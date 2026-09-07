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Pixxel: भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने जुटाए $100M, NASA कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम कर रही कंपनी

नई फंडिंग से कंपनी भारत में गीगापिक्सेल फैक्ट्री खोलेगी और अमेरिका में भी सैटेलाइट बनाने की क्षमता बढ़ाएगी. ( Image Credit: Pixxel space )

पिछले साल कंपनी ने अपने छह Firefly सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा था. ये सैटेलाइट्स विजिबल और नियर-इन्फ्रारेड वेवलेंथ पर 135 स्पेक्ट्रल बैंड कैप्चर करते हैं, जिनका रिजॉल्यूशन करीब पांच मीटर का है.

Pixel जल्द ही भारत में Gigapixxel फैक्ट्री खोलने वाला है. इस फैक्ट्री से कंपनी की सालाना सैटेलाइट बनाने की क्षमता 25 से बढ़कर 100 हो जाएगी. लॉस एंजिल्स में कंपनी की लैब अभी एक या दो सैटेलाइट एक साथ बनाती है. नई फंडिंग से यह क्षमता 10 से 15 सैटेलाइट प्रति साल तक पहुंच जाएगी. इसमें अगली पीढ़ी का Honeybee इमेजिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल होगा.

इस राउंड का नेतृत्व सिंगापुर की सरकारी निवेशक Temasek और ब्रिटिश वेंचर कैपिटल फर्म Seraphim ने किया. इनके अलावा इस स्पेस स्टार्टअप के पुराने इन्वेस्टर्स में से Radical Ventures और growX Ventures भी शामिल रहे. नए निवेशकों में 360 ONE Asset और IMM Investment आए. इन सभी के अलावा दुनिया की सबसे दिग्गज टेक कंपनियों में से एक गूगल भी Pixxel का एक इन्वेस्टर्स है.

हैदराबाद: भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप Pixxel ने 7 सितंबर 2026 यानी आज एक बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने Series C राउंड में 100 मिलियन डॉलर जुटा लिए हैं. यह राशि भारत के किसी भी स्पेस टेक कंपनी द्वारा एक साथ जुटाई गई सबसे बड़ा अमाउंट है. इससे कंपनी की कुल फंडिंग 195 डॉलर हो गई है.

फायरफ्लाई से हनीबी तक का सफर

फायरफ्लाई के बाद नेक्स्ट जनरेशन के Honeybee सैटेलाइट्स और भी ज्यादा एडवांस्ड और बेहतर होंगे. इनका वजन करीब 200 किलोग्राम होगा. ये शॉर्टवेव इन्फ्रारेड वेवलेंथ तक इमेजिंग करेंगे और लगभग 250 स्पेक्ट्रल बैंड कवर करेंगे. कंपनी अगले साल छह और फायरफ्लाई (Firefly) सैटेलाइट भेजकर रिविजिट रेट बढ़ाएगी. उसके बाद यह कंपनी पूरी तरह से Honeybee सैटेलाइट पर शिफ्ट हो जाएगी और पहला हनीबी सैटेलाइट 2027 की पहली तिमाही में अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा. उसके बाद 2028 तक पांच और हनीबी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा.

ये सैटेलाइट ऑयल एंड गैस, माइनिंग और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर के सरकारी और कमर्शियल ग्राहकों की डिमांड पूरी करेंगे. पहला Honeybee सैटेलाइट अमेरिका में बनेगा. अमेरिका कंपनी के सबसे बड़े कस्मटर बेस की लिस्ट में आता है. Pixxel के पास पहले से दो अमेरिकी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट NASA के Commercial SmallSat Data Acquisition Program का है और दूसरा National Reconnaissance Office का Strategic Commercial Enhancements का है. इसमें कमर्शियल हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा का मूल्यांकन और इंटीग्रेशन शामिल है. कंपनी कुछ और एजेंसियों के साथ भी काम कर रही है जिनके नाम सार्वजनिक नहीं बताए जा सकते.

नई फंडिंग से कंपनी भारत में गीगापिक्सेल फैक्ट्री खोलेगी और अमेरिका में भी सैटेलाइट बनाने की क्षमता बढ़ाएगी. (Image Credit: Pixxel.space)

सैटेलाइट से अर्थ इंटेलिजेंस तक

बेंगलुरु बेस्ड और गूगल द्वारा समर्थित भारतीय स्पेस स्टार्ट-अप टेक कंपनी Pixxel के सीईओ और को-फाउंडर Awais Ahmed ने इस कंपनी की शुरुआत हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट पर फोकस करके की थी. ये सैटेलाइट धरती की सतह की ऐसी जानकारी देते हैं जो साधारण इमेजिंग सिस्टम नहीं दे पाते. अब कंपनी ने Aurora नाम का अर्थ इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी बना लिया है. इसके साथ कंपनी कमर्शियल और सॉवरेन मिशन के लिए सैटेलाइट सिस्टम भी तैयार कर रही है. कंपनी इसे अपना प्लैनेटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर विजन कहती है. इसमें सेंसर, सेंसर, सॉफ्टवेयर और स्पेस सिस्टम को जोड़कर धरती के डेटा को इस्तेमाल लायक इंटेलिजेंस में बदला जाता है.

अब Pixxel की नई फंडिंग से हनीबी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन और हाई-रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट का विस्तार बेहतर तरीके से होने की उम्मीद है. Aurora प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट अभी भी जारी रहेगा. Pixxel की यह सफलता भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के बढ़ते कदम को दिखाती है. सरकार के सेक्टर खोलने के बाद ऐसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही.