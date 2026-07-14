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भारतीय मूल के NASA एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन सफलतापूर्वक ISS के लिए रवाना, 8 महीने करेंगे रिसर्च

अनिल मेनन के पिता का परिवार केरल के पलक्कड़ से है, जबकि उनकी मां यूक्रेन से ताल्लुक रखती हैं. ( Photo credit: X/@astro_anil/Robert Markowitz / NASA )

हैदराबाद: भारतीय-यूक्रेनी मूल के नासा एस्ट्रोनॉट डॉ. अनिल मेनन Soyuz MS-29 स्पेसक्राफ्ट से अपने दो रूसी क्रूमेट्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए सफलतापूर्वक रवाना हो गए हैं. इस मिशन का लॉन्च 14 जुलाई 2026 यानी आज ही भारतीय समयानुसार 8:17 बजे IST पर कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से हुआ. इस स्पेस मिशन के लॉन्च होते ही आठ महीने के एक लंबे मिशन की शुरुआत हो चुकी है, जो अप्रैल 2027 में क्रू मेंबर्स के पृथ्वी पर वापसी होने के बाद खत्म होगा. अनिल मेनन के पिता का परिवार केरल के पलक्कड़ जिले के ओट्टापलम में रहने वाला था. हालांकि, उनका मां यूक्रेन की हैं. मिनियापोलिस, मिनेसोटा में जन्मे और पले-बढ़े अनिल मेनन की पत्नी का नाम अन्ना मेनन है और उनके दो बच्चे भी हैं. यह उनकी पहली स्पेसफ्लाइट है, जबकि उनके साथी रूसी कॉस्मोनॉट प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना के लिए यह दूसरा मिशन है. एक नज़र में समझें मिशन डिटेल्स