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IndianOil का LPG बुकिंग ऐप Google Play Store और App Store पर सबसे ऊपर, ChatGPT को पछाड़ा

इतना ही नहीं, पूरे देश में LPG सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, और भारतीय ग्राहक इंडक्शन कुकटॉप और दूसरे इलेक्ट्रिक ऑप्शन की तलाश में Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं.

Google Play Store में टॉप पर IndianOil का LPG बुकिंग ऐप (फोटो - Google Play Store)

इस परेशानी के बीच पिछले हफ़्ते भारत के कई शहरों में LPG डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर कभी न खत्म होने वाली लाइनें लगी रहीं, और देश भर के रेस्टोरेंट और खाने की जगहों ने या तो अपने मेनू बंद कर दिए या कम कर दिए है, क्योंकि कुकिंग गैस की सप्लाई कम हो गई और कीमतें तेज़ी से बढ़ गईं.

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में, इस ऐप ने OpenAI के ChatGPT को पीछे छोड़कर दोनों फ्री ऐप रैंकिंग में नंबर-1 की जगह हासिल कर ली है. इसका कारण यह है कि भारतीय कंज्यूमर Strait of Hormuz के ब्लॉक होने से सप्लाई चेन में आई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. यह एनर्जी सप्लाई के लिए दुनिया के सबसे ज़रूरी चोकपॉइंट्स में से एक है.

हैदराबाद: पश्चिम एशिया में कुछ समय से युद्ध के हालात बने हुए हैं, इस सबके बीच, LPG गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी के चलते एनर्जी की बड़ी कंपनी IndianOil One का LPG गैस सिलेंडर-बुकिंग ऐप, भारत में Google Play Store और Apple App Store चार्ट में टॉप पर पहुंच गया है.

बता दें कि LPG और PNG दोनों का इस्तेमाल खाना पकाने के फ्यूल के तौर पर किया जाता है. भारत में 33.4 करोड़ से ज़्यादा घरों में LPG कनेक्शन हैं, जबकि PNG कनेक्शन वाले घरों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है. LPG में, जहां फ्यूल पोर्टेबल सिलेंडर में आता है, वहीं इसके उलट PNG में पाइपलाइन से घरों में कनेक्टिविटी होती है.

पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के द्वारा शेयर किए गए डेटा के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-फरवरी पीरियड में घरों में एवरेज LPG बुकिंग 55.7 लाख सिलेंडर थी, लेकिन गुरुवार, 12 मार्च को यह संख्या 35 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़कर 75.7 लाख हो गई.

Apple App Store में टॉप पर IndianOil का LPG बुकिंग ऐप (फोटो - Apple App Store)

क्या है IndianOil One

IndianOil One एक फ्री-टू-डाउनलोड ऐप है, जिसका इस्तेमाल LPG सिलेंडर बुक करने, सिलेंडर डिलीवरी ट्रैक करने, नया LPG कनेक्शन लेने, डिस्ट्रीब्यूटर बदलने और भी अन्य कामों के लिए किया जाता है. इसके डायनामिक सर्च फीचर से सबसे पास के पेट्रोल स्टेशन या LPG डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

ऐप एनालिसिस साइट SensorTower के लेटेस्ट डेटा से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 30 दिनों में इस ऐप को चार मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है. जानकारी के लिए, यह आंकड़ा IOCL के बनाए दूसरे ऐप्स जैसे IndianOil PNG से काफी ज़्यादा है, जिसे अब तक Google Play पर 100,000 से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि घरेलू LPG सिलेंडर की पैनिक बुकिंग की वजह से कुछ ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म 'क्रैश' भी हो गए हैं. उदाहरण के लिए, पंजाब में बुकिंग में बढ़ोतरी, जो नॉर्मल से लगभग 30 से 40 प्रतिशत ज़्यादा थी, इसकी वजह से लोकल ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम काम करना बंद कर दिया, जिससे नई बुकिंग प्रोसेस नहीं हो पाई.