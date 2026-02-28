ETV Bharat / technology

भारत सरकार ने पेट्रोल के लिए कम से कम 95 ऑक्टेन रेटिंग की अनिवार्य, अप्रैल 2026 से होगा लागू

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - AFP )

हैदराबाद: भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2026 से कम से कम 95 RON (रिसर्च ऑक्टेन नंबर) की ऑक्टेन रेटिंग वाले पेट्रोल की बिक्री को अनिवार्य कर दिया है. यह 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंड (E20) वाले पेट्रोल को पूरे देश में रोलआउट करने के ठीक एक साल बाद लागू किया जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग अपने आप में लगभग 108 RON है. जब इसे पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत तक मिलाया जाता है, तो यह फ्यूल के ओवरऑल ऑक्टेन लेवल को बढ़ाने का काम करता है. तेल कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार, 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंड ऑक्टेन रेटिंग को लगभग 6 RON तक बढ़ा देता है. ऐसे में, अगर पहले रेगुलर पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग लगभग 91-92 RON होती है, तो E20 फ्यूल अब 97-98 RON के करीब होना चाहिए. इथेनॉल ब्लेंडिंग से इम्पोर्ट कम करने का उद्देश्य

भारत सरकार का यह फैसला देश के इथेनॉल-ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अगले फेज़ को दिखाता है, जिसका उद्देश्य कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करना और पूरे देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है. बता दें कि इथेनॉल को गन्ने, मक्का और दूसरे अनाजों से बनाया जाता है, और यह एक घरेलू और रिन्यूएबल फ्यूल है.