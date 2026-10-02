ETV Bharat / technology

SpaceX के Falcon 9 से भारत के तीन स्पेस स्टार्टअप्स के पेलोड रवाना, जानें इसकी खास बातें

फाल्कन 9 ने 18वां ट्रांसपोर्टर राइडशेयर मिशन लॉन्च किया और ऑर्बिट में 130 पेलोड पहुंचाए. ( Image Credit: X/SpaceX )

हैदराबाद: भारत की तीन प्राइवेट स्पेस कंपनियों की टेक्नोलॉजी SpaceX के रॉकेट Falcon 9 पर सवार होकर अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं. स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने 1 अक्टूबर 2026 को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उड़ान भरी. यह ट्रांसपोर्टर-18 (Transporter-18) नाम का राइडशेयर मिशन था.

हैदराबाद की ध्रुवा स्पेस (Dhruva Space) ने अपना LEAP-2 सैटेलाइट भेजा. यह कंपनी के P-30 प्लेटफॉर्म पर बना है. LEAP का पूरा नाम Launching Expeditions for Aspiring Payloads है. इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसी सेवा है, जिसमें दूसरी कंपनियां अपनी सैटेलाइट ध्रुव के सैटेलाइट पर लगवाकर अंतरिक्ष भेज सकती हैं. LEAP-2 कंपनी का दूसरा कमर्शियल मिशन है और इस पर कुल चार पेलोड लगे थे. ध्रुवा स्पेस के मुताबिक यह सैटेलाइट 2 अक्टूबर को भारतीय समय से रात 1 बजे ऑर्बिट में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया.

इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (IN-SPACe) के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका ने इसे भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए बड़ा दिन बताया. उनके मुताबिक इस मिशन में दो भारतीय सैटेलाइट और एक भारतीय होस्टेड पेलोड गए, और तीनों IN-SPACe से अधिकृत थे.

आपको बता दें कि राइडशेयर का मतलब है कि एक ही रॉकेट में कई कंपनियों के छोटे-छोटे सैटेलाइट साथ भेजे जाते हैं. यह ठीक वैसे ही है, जैसे किसी एक बस में बहुत सारे पैसेंजर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. फाल्कन 9 की इस फ्लाइट में कुल 130 पेलोड थे. यह लॉन्च अमेरिका में सुबह 11:32 बजे हुआ. भारत में उस वक्त 2 अक्टूबर शुरू हो चुका था और रात के करीब 12:02 बज रहे थे.

इनमें से एक पेलोड फ्रांस की कंपनी सोडर्न का स्टार ट्रैकर है. स्टार ट्रैकर एक ऐसा सैटेलाइट है, जो तारों को देखकर सैटेलाइट को बताता है कि उसका मुंह किस दिशा में है. सोडर्न फ्रांस की एरियनग्रुप (ArianeGroup) की कंपनी है. दूसरा पेलोड अहमदाबाद की सैटलियो लैब्स का TAPAS-1 है.

कंपनी के मुताबिक, LEAP-2 को फाल्कन 9 से जोड़ने का पूरा काम ध्रुव ने खुद किया. इससे पहले LEAP-1 मिशन में वो अपने सैटेलाइट का लॉन्च इंटीग्रेशन खुद करने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बनी थी. LEAP-2 को ध्रुव के ग्लोबल ग्राउंड नेटवर्क का सहारा मिलेगा, जिसमें स्वीडन के लुलिया शहर का उसका अपना ग्राउंड स्टेशन भी शामिल है.

SatLeo Labs की TAPAS-1 सैटेलाइट

TAPAS-1 का पूरा नाम Thermal Access Platform for Analytics & Solutions है. कंपनी इसे भारत का पहला डेडिकेटेड कमर्शियल क्यूबसैट (CubeSat) कैटेगिरी का थर्मल पेलोड बता रही है. इसके अलावा इसे कंपनी भारत की पहली फुल-स्टेक कमर्शियल थर्मल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की शुरुआती उड़ान भी कह रही है. यह इन्फ्रारेड सेंसिंग से काम करता है.

तुमकुर क्षेत्र में हीट हॉटस्पॉट की पहचान के लिए तापमान डेटा (SatLeo Labs)

आम कैमरे वाले सैटेलाइट धरती की तस्वीर दिखाते हैं. थर्मल पेलोड जमीन के तापमान का पैटर्न पकड़ता है, जो सामान्य पिक्चर्स में नहीं दिखता. इससे फसलों पर तनाव, शहरों की गर्मी, जंगल की आग, आपदा प्रबंधन और इमारतों की निगरानी में मदद मिल सकती है. कंपनी के मुताबिक इस मिशन से अंतरिक्ष में उसकी तकनीक और डेटा प्रोसेसिंग की जांच होगी.

TakeMe2Space की MOI-1A सैटेलाइट

हैदराबाद की टेकमीटूस्पेस (TakeMe2Space) ने MOI-1A सैटेलाइट लॉन्च किया. कंपनी इसे भारत का पहला ऑर्बिटल कंप्यूटिंग सैटेलाइट कह रही है. कंपनी का कहना है कि इसका वजन सिर्फ 14 किलो है. इसमें एनवीडिया (Nvidia) की Orin NX चिप है, जिसकी क्षमता 117 TOPS है. अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि TOPS से पता चलता है कि चिप हर सेकंड कितने ट्रिलियन गणित के काम कर सकती है. इसके अलावा इसमें 2TB स्टोरेज और नौ बैंड वाला मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर है.

ग्राहक अपना एआई मॉडल इस सैटेलाइट पर चला सकते हैं. यह अंतरिक्ष में ही पिक्चर्स का विश्लेषण करता है और धरती पर सिर्फ नतीजे भेजता है. इससे भारी रॉ डेटा डाउनलोड करने की जरूरत कम हो जाती है. इससे खेती, खनन और सप्लाई चेन में इसका इस्तेमाल हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस मिशन के लिए 23 ग्राहक जुड़ चुके हैं.

इसके पीछे एक पुरानी कहानी भी है. कंपनी ने 2024 के आखिर में एक टेक्नोलॉजी डेमो मिशन किया था. जनवरी 2026 में ISRO के PSLV-C62 रॉकेट की तीसरी स्टेज में खराबी आई और कंपनी का MOI-1 सैटेलाइट खो गया था. उसके बाद कंपनी ने SpaceX पर पहला उपलब्ध स्लॉट बुक किया. कंपनी की जानकारी के मुताबिक ईओएन स्पेस लैब्स (EON Space Labs) का MIRA टेलीस्कोप भी MOI-1A के साथ जुड़ा है. यह सिर्फ 502 ग्राम का है. हालांकि, इसके बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है.

TakeMe2Space मिशन की टाइमलाइन (ETV Bharat Creative)

आगे का इंतजार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, MOI-1A एक ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल के जरिए अपनी डेस्टिनेशन तक जा रहा है, जो उसे बाद में छोड़ेगा. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वो अपने ऑर्बिट में 8 अक्टूबर तक पहुंचेगा. इस कारण उसके काम करने की पुष्टि का इंतजार करना होगा. हालांकि, फिर भी इतना तो बिल्कुल साफ है कि इसरो की PSLV की नाकामी के बाद भारतीय स्टार्टअप्स विदेशी लॉन्च का रास्ता अपना रहे हैं. थर्मल इमेजिंग, ऑनबोर्ड AI और होस्टेड पेलोड, तीनों क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां आगे बढ़ रही हैं.