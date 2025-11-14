भारतीयों को भा रही हैं प्री-ओन्ड प्रीमियम और एसयूवी कारें, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
भारत में प्री-ओन्ड कार्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 59 लाख भारतीयों ने प्री-ओन्ड कार्स को अपनाया है.
Published : November 14, 2025 at 11:03 AM IST
हैदरबाद: भारत में प्री-ओन्ड कार का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 59 लाख भारतीयों ने प्री-ओन्ड कार्स को अपनाया है. यह आंकड़ा इंडियन ब्लू बुक (आईबीबी) के सातवें संस्करण में सामने आया है. Car&Bike (Mahindra First Choice) द्वारा Volkswagen Pre-Owned Certified के सहयोग से तैयार की गई इस वार्षिक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि प्री-ओन्ड कार का बाज़ार 10 प्रतिशत CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) की दर से बढ़ेगा और 2030 तक 95 लाख यूनिट तक पहुंच सकता है.
Mahindra First Choice के एमडी और सीईओ, मोहम्मद तुर्रा ने इस बदलाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, "बढ़ती मांग, संरचनात्मक गतिशीलता की ज़रूरतों और स्मार्ट, महत्वाकांक्षी विकल्प के रूप में पुरानी कारों की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण, भारतीय पुरानी कारों का बाज़ार परिपक्व हो गया है. संगठित कंपनियां प्रमाणित वाहनों, संरचित वारंटी, सुलभ फाइनेंस और AI-सक्षम यात्राओं के माध्यम से विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा हो रहे हैं."
इस रिपोर्ट में प्रीमियम और फ़ीचर-पैक वाहनों की ओर कस्टमर्स की पसंद में बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें एसयूवी - और विशेष रूप से कॉम्पैक्ट एसयूवी - प्रमुख विकल्प के रूप में उभर रही हैं. इसके अलावा, कस्टमर्स अधिक समझदार होते जा रहे हैं, और सेफ्टी, फ़ीचर्स और दीर्घकालिक मूल्य की अपेक्षाओं के साथ मूल्य संवेदनशीलता को संतुलित कर रहे हैं.
कई खरीदार अब प्री-ओन्ड वाहनों को हाई क्लास तक पहुंचने के एक साधन के रूप में देखने लगे हैं, हैचबैक से कॉम्पैक्ट एसयूवी या सेडान, और सेडान से एसयूवी को अपना रहे हैं. IBB की वित्त वर्ष 2025 की रिपोर्ट पुरानी कारों के क्षेत्र में संगठित कंपनियों की बढ़ती भूमिका के बारे में भी जानकारी देती है.
सर्वेक्षण में शामिल 70 प्रतिशत से ज़्यादा ग्राहकों का मानना है कि संगठित डीलरशिप बेहतर सेवा गुणवत्ता, बेहतरीन वाहन और पैसे का उचित मूल्य प्रदान करती हैं, भले ही कीमत थोड़ी ज़्यादा हो. यह बदलाव AI-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म और तकनीक-आधारित निरीक्षण प्रणालियों की मदद से संचालित हो रहा है, जो लेनदेन को और ज्यादा पारदर्शी बना रहे हैं.
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा समय में केवल 6 प्रतिशत पुरानी कारों की खरीदारी में ही AI उपकरणों का इस्तेमाल करके की जा रही है, लेकिन उपभोक्ताओं में डिजिटल विश्वास बढ़ने के साथ-साथ इसे अपनाने की दर में तेज़ी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
Indian Blue Book FY25 में देश के प्री-ओन्ड कार बाज़ार में प्रमुख श्रेणियों में सबसे ज़्यादा मांग वाले मॉडलों की भी पहचान की गई है. एसयूवी सेगमेंट में, Mahindra XUV700 और Toyota Fortuner सबसे ऊपर स्थित हैं. इसके बाद Mahindra Scorpio और Grand Vitara मज़बूत दावेदार हैं, जबकि Mahindra Thar भी इस सूची में शामिल है.
सेडान सेगमेंट की बात करें तो Maruti Dzire और Hyundai Verna की मांग सबसे ज़्यादा है, वहीं Volkswagen Virtus, Honda City और Skoda Slavia बेहतर मूल्य वाले विकल्प के तौर पर उबर कर सामने आते हैं. इसके अलावा, हैचबैक सेगमेंट की बात करें तो Volkswagen Polo और Maruti Baleno का दबदबा बना हुआ है, इसके बाद Swift, i20 और Grand i10 का स्थान है.
कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो इसमें Volkswagen Taigun और Hyundai Creta जैसे मॉडल टॉप पर बने हुए हैं, और इसके बाद Tata Nexon, Kia Sonet और Maruti Brezza का स्थान है. एमयूवी सेगमेंट की बात करें तो इसमें Toyota Innova, Maruti Ertiga और Kia Seltos से आगे और अपने सेगमेंट में अग्रणी स्थिति बनाए हुए है.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चार से सात साल पुराने वाहनों की हिस्सेदारी अब सभी संगठित प्रयुक्त कार लेन-देन में लगभग 30 प्रतिशत है, जो कि थोड़े पुराने, लेकिन अच्छी तरह से अनुरक्षित वाहनों के प्रति उपभोक्ता की सहजता को दर्शाता है.