भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप ने अपने गैराज में शामिल की नई Mercedes-AMG G63, जानें क्या है कीमत
तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने गैराज में एक नई शानदार Mercedes-AMG G63 एसयूवी को शामिल किया है. इसकी कीमत 3.59 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : November 13, 2025 at 5:19 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के जाने-माने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने हाल ही में अपने गैराज में एक नई शानदार Mercedes-AMG G63 एसयूवी को शामिल किया है. Mercedes-AMG G63 एसयूवी को 'G-Wagon' के नाम से भी जाना जाता है और इस कार की भारत में शुरुआती कीमत 3.59 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.
इस लग्जरी कार में कोई भी वैकल्पिक एक्सेसरी लगवाने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है. भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप ने इस खास मौके का जश्न मनाते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी नई कार के साथ फोटो शेयर की है. इस पोस्ट में अर्शदीप अपने परिवार और अपनी नई कार के साथ पोज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं.
भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में 'Thunkful' लिखा. उन्होंने इस कार की खरीदारी के लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया. उनके इस पोस्ट के बाद कई जानी-मानी हस्तियों ने उन्हें इस कार को खरीदने पर बधाई दी है.
इस खिलाड़ी ने अपनी नई परफॉर्मेंस एसयूवी ब्लैक कलर में खरीदी है, जो संभवतः इस एसयूवी का ओब्सीडियन ब्लैक कलर है. उन्होंने इसे AMG क्रॉस-स्पोक 22-इंच फोर्ज्ड व्हील्स और MANUFAKTUR रेड पेपर और ब्लैक इंटीरियर अपहोल्स्ट्री के साथ जोड़ा है.
Mercedes-AMG G63 एसयूवी में क्या है खास
Mercedes-AMG G63 को अपने पिछले मॉडलों की तरह एक प्रतिष्ठित बॉक्सी आकार दिया गया है. इस आकार के साथ गोल एलईडी हेडलाइट्स और पीछे लगा एक स्पेयर व्हील इसकी दमदार और लग्ज़री अपील को और भी निखारता है. इसके अलावा, इस एसयूवी का केबिन AMG के परफॉर्मेंस-केंद्रित लग्ज़री टच से लैस है.
इसके इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें इंफोटेनमेंट और ड्राइवर की जानकारी के लिए दो 12.3-इंच डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, 18-स्पीकर, 760-वाट बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम और नए तीन-स्पोक डिज़ाइन वाला AMG परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील मिलता है.
Mercedes-AMG G63 का इंजन और परफॉर्मेंस
इस एसयूवी में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से जोड़ा गया है. इसका यह पावरट्रेन सेटअप 585 बीएचपी की पावर और 850 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है, और इसके साथ ही इसका हाइब्रिड यूनिट 22 बीएचपी का अतिरिक्त पावर बूस्ट प्रदान करता है.
इस कार में 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, जो चारों व्हील्स को पावर देता है, जिससे यह SUV अपने आकार के बावजूद केवल 4.4 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है.