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भारतीय वैज्ञानिकों ने रिचार्जेबल जिंक-एयर बैटरी के लिए क्रांतिकारी नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट किया विकसित

हैदराबाद: SASTRA डीम्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है. यह इलेक्ट्रिकली रिचार्जेबल जिंक-एयर बैटरी (ZABs) की क्षमता को काफी बढ़ाता है, जिससे सुरक्षित, सस्ती और अगली जनरेशन की पर्यावरण-अनुकूल बैटरी मिलती हैं.

"इलेक्ट्रिकली रिचार्जेबल जिंक-एयर बैटरी बनाने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी विकसित की गईं" शीर्षक वाली स्टडी में बताया गया है कि जिंक-एयर बैटरी इंडस्ट्री सीधे तौर पर नए नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कर सकती है, जो तीन महीने से ज़्यादा समय तक स्थिर रहता है.

यह टिकाऊपन भारत के लिए अहम है, क्योंकि यह इलेक्ट्रोलाइट ग्रिड-स्केल स्टोरेज की सुविधा देता है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देता है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नैनो और एडवांस्ड मैटेरियल्स डिवीज़न द्वारा फंड की गई इस टेक्नोलॉजी को एक भारतीय पेटेंट (IN570691) के तहत सुरक्षित किया गया है और यह कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार है.

नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट ने इस समस्या को कैसे हल किया?

ज़िंक-एयर बैटरी को लंबे समय से लिथियम-आयन सिस्टम के एक अच्छे, सस्ते और पानी पर आधारित विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है, क्योंकि इनकी थ्योरेटिकल एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. हालांकि, दो लगातार बनी हुई समस्याओं ने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने से रोका है. ज़िंक एनोड पर अनचाही हाइड्रोजन गैस का बनना, जिससे चार्ज बर्बाद होता है और मेटल में जंग लग जाता है, और एयर-कैथोड पर ऑक्सीजन की धीमी प्रतिक्रियाएं, जिनके लिए आमतौर पर महंगे प्लैटिनम या रूथेनियम कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है.

आम तौर पर, जिंक में जंग लगने से रोकने के लिए महंगे 'कोरोज़न इनहिबिटर' का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इनसे अक्सर बैटरी के दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन रिएक्शन की रफ़्तार धीमी हो जाती है. डॉ. एस. देवराज की अगुवाई वाली रिसर्च टीम ने एक ही बार में और कम लागत वाले उपाय से इन दोनों समस्याओं को हल किया.

कैथोड पर ऑक्सीजन रिएक्शन की काइनेटिक्स को बेहतर बनाने और एनोड पर हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन और जिंक के क्षरण (corrosion) को कम करने के लिए अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का वर्कफ़्लो. (फोटो - Department of Science and Technology)

उन्होंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ी मात्रा में सस्ते सिलिका और जिंक ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स मिलाए, जिससे एक 'नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट' तैयार हुआ. इस उपाय ने हाइड्रोजन रिएक्शन को रोका, जंग लगने से बचाया और कैथोड पर ऑक्सीजन रिएक्शन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया.