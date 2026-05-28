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भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर डबल शैडोड क्रेटर्स में संभावित सबसरफेस बर्फ का लगाया पता

1972 की इस तस्वीर में अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्री हैरिसन एच. श्मिट को चांद पर टॉरस-लिट्रो घाटी में नॉर्थ मैसिफ़ के बेस पर एक बोल्डर का सैंपल लेते हुए दिखाया गया है. ( फोटो - NASA/JSC/ASU )

हैदराबाद: अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) के साइंटिस्ट्स ने चांद पर बर्फ के जमाव के निशान पाए हैं, जो चांद के साउथ पोलर रीजन में चार 'डबल शैडोड क्रेटर्स' की ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं. ये नतीजे चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर लगे ISRO के डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार (DFSAR) से मिले ऑब्ज़र्वेशन का इस्तेमाल करके निकाले गए. यह इक्विपमेंट L और S-बैंड फ्रीक्वेंसी में एक माइक्रोवेव इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है और चांद की स्टडी करने वाला पहला पूरी तरह से पोलरिमेट्रिक SAR है. डबल शैडो वाले क्रेटर खास क्रेटर होते हैं, जो चांद के परमानेंटली शैडो वाले इलाकों (PSRs) के अंदर होते हैं. क्योंकि ये इलाके लगातार सूरज की रोशनी और थर्मल रेडिएशन से सुरक्षित रहते हैं, इसलिए ये बहुत ठंडे (लगभग 25K) रहते हैं और लंबे जियोलॉजिकल टाइमस्केल पर पानी की बर्फ को बचाने के लिए इन्हें आइडियल जगह माना जाता है. नेचर पोर्टफोलियो जर्नल njp स्पेस एक्सप्लोरेशन में छपी इस स्टडी में, ज़मीन के नीचे बर्फ़ की पहचान के लिए एक बेहतर रडार-बेस्ड क्राइटेरिया बताया गया है. यह सर्कुलर पोलराइजेशन रेशियो (CPR) और डिग्री ऑफ़ पोलराइजेशन (DOP) को मिलाकर असली बर्फ़ के सिग्नल को ऊबड़-खाबड़, पथरीले इलाके से होने वाले सिग्नल से बेहतर ढंग से अलग करता है. बायां पैनल: चांद के साउथ पोलर रीजन में फॉस्टिनी क्रेटर के हमेशा के लिए छाया वाले हिस्से की शैडोकैम इमेज मोज़ेक, विलियम्स एट अल. 2024 (प्लैनेट. साइंस. जे. 5, 209) से लिया गया. दायां पैनल: 1.1 km डायमीटर वाले डबल शैडो वाले क्रेटर की शैडोकैम इमेज, जिसकी खासियत लोबेट-रिम मॉर्फोलॉजी और हाई सर्कुलर पोलराइजेशन रेशियो (CPR > 1) और लो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन (DOP < 0.13) का कॉम्बिनेशन है. (फोटो - PRL via ISRO) इससे पता चलता है कि 1 से ज़्यादा CPR वैल्यू और 0.13 से कम DOP वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक स्कैटरिंग दिखाते हैं, जो शायद सबसरफेस बर्फ का संकेत है. CPR एक रडार मेज़रमेंट है, जिसका इस्तेमाल प्लैनेटरी रिमोट सेंसिंग में यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि चांद, एस्टेरॉयड और मरकरी जैसी चीज़ों की सतह और सबसरफेस कितनी खुरदरी है.