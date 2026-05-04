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भारतीय स्टार्टअप का 'Mission Drishti' सैटेलाइट SpaceX रॉकेट से लॉन्च, PM मोदी ने सराहा

GalaxEye का 'Mission Drishti' सैटेलाइट रविवार को कैलिफ़ोर्निया से SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया गया.

FILE- Bengaluru-based space start-up GalaxEye's Mission Drishti satellite was launched on Sunday aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California.
FILE- बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्ट-अप GalaxEye का 'Mission Drishti' सैटेलाइट रविवार को कैलिफ़ोर्निया से SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया गया. (फोटो - IANS Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 4, 2026 at 12:39 PM IST

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नई दिल्ली: बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्ट-अप GalaxEye का 'Mission Drishti' सैटेलाइट रविवार को कैलिफ़ोर्निया से SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया गया. कंपनी के अनुसार, 'Mission Drishti' दुनिया का पहला OptoSAR सैटेलाइट है, जो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (EO) और सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) सेंसर को एक ही ऑपरेशनल प्लेटफ़ॉर्म में जोड़ता है.

जहां EO सेंसर धूप और साफ़ आसमान के दौरान उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें लेते हैं, वहीं SAR सेंसर रडार पल्स का उपयोग करके हर मौसम और हर समय की तस्वीरें उपलब्ध कराते हैं.

एक बयान में, GalaxEye के संस्थापक और CEO, सुयश सिंह ने कहा कि, "अब जब सैटेलाइट (Mission Drishti) सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंच गया है, तो हमारा तत्काल ध्यान इसके कमीशनिंग को पूरा करने पर है. जैसे-जैसे हम इस चरण में आगे बढ़ रहे हैं, हम पहले से ही अपने OptoSAR पेलोड द्वारा उपलब्ध कराए गए विशिष्ट डेटासेट में दुनिया भर से ज़बरदस्त दिलचस्पी देख रहे हैं."

कंपनी ने बताया कि यह सैटेलाइट पारंपरिक प्रणालियों की लंबे समय से चली आ रही सीमाओं को दूर करने में मदद करेगा, और अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों में ज़्यादा भरोसेमंद और लगातार डेटा इकट्ठा करना संभव बनाएगा. दोहरे इस्तेमाल वाले पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट के तौर पर, यह मिशन रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और बुनियादी ढांचा नियोजन जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल के मामलों को सहायता प्रदान करेगा.

इस सैटेलाइट से भारत की दूसरी बड़ी पहलों को भी मदद मिलने की उम्मीद है, जिनमें ISRO की हालिया सालाना रिपोर्ट में बताए गए 29 एक्टिव अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट भी शामिल हैं. GalaxEye का लक्ष्य 2030 तक 'Mission Drishti' को बढ़ाकर 10 सैटेलाइट का एक समूह बनाना है, ताकि भारत के लिए एक मज़बूत और आत्मनिर्भर अर्थ ऑब्ज़र्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GalaxEye द्वारा दुनिया के पहले OptoSAR सैटेलाइट 'Mission Drishti' के लॉन्च की सराहना करते हुए, इसे युवाओं के इनोवेशन और राष्ट्र-निर्माण के प्रति जुनून का एक प्रमाण बताया. बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्ट-अप GalaxEye का 'Mission Drishti' सैटेलाइट रविवार को कैलिफ़ोर्निया से SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि, "GalaxEye का 'Mission Drishti' हमारी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है. दुनिया के पहले OptoSAR सैटेलाइट और भारत में निजी तौर पर बनाए गए सबसे बड़े सैटेलाइट का सफल लॉन्च, इनोवेशन और राष्ट्र-निर्माण के प्रति हमारे युवाओं के जुनून का एक प्रमाण है."

प्रधानमंत्री मोदी ने संस्थापकों और पूरी GalaxEye टीम को बधाई दी और अपनी शुभकामनाएं दीं. कंपनी के अनुसार, 'Mission Drishti' दुनिया का पहला OptoSAR सैटेलाइट है, जो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (EO) और सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) सेंसर को एक ही ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म में जोड़ता है.

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