भारतीय मूल के NASA एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन सफलतापूर्वक ISS के लिए रवाना, 8 महीने करेंगे रिसर्च
भारतीय मूल के NASA एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन सोयूज MS-29 स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए, यह उनकी पहली स्पेसफ्लाइट है.
Published : July 14, 2026 at 8:33 PM IST
हैदराबाद: भारतीय-यूक्रेनी मूल के नासा एस्ट्रोनॉट डॉ. अनिल मेनन Soyuz MS-29 स्पेसक्राफ्ट से अपने दो रूसी क्रूमेट्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए सफलतापूर्वक रवाना हो गए हैं. इस मिशन का लॉन्च 14 जुलाई 2026 यानी आज ही भारतीय समयानुसार 8:17 बजे IST पर कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से हुआ. इस स्पेस मिशन के लॉन्च होते ही आठ महीने के एक लंबे मिशन की शुरुआत हो चुकी है, जो अप्रैल 2027 में क्रू मेंबर्स के पृथ्वी पर वापसी होने के बाद खत्म होगा.
अनिल मेनन के पिता का परिवार केरल के पलक्कड़ जिले के ओट्टापलम में रहने वाला था. हालांकि, उनका मां यूक्रेन की हैं. मिनियापोलिस, मिनेसोटा में जन्मे और पले-बढ़े अनिल मेनन की पत्नी का नाम अन्ना मेनन है और उनके दो बच्चे भी हैं. यह उनकी पहली स्पेसफ्लाइट है, जबकि उनके साथी रूसी कॉस्मोनॉट प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना के लिए यह दूसरा मिशन है.
एक नज़र में समझें मिशन डिटेल्स
|जानकारी
|डिटेल
|स्पेसक्राफ्ट
|सोयूज MS-29
|लॉन्च स्थान
|बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, कजाकिस्तान
|लॉन्च समय
|14 जुलाई 2026, शाम 8:17 बजे IST
|क्रू सदस्य
|अनिल मेनन, प्योत्र दुब्रोव, अन्ना किकिना
|मिशन अवधि
|करीब आठ महीने
|वापसी
|अप्रैल 2027
कौन हैं डॉ. अनिल मेनन?
अनिल मेनन एक फिजिशियन, मैकेनिकल इंजीनियर, US स्पेस फोर्स फ्लाइट सर्जन और पायलट रह चुके हैं, इसके बाद उन्होंने NASA के एस्ट्रोनॉट कोर में जगह बनाई. उनकी एजुकेशन जर्नी काफी शानदार रही है:
- 1999 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से न्यूरोबायोलॉजी में बैचलर्स डिग्री
- 2004 में स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स
- 2006 में स्टैनफर्ड मेडिकल स्कूल से MD की डिग्री
- इसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन में रेजिडेंसी, वाइल्डरनेस मेडिसिन में फेलोशिप और एयरोस्पेस मेडिसिन में रेजिडेंसी पूरी की
अनिल ने 2014 में नासा फ्लाइट सर्जन के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और सोयूज मिशनों के लिए ड्यूटी क्रू सर्जन रह चुके हैं. 2018 में वो स्पेसएक्स (SpaceX) से जुड़े थे, जहां उन्होंने कंपनी का मेडिकल प्रोग्राम शुरू किया और पांच लॉन्च के लिए लीड फ्लाइट सर्जन के तौर पर काम किया. उसके बाद जनवरी 2022 में उन्होंने नासा एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पर दो साल की ट्रेनिंग शुरू की थी. अब आखिरकार उनका पहला स्पेसफ्लाइट मिशन शुरू हुआ है.
अनिल मेनन इस मिशन में क्या-क्या करेंगे?
|क्रम
|एक्टिविटी
|डिटेल्स
|1.
|लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के प्रभाव का अध्ययन
|इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 8 महीने रहते हुए अनिल मेनन लंबे समय के माइक्रोग्रैविटी वातावरण में मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे और कई वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लेंगे.
|2.
|माइक्रोग्रैविटी में ब्लड फ्लो, नसों की संरचना और ब्लड कंपोजिशन
|माइक्रोग्रैविटी में ब्लड फ्लो, नसों/रक्त वाहिकाओं की संरचना (vascular structure) और ब्लड कंपोजिशन पर होने वाले बदलावों का अध्ययन करेंगे. यह रिसर्च भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए एस्ट्रोनॉट स्वास्थ्य सुरक्षा में मदद करेगी.
|3.
|स्टेशन के पानी से इंट्रावीनस (IV) फ्लुइड बनाने की टेक्नोलॉजी
|ISS के पीने योग्य पानी (potable water) से मेडिकल ग्रेड इंट्रावीनस फ्लुइड बनाने वाली टेक्नोलॉजी (जैसे IVGEN Mini) का परीक्षण करेंगे. यह डीप-स्पेस मिशनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा जहां मेडिकल सप्लाई सीमित होती है.
|4.
|सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स का इन-स्पेस प्रोडक्शन
|माइक्रोग्रैविटी में सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स के उत्पादन को बेहतर बनाने वाली रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे. इससे हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स और मेडिकल डिवाइसेज के लिए बेहतर कंपोनेंट्स बनाने में मदद मिलेगी (माइक्रोग्रैविटी में क्रिस्टल्स में बहुत कम डिफेक्ट्स होते हैं).
|5.
|ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और AI-बेस्ड अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी
|AR और AI की मदद से अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे. इससे भविष्य के मिशनों में पृथ्वी से रीयल-टाइम मेडिकल सपोर्ट की जरूरत कम हो जाएगी.