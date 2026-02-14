ETV Bharat / technology

भारतीय हेल्थ टेक स्टार्टअप Krigat ने काहिरा में Supernova AI MEA ने जीता चैलेंज

इंडियन AI स्टार्टअप Krigat ने काहिरा के पहले Supernova AI MEA चैलेंज में 10,000 डॉलर का इक्विटी-फ्री कैश प्राइज़ जीता.

Supernova AI MEA Challenge was organised by GITEX GLOBAL.
Supernova AI MEA चैलेंज का आयोजन GITEX GLOBAL ने किया (फोटो - AI Everything Egypt)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 14, 2026 at 1:30 PM IST

हैदराबाद: इंडियन हेल्थ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, Krigat ने काहिरा के पहले सुपरनोवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) MEA चैलेंज का चैंपियनशिप टाइटल जीता. स्टार्टअप को 10,000 डॉलर यानी लगभग Rs 9.05 लाख का इक्विटी-फ्री कैश प्राइज़ दिया गया. यह AI एवरीथिंग मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका (MEA) इजिप्ट 2026 में हुआ था, जो 11 से 12 फरवरी, 2026 तक इजिप्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में हुआ था. इस कॉम्पिटिशन में 30 से ज़्यादा देशों के 75 शॉर्टलिस्टेड स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया.

हालांकि Krigat ने ओवरऑल चैंपियनशिप का टाइटल जीता, लेकिन एक इजिप्टियन AI स्टार्टअप, Olimi AI, को टॉप डिसरप्टिव इजिप्टियन AI स्टार्टअप चुना गया और उसे भी 10,000 डॉलर का इक्विटी-फ्री कैश प्राइज़ मिला.

Supernova AI MEA चैलेंज को GITEX GLOBAL ने ऑर्गनाइज़ किया था और इसे इजिप्ट के मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्युनिकेशंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पार्टनरशिप में होस्ट किया था.

क्या है भारतीय AI स्टार्टअप Krigat
Krigat एक AI स्टार्टअप है, जो कंप्यूटर विज़न और बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल करके फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन बनाता है. स्टार्टअप का कहना है कि इसका प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड कैमरों के ज़रिए इंसानी मूवमेंट को एनालाइज़ करता है, जिससे पहनने वाले सेंसर या खास लैब इक्विपमेंट की ज़रूरत खत्म हो जाती है.

Krigat के सिस्टम मेडिकल प्रोफेशनल्स, फिटनेस कोच और मरीज़ों को रियल-टाइम जानकारी देते हैं, जिससे एडवांस्ड मूवमेंट एनालिसिस ज़्यादा आसान और स्केलेबल हो जाता है.

Krigat की को-फ़ाउंडर और डिज़ाइन हेड प्रियांशी टेटर ने बताया कि Supernova चैलेंज में हिस्सा लेने की वैल्यू सिर्फ़ जीतने में नहीं है, बल्कि इसका हिस्सा बनने के एक्साइटमेंट, मज़ा और थ्रिल में है. इसके साथ ही, उन्होंने 2026 में इसे और बढ़ाने के अपने प्लान के बारे में भी बताया, जिसमें आने वाले AI एवरीथिंग अबू धाबी में हिस्सा लेना भी शामिल है.

क्या है Olimi AI
वहीं, इजिप्ट के AI स्टार्टअप, Olimi AI ने लोकल इनोवेशन कैटेगरी में टॉप डिसरप्टिव इजिप्टियन AI स्टार्टअप अवॉर्ड जीता. यह अरबी बोलने वाले मार्केट के लिए मल्टीलिंगुअल वॉइस एजेंट में स्पेशलाइज़ करता है, जो इंग्लिश और दूसरी भाषाओं के साथ-साथ रीजनल बोलियों को समझते हुए कस्टमर कॉल को ऑटोमेट करता है.

Olimi AI के को-फ़ाउंडर हेज़म सोरौर ने कहा कि प्राइज़ मनी का इस्तेमाल क्लाउड इंफ़्रास्ट्रक्चर और AI मॉडल ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि इस इवेंट से इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स को कीमती जानकारी मिली.

फिनाले के दौरान कई दूसरे स्टार्टअप्स को पहचान मिली. स्प्रिंट AI ने एक अवॉर्ड जीता, जिसमें IBM के साथ एक दिन का मौका भी शामिल था, जबकि रेड AI और केमेट को भविष्य के इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इवेंट्स में कॉम्प्लिमेंट्री पार्टिसिपेशन स्लॉट मिले, जिसमें AI एवरीथिंग अबू धाबी और दुबई में GITEX ग्लोबल शामिल हैं.

