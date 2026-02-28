भारत सरकार ने पेट्रोल के लिए कम से कम 95 ऑक्टेन रेटिंग की अनिवार्य, अप्रैल 2026 से होगा लागू
भारत सरकार ने कम से कम 95 RON (रिसर्च ऑक्टेन नंबर) की ऑक्टेन रेटिंग वाले पेट्रोल की बिक्री को अनिवार्य कर दिया है.
Published : February 28, 2026 at 11:08 AM IST
हैदराबाद: भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2026 से कम से कम 95 RON (रिसर्च ऑक्टेन नंबर) की ऑक्टेन रेटिंग वाले पेट्रोल की बिक्री को अनिवार्य कर दिया है. यह 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंड (E20) वाले पेट्रोल को पूरे देश में रोलआउट करने के ठीक एक साल बाद लागू किया जा रहा है.
दिलचस्प बात यह है कि इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग अपने आप में लगभग 108 RON है. जब इसे पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत तक मिलाया जाता है, तो यह फ्यूल के ओवरऑल ऑक्टेन लेवल को बढ़ाने का काम करता है.
तेल कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार, 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंड ऑक्टेन रेटिंग को लगभग 6 RON तक बढ़ा देता है. ऐसे में, अगर पहले रेगुलर पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग लगभग 91-92 RON होती है, तो E20 फ्यूल अब 97-98 RON के करीब होना चाहिए.
इथेनॉल ब्लेंडिंग से इम्पोर्ट कम करने का उद्देश्य
भारत सरकार का यह फैसला देश के इथेनॉल-ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अगले फेज़ को दिखाता है, जिसका उद्देश्य कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करना और पूरे देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है. बता दें कि इथेनॉल को गन्ने, मक्का और दूसरे अनाजों से बनाया जाता है, और यह एक घरेलू और रिन्यूएबल फ्यूल है.
पेट्रोल में इसका ब्लेंडिंग रेश्यो बढ़ाने से इंपोर्टेड तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है, और इसके साथ ही खेती के फीडस्टॉक की डिमांड बढ़ाकर किसानों को भी सपोर्ट मिलता है. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि फ्यूल को ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के नियमों के तहत स्टैंडर्डाइज़ किया जाएगा, ताकि पूरे भारत में फ्यूल की क्वालिटी एक जैसी रहे.
यह सीधे तौर पर उन मुख्य चिंताओं में से एक को हल करता है, जो हमने इथेनॉल के कंटैमिनेशन के बारे में बताई थीं. चूंकि इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है और नमी और गंदगी सोख सकता है, ऐसे में खराब ब्लेंडिंग तरीकों से वाहनों में दिक्कतें हो सकती हैं, खासतौर पर वाहन फ्यूल-इंजेक्टेड सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है.
BIS स्पेसिफिकेशन्स के साथ, ब्लेंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पर सख्त क्वालिटी कंट्रोल से सप्लाई चेन में खराब इथेनॉल के आने का खतरा कम हो जाएगा. इसके अलावा, कुछ ब्रांड्स ने कम्पैटिबिलिटी की चिंताओं से निपटने के लिए पुरानी गाड़ियों के लिए E20 कन्वर्जन किट देना शुरू कर दिया है.