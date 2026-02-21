Google Chrome यूजर्स के लिए भारत सरकार ने दी चेतावनी, ध्यान दें वर्ना हो सकता है बड़ा नुकसान
भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने Google Chrome डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है.
Published : February 21, 2026 at 10:46 AM IST
हैदराबाद: भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने भारत में इंटरनेट यूज़र्स के लिए एक और चेतावनी जारी की है. यह एडवाइजरी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) द्वारा जारी की गई है. इस चेतावनी में Google Chrome डेस्कटॉप यूज़र्स को कई सिक्योरिटी कमज़ोरियों के बारे में चेतावनी दी गई है, जिनसे सिस्टम रिमोट अटैक के लिए एक्सपोज़ हो सकते हैं.
बता दें कि यह अलर्ट, 20 फरवरी, 2026 को एडवाइजरी CIVN-2026-0096 के तहत पब्लिश किया गया. एडवाइजरी में ऐसी कमियों की ओर इशारा किया गया है, जो इतनी गंभीर हो सकती हैं, कि सिर्फ़ गलत वेबपेज खोलने से कंप्यूटर खतरे में पड़ सकता है. CERT-In का कहना है कि अटैकर दूर से ही गलत कोड चला सकते हैं, और अगर ब्राउज़र पुराना रहता है तो वे प्रभावित मशीनों पर कंट्रोल पा सकते हैं.
किसे ध्यान देने की ज़रूरत
एडवाइजरी में बताया गया है कि Windows और macOS के वे यूज़र्स जो Google Chrome के 145.0.7632.109/110 से पुराने वर्जन चला रहे हैं, वे वल्नरेबल रेंज में आते हैं, जबकि Linux सिस्टम में जो यूजर्स 144.0.7559.109 से पहले के वर्जन चला रहे हैं, वे भी इसस खतरे से प्रभावित हो सकते हैं.
आसान शब्दों में कहें तो, यह सिर्फ़ टेक प्रोफ़ेशनल्स या एंटरप्राइज़ एनवायरनमेंट तक ही सीमित नहीं है. Google Chrome का इस्तेमाल करके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर वेब ब्राउज़ करने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर अपडेट इंस्टॉल नहीं किया गया है, तो इस खतरे के संपर्क में आ सकता है. इसमें स्टूडेंट्स, ऑफ़िस यूज़र्स, फ्रीलांसर और रोज़ाना के काम के लिए Chrome पर निर्भर रहने वाले ऑर्गनाइज़ेशन भी शामिल हैं.
आखिर कैसा है खतरा
सिक्योरिटी एनालिस्ट ने इस समस्या का पता Google Chrome के इंटरनल आर्किटेक्चर में छिपी कमज़ोरियों से लगाया. CERT-In ने PDF और मीडिया कंटेंट को हैंडल करने वाले कंपोनेंट्स में हीप बफर ओवरफ्लो की कमज़ोरियों को खोजा, और इसके साथ ही Google के V8 JavaScript इंजन में एक इंटीजर ओवरफ्लो की समस्या की भी पहचान की.
किसी भी यूजर्स को ये बातें डरा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है. अगर यूजर किसी गलत इरादे वाली वेबसाइट को लोड करता है, तो इन कमियों का फायदा उठाया जा सकता है. इसके लिए किसी डाउनलोड की ज़रूरत नहीं होगी, कोई शक वाली फाइल नहीं होगी, सिर्फ किसी खराब पेज पर जाने से ही अटैकर बिना इजाज़त के यूजर्स के सिस्टम पर कमांड चला सकेंगे, सिस्टम मेमोरी को नुकसान पहुंचा सकेंगे, या डिनायल-ऑफ़-सर्विस अटैक के ज़रिए क्रैश कर सकेंगे.
क्या है इस समस्या का समाधान
अच्छी बात यह है कि इसका उपाय पहले से ही मौजूद है. Google Chrome ने अपने लेटेस्ट Chrome स्टेबल अपडेट के ज़रिए पैच रिलीज़ किए हैं, जिससे सिक्योरिटी गैप को असरदार तरीके से कम किया जा सका है.
CERT-In ने Google Chrome यूज़र्स को सलाह दी है कि वे सिर्फ़ बैकग्राउंड अपडेट पर निर्भर न रहें. Google Chrome की सेटिंग्स में अपडेट को मैन्युअली चेक करने और ब्राउज़र को रीस्टार्ट करने से यह पक्का हो जाता है कि फिक्स तुरंत अप्लाई हो जाए.