भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र अगले 10 सालों में 8 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होगा: जितेंद्र सिंह
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8 बिलियन डॉलर की है.
Published : November 19, 2025 at 4:22 PM IST
नई दिल्ली: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आगामी 10 सालों में मौजूदा 8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 45 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा.
नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन (IISC) 2025 में बोलते हुए, जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष भारत के भविष्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होगा. सिंह ने कहा कि, "पिछले पांच सालों में अंतरिक्ष सुधार एक महत्वपूर्ण मोड़ रहे हैं. हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बिखरी हुई थी और इसे अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी नहीं माना जाता था."
सिंह ने आगे कहा कि, "आज, भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8 अरब डॉलर की है, और जिस गति से यह आगे बढ़ रही है, अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में यह 44-45 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगी. आने वाले समय में, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अंतरिक्ष भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनने जा रहा है."
जितेंद्र ने आगे कहा कि, "हमारे लगभग 70 प्रतिशत अंतरिक्ष-संचालित अनुप्रयोग जीवन को आसान बनाने और आम नागरिकों पर केंद्रित हैं, जिस पर अंतरिक्ष क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे कई देशों का विशेष ध्यान नहीं है." IISC 2025 का आयोजन भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA) द्वारा ISRO और IN-SPACe के सहयोग से किया जा रहा है.
इस कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भी सम्मानित किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उतरने वाले पहले भारतीय हैं और राष्ट्र के गौरव और अन्वेषण की मानवीय भावना के प्रतीक हैं. कार्यक्रम के दौरान शुक्ला ने कहा कि, "जब आप अंतरिक्ष की सीमा पार करते हैं, तो आपको एक नंबर दिया जाता है, और मुझे 634 नंबर दिया गया था. लेकिन जब मैं वापस आया, तो बच्चों ने मुझसे कहा: 'आपके जाने से पहले हमें नहीं पता था कि अंतरिक्ष में एक ISS है, हमें परवाह थी, क्योंकि आप वहां थे."
शुक्ला ने आगे कहा कि, "जब आप अपने जैसे किसी व्यक्ति को असंभव लगने वाले काम करते देखते हैं, तो यह आपको सपने देखने का साहस देता है. हमने बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए, हम सभी को सक्रिय भागीदार बनना होगा. आकाश कभी सीमा नहीं था. न मेरे लिए, न आपके लिए, और न ही भारत के लिए."
भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) के महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट (सेवानिवृत्त) ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में इनोवेशन और लचीलेपन पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि वैश्विक देशों ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में रुचि दिखाई है. उन्होंने आगे कहा कि, "हम कई अंतरराष्ट्रीय व्यापार एजेंसियों की बढ़ती रुचि देख रहे हैं, जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते अवसरों का संकेत है."
भट्ट ने आगे कहा कि, "आने वाले वर्ष में कई रॉकेट और बहु-सेंसर उपग्रह प्रक्षेपण होंगे, जो हमारे अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को दर्शाते हैं." इस दो दिवसीय प्रमुख अंतरिक्ष उद्योग कार्यक्रम में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, उद्योगों, एजेंसियों के वैश्विक और भारतीय नेताओं, और कई नवप्रवर्तकों और नीति निर्माताओं के एक साथ आने की उम्मीद है.