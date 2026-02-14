ETV Bharat / technology

भारतीय हेल्थ टेक स्टार्टअप Krigat ने काहिरा में Supernova AI MEA ने जीता चैलेंज

Supernova AI MEA चैलेंज का आयोजन GITEX GLOBAL ने किया ( फोटो - AI Everything Egypt )

हैदराबाद: इंडियन हेल्थ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, Krigat ने काहिरा के पहले सुपरनोवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) MEA चैलेंज का चैंपियनशिप टाइटल जीता. स्टार्टअप को 10,000 डॉलर यानी लगभग Rs 9.05 लाख का इक्विटी-फ्री कैश प्राइज़ दिया गया. यह AI एवरीथिंग मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका (MEA) इजिप्ट 2026 में हुआ था, जो 11 से 12 फरवरी, 2026 तक इजिप्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में हुआ था. इस कॉम्पिटिशन में 30 से ज़्यादा देशों के 75 शॉर्टलिस्टेड स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया. हालांकि Krigat ने ओवरऑल चैंपियनशिप का टाइटल जीता, लेकिन एक इजिप्टियन AI स्टार्टअप, Olimi AI, को टॉप डिसरप्टिव इजिप्टियन AI स्टार्टअप चुना गया और उसे भी 10,000 डॉलर का इक्विटी-फ्री कैश प्राइज़ मिला. Supernova AI MEA चैलेंज को GITEX GLOBAL ने ऑर्गनाइज़ किया था और इसे इजिप्ट के मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्युनिकेशंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पार्टनरशिप में होस्ट किया था. क्या है भारतीय AI स्टार्टअप Krigat

Krigat एक AI स्टार्टअप है, जो कंप्यूटर विज़न और बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल करके फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन बनाता है. स्टार्टअप का कहना है कि इसका प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड कैमरों के ज़रिए इंसानी मूवमेंट को एनालाइज़ करता है, जिससे पहनने वाले सेंसर या खास लैब इक्विपमेंट की ज़रूरत खत्म हो जाती है. Krigat के सिस्टम मेडिकल प्रोफेशनल्स, फिटनेस कोच और मरीज़ों को रियल-टाइम जानकारी देते हैं, जिससे एडवांस्ड मूवमेंट एनालिसिस ज़्यादा आसान और स्केलेबल हो जाता है.