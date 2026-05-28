ETV Bharat / technology

भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर डबल शैडोड क्रेटर्स में संभावित सबसरफेस बर्फ का लगाया पता

PRL के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 के रडार डेटा का इस्तेमाल करके, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के दोहरे छाया वाले गड्ढों में सतह के नीचे बर्फ के निशानों की पहचान की.

This 1972 image shows Apollo 17 astronaut Harrison H. Schmitt sampling a boulder at the base of North Massif in the Taurus-Littrow valley on the Moon.
1972 की इस तस्वीर में अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्री हैरिसन एच. श्मिट को चांद पर टॉरस-लिट्रो घाटी में नॉर्थ मैसिफ़ के बेस पर एक बोल्डर का सैंपल लेते हुए दिखाया गया है. (फोटो - NASA/JSC/ASU)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 12:32 PM IST

|

Updated : May 28, 2026 at 1:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) के साइंटिस्ट्स ने चांद पर बर्फ के जमाव के निशान पाए हैं, जो चांद के साउथ पोलर रीजन में चार 'डबल शैडोड क्रेटर्स' की ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं. ये नतीजे चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर लगे ISRO के डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार (DFSAR) से मिले ऑब्ज़र्वेशन का इस्तेमाल करके निकाले गए.

यह इक्विपमेंट L और S-बैंड फ्रीक्वेंसी में एक माइक्रोवेव इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है और चांद की स्टडी करने वाला पहला पूरी तरह से पोलरिमेट्रिक SAR है. डबल शैडो वाले क्रेटर खास क्रेटर होते हैं, जो चांद के परमानेंटली शैडो वाले इलाकों (PSRs) के अंदर होते हैं.

क्योंकि ये इलाके लगातार सूरज की रोशनी और थर्मल रेडिएशन से सुरक्षित रहते हैं, इसलिए ये बहुत ठंडे (लगभग 25K) रहते हैं और लंबे जियोलॉजिकल टाइमस्केल पर पानी की बर्फ को बचाने के लिए इन्हें आइडियल जगह माना जाता है.

नेचर पोर्टफोलियो जर्नल njp स्पेस एक्सप्लोरेशन में छपी इस स्टडी में, ज़मीन के नीचे बर्फ़ की पहचान के लिए एक बेहतर रडार-बेस्ड क्राइटेरिया बताया गया है. यह सर्कुलर पोलराइजेशन रेशियो (CPR) और डिग्री ऑफ़ पोलराइजेशन (DOP) को मिलाकर असली बर्फ़ के सिग्नल को ऊबड़-खाबड़, पथरीले इलाके से होने वाले सिग्नल से बेहतर ढंग से अलग करता है.

Possible Subsurface Ice In 'Doubly Shadowed Craters' On Moon
बायां पैनल: चांद के साउथ पोलर रीजन में फॉस्टिनी क्रेटर के हमेशा के लिए छाया वाले हिस्से की शैडोकैम इमेज मोज़ेक, विलियम्स एट अल. 2024 (प्लैनेट. साइंस. जे. 5, 209) से लिया गया. दायां पैनल: 1.1 km डायमीटर वाले डबल शैडो वाले क्रेटर की शैडोकैम इमेज, जिसकी खासियत लोबेट-रिम मॉर्फोलॉजी और हाई सर्कुलर पोलराइजेशन रेशियो (CPR > 1) और लो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन (DOP < 0.13) का कॉम्बिनेशन है. (फोटो - PRL via ISRO)

इससे पता चलता है कि 1 से ज़्यादा CPR वैल्यू और 0.13 से कम DOP वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक स्कैटरिंग दिखाते हैं, जो शायद सबसरफेस बर्फ का संकेत है. CPR एक रडार मेज़रमेंट है, जिसका इस्तेमाल प्लैनेटरी रिमोट सेंसिंग में यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि चांद, एस्टेरॉयड और मरकरी जैसी चीज़ों की सतह और सबसरफेस कितनी खुरदरी है.

इसके उलट, DOP एक रडार पैरामीटर है, जो दिखाता है कि रिफ्लेक्टेड सिग्नल का कितना हिस्सा सतह या अंडरग्राउंड चीज़ों से टकराने के बाद अपना ओरिजिनल पोलराइजेशन बनाए रखता है. PRL रिसर्चर्स ने बताया कि जिन क्रेटर्स की स्टडी की गई, उनमें से फॉस्टिनी के अंदर 1.1 किलोमीटर चौड़े क्रेटर में ज़मीन के नीचे बर्फ़ के खास निशान दिखे.

उन्होंने बताया कि यह नतीजा रडार डेटा और क्रेटर के खास लोबेट-रिम शेप, दोनों से साबित होता है. खास तौर पर, लोबेट-रिम मॉर्फोलॉजी का मतलब है, बहाव जैसा या लोब वाला दिखना, जिससे पता चलता है कि टक्कर ज़मीन के नीचे बर्फ़ तक पहुंची होगी और देखी गई चीज़ें बनी होंगी.

ISRO ने कहा कि, "ये नतीजे चांद के पोलर वोलाटाइल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज़रूरी नई जानकारी देते हैं और भविष्य के चांद पर खोज करने वाले मिशन के लिए इनके बड़े असर होंगे, जिसमें भविष्य में लैंडिंग और इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन (ISRU) एक्टिविटी के लिए बर्फ वाले संभावित इलाकों की पहचान शामिल है."

Possible Subsurface Ice In 'Doubly Shadowed Craters' On Moon
चित्र 1 में दिखाए गए ~1.1 km डायमीटर वाले डबल शैडो क्रेटर के लिए चंद्रयान-2 DFSAR डेटा से लिया गया CPR मैप. F2, फॉस्टिनी क्रेटर के अंदर दूसरे क्रेटर (1100m डायमीटर) को दिखाता है. (फोटो - PRL via ISRO)

इस महीने की शुरुआत में, PRL के साइंटिस्ट्स ने पाया कि चांद की सतह सिर्फ़ धूल का एक जैसा ढेर नहीं है, बल्कि एक अलग दो-लेयर वाली 'केक जैसी' बनावट है, जिसका ऊपरी हिस्सा सिर्फ़ कुछ सेंटीमीटर का है.

स्टडी के लिए, उन्होंने उस जगह को देखा जहां चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने सितंबर 2023 में एक छोटी 'उछाल' भरी थी और आखिर में एक ब्लोअर की तरह काम किया, जिससे ऊपर की तीन सेंटीमीटर ढीली धूल हट गई और नीचे का पुराना, ज़्यादा कसकर भरा हुआ चांद का मटीरियल सामने आ गया.

फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी भारत का एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो स्पेस और उससे जुड़े साइंस की स्टडी करता है. इसे मुख्य रूप से भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस से सपोर्ट मिलता है.

Last Updated : May 28, 2026 at 1:16 PM IST

TAGGED:

CHANDRAYAAN 2
WATER ON MOON
ISRO
SUBSURFACE ICE ON MOON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.