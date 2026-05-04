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भारतीय स्टार्टअप का 'Mission Drishti' सैटेलाइट SpaceX रॉकेट से लॉन्च, PM मोदी ने सराहा

FILE- बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्ट-अप GalaxEye का 'Mission Drishti' सैटेलाइट रविवार को कैलिफ़ोर्निया से SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया गया. ( फोटो - IANS Photo )

नई दिल्ली: बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्ट-अप GalaxEye का 'Mission Drishti' सैटेलाइट रविवार को कैलिफ़ोर्निया से SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया गया. कंपनी के अनुसार, 'Mission Drishti' दुनिया का पहला OptoSAR सैटेलाइट है, जो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (EO) और सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) सेंसर को एक ही ऑपरेशनल प्लेटफ़ॉर्म में जोड़ता है. जहां EO सेंसर धूप और साफ़ आसमान के दौरान उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें लेते हैं, वहीं SAR सेंसर रडार पल्स का उपयोग करके हर मौसम और हर समय की तस्वीरें उपलब्ध कराते हैं. एक बयान में, GalaxEye के संस्थापक और CEO, सुयश सिंह ने कहा कि, "अब जब सैटेलाइट (Mission Drishti) सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंच गया है, तो हमारा तत्काल ध्यान इसके कमीशनिंग को पूरा करने पर है. जैसे-जैसे हम इस चरण में आगे बढ़ रहे हैं, हम पहले से ही अपने OptoSAR पेलोड द्वारा उपलब्ध कराए गए विशिष्ट डेटासेट में दुनिया भर से ज़बरदस्त दिलचस्पी देख रहे हैं." कंपनी ने बताया कि यह सैटेलाइट पारंपरिक प्रणालियों की लंबे समय से चली आ रही सीमाओं को दूर करने में मदद करेगा, और अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों में ज़्यादा भरोसेमंद और लगातार डेटा इकट्ठा करना संभव बनाएगा. दोहरे इस्तेमाल वाले पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट के तौर पर, यह मिशन रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और बुनियादी ढांचा नियोजन जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल के मामलों को सहायता प्रदान करेगा.