोल का हिस्सा 41.27 प्रतिशत पैसेंजर गाड़ियों में EV की पैठ 8.45 प्रतिशत कुल EV रिटेल बिक्री ~3.34 lakh units कुल मिलाकर EV की पैठ ~13 प्रतिशत

सभी तरह की गाड़ियों की कैटेगरी में, EV की रिटेल बिक्री लगभग 3.34 लाख यूनिट के अब तक के सबसे ऊंचे मासिक स्तर पर पहुंच गई, जिससे कुल EV हिस्सेदारी लगभग 13 प्रतिशत हो गई.

भविष्य की संभावनाएं

आगे की बिक्री की बात करें तो, 75.57 प्रतिशत डीलरों को उम्मीद है कि अक्टूबर में बिक्री और बढ़ेगी, जबकि 19.46 प्रतिशत को बाजार में कोई बदलाव न होने और 4.98 प्रतिशत को गिरावट की आशंका है.

FADA ने कहा कि 'पितृ पक्ष' के दौरान टली हुई मांग के नवरात्रि और दशहरा के दौरान डिलीवरी में बदलने की उम्मीद है, और 63 प्रतिशत डीलरों ने पहले ही बुकिंग में बढ़ोतरी की सूचना दी है.

अक्टूबर-दिसंबर के लिए, 78.28 प्रतिशत डीलरों को बिक्री बढ़ने की उम्मीद है, जबकि 17.65 प्रतिशत को बाजार में कोई बदलाव न होने और लगभग 4 प्रतिशत को गिरावट की आशंका है.

FADA ने निकट भविष्य के नजरिए को 'सावधानी के साथ आशावादी' बताया है, जिसमें त्योहारों के दौरान मांग का बिक्री में बदलना, लोगों की खरीदने की क्षमता और इन्वेंट्री का स्तर अहम कारक होंगे जिन पर नजर रखनी होगी.

(एजेंसी इनपुट)