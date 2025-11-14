ETV Bharat / technology

भारतीयों को भा रही हैं प्री-ओन्ड प्रीमियम और एसयूवी कारें, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

हैदरबाद: भारत में प्री-ओन्ड कार का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 59 लाख भारतीयों ने प्री-ओन्ड कार्स को अपनाया है. यह आंकड़ा इंडियन ब्लू बुक (आईबीबी) के सातवें संस्करण में सामने आया है. Car&Bike (Mahindra First Choice) द्वारा Volkswagen Pre-Owned Certified के सहयोग से तैयार की गई इस वार्षिक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि प्री-ओन्ड कार का बाज़ार 10 प्रतिशत CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) की दर से बढ़ेगा और 2030 तक 95 लाख यूनिट तक पहुंच सकता है.

Mahindra First Choice के एमडी और सीईओ, मोहम्मद तुर्रा ने इस बदलाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, "बढ़ती मांग, संरचनात्मक गतिशीलता की ज़रूरतों और स्मार्ट, महत्वाकांक्षी विकल्प के रूप में पुरानी कारों की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण, भारतीय पुरानी कारों का बाज़ार परिपक्व हो गया है. संगठित कंपनियां प्रमाणित वाहनों, संरचित वारंटी, सुलभ फाइनेंस और AI-सक्षम यात्राओं के माध्यम से विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा हो रहे हैं."

इस रिपोर्ट में प्रीमियम और फ़ीचर-पैक वाहनों की ओर कस्टमर्स की पसंद में बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें एसयूवी - और विशेष रूप से कॉम्पैक्ट एसयूवी - प्रमुख विकल्प के रूप में उभर रही हैं. इसके अलावा, कस्टमर्स अधिक समझदार होते जा रहे हैं, और सेफ्टी, फ़ीचर्स और दीर्घकालिक मूल्य की अपेक्षाओं के साथ मूल्य संवेदनशीलता को संतुलित कर रहे हैं.

कई खरीदार अब प्री-ओन्ड वाहनों को हाई क्लास तक पहुंचने के एक साधन के रूप में देखने लगे हैं, हैचबैक से कॉम्पैक्ट एसयूवी या सेडान, और सेडान से एसयूवी को अपना रहे हैं. IBB की वित्त वर्ष 2025 की रिपोर्ट पुरानी कारों के क्षेत्र में संगठित कंपनियों की बढ़ती भूमिका के बारे में भी जानकारी देती है.

सर्वेक्षण में शामिल 70 प्रतिशत से ज़्यादा ग्राहकों का मानना ​​है कि संगठित डीलरशिप बेहतर सेवा गुणवत्ता, बेहतरीन वाहन और पैसे का उचित मूल्य प्रदान करती हैं, भले ही कीमत थोड़ी ज़्यादा हो. यह बदलाव AI-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म और तकनीक-आधारित निरीक्षण प्रणालियों की मदद से संचालित हो रहा है, जो लेनदेन को और ज्यादा पारदर्शी बना रहे हैं.