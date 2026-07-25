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भारतीय वैज्ञानिकों ने रिचार्जेबल जिंक-एयर बैटरी के लिए क्रांतिकारी नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट किया विकसित

SASTRA यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट बनाया है जो जिंक-एयर बैटरी की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे सुरक्षित ग्रीन एनर्जी स्टोरेज संभव है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 3:49 PM IST

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हैदराबाद: SASTRA डीम्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है. यह इलेक्ट्रिकली रिचार्जेबल जिंक-एयर बैटरी (ZABs) की क्षमता को काफी बढ़ाता है, जिससे सुरक्षित, सस्ती और अगली जनरेशन की पर्यावरण-अनुकूल बैटरी मिलती हैं.

"इलेक्ट्रिकली रिचार्जेबल जिंक-एयर बैटरी बनाने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी विकसित की गईं" शीर्षक वाली स्टडी में बताया गया है कि जिंक-एयर बैटरी इंडस्ट्री सीधे तौर पर नए नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कर सकती है, जो तीन महीने से ज़्यादा समय तक स्थिर रहता है.

यह टिकाऊपन भारत के लिए अहम है, क्योंकि यह इलेक्ट्रोलाइट ग्रिड-स्केल स्टोरेज की सुविधा देता है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देता है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नैनो और एडवांस्ड मैटेरियल्स डिवीज़न द्वारा फंड की गई इस टेक्नोलॉजी को एक भारतीय पेटेंट (IN570691) के तहत सुरक्षित किया गया है और यह कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार है.

नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट ने इस समस्या को कैसे हल किया?
ज़िंक-एयर बैटरी को लंबे समय से लिथियम-आयन सिस्टम के एक अच्छे, सस्ते और पानी पर आधारित विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है, क्योंकि इनकी थ्योरेटिकल एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. हालांकि, दो लगातार बनी हुई समस्याओं ने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने से रोका है. ज़िंक एनोड पर अनचाही हाइड्रोजन गैस का बनना, जिससे चार्ज बर्बाद होता है और मेटल में जंग लग जाता है, और एयर-कैथोड पर ऑक्सीजन की धीमी प्रतिक्रियाएं, जिनके लिए आमतौर पर महंगे प्लैटिनम या रूथेनियम कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है.

आम तौर पर, जिंक में जंग लगने से रोकने के लिए महंगे 'कोरोज़न इनहिबिटर' का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इनसे अक्सर बैटरी के दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन रिएक्शन की रफ़्तार धीमी हो जाती है. डॉ. एस. देवराज की अगुवाई वाली रिसर्च टीम ने एक ही बार में और कम लागत वाले उपाय से इन दोनों समस्याओं को हल किया.

Workflow of various strategies adopted to improve the kinetics of oxygen reactions at cathode and reduce hydrogen evolution reaction and zinc corrosion at the anode.
कैथोड पर ऑक्सीजन रिएक्शन की काइनेटिक्स को बेहतर बनाने और एनोड पर हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन और जिंक के क्षरण (corrosion) को कम करने के लिए अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का वर्कफ़्लो. (फोटो - Department of Science and Technology)

उन्होंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ी मात्रा में सस्ते सिलिका और जिंक ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स मिलाए, जिससे एक 'नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट' तैयार हुआ. इस उपाय ने हाइड्रोजन रिएक्शन को रोका, जंग लगने से बचाया और कैथोड पर ऑक्सीजन रिएक्शन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया.

उत्प्रेरक और अपशिष्ट से प्राप्त सामग्री
इलेक्ट्रोलाइट के साथ-साथ, टीम ने धरती पर आसानी से मिलने वाले ऐसे बाइफंक्शनल कैटलिस्ट (दोहरे काम करने वाले उत्प्रेरक) विकसित किए, जो ऑक्सीजन रिडक्शन और ऑक्सीजन इवोल्यूशन, दोनों रिएक्शन को कुशलतापूर्वक चला सकते हैं.

उनकी रिसर्च में पाया गया कि अल्फा मैंगनीज डाइऑक्साइड (α-MnO2) ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि इसकी संरचना खुली और सुरंग जैसी होती है.

खास तरीके से कॉपर डोपिंग करने से α-MnO2 का प्रदर्शन कमर्शियल बेंचमार्क से भी बेहतर हो गया, यहां तक कि सिर्फ़ 2 wt% (वज़न प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत) डोपेंट लोडिंग पर इसने प्लेटिनम और रूथेनियम पर आधारित स्टैंडर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया.

वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोड के लिए कचरे से बनी सामग्रियों पर भी शोध किया. घरेलू वॉटर फिल्टर से निकले इस्तेमाल किए जा चुके एक्टिवेटेड कार्बन को हाइड्रोथर्मल तरीके से मैंगनीज डाइऑक्साइड/कार्बन (MnO2/C) नैनोकम्पोजिट में बदला गया, जिससे असरदार बाइफंक्शनल इलेक्ट्रोकैटलिस्ट और बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रोड तैयार हुए. इस प्रक्रिया का अब पेटेंट करा लिया गया है (एप्लीकेशन नंबर 202441032753).

इसके अलावा, महामारी के बाद इस्तेमाल हुए सर्जिकल फेस मास्क को केमिकल प्रोसेस से 'एक्टिवेटेड कार्बन' में बदला गया. इस कार्बन का सरफेस एरिया रिकॉर्ड स्तर पर ज़्यादा था और ऑक्सीजन रिडक्शन एक्टिविटी में यह प्लेटिनम को टक्कर देता था.

व्यापक उपयोग
टीम का मानना ​​है कि उनके तरीके सिर्फ़ जिंक-एयर बैटरी तक ही सीमित नहीं हैं. वेस्ट से बने कार्बन को कई दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अपसाइक्लिंग का यह तरीका लगभग किसी भी तरह के वेस्ट कार्बन सोर्स के साथ काम कर सकता है.

इसी तरह, नैनोफ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेप्ट को दूसरी पानी-आधारित बैटरी सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सुरक्षित, सस्ती और अगली जनरेशन की ग्रीन बैटरी बनाने के लिए एक आम तरीका मिल सकता है.

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