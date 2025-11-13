ETV Bharat / technology

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप ने अपने गैराज में शामिल की नई Mercedes-AMG G63, जानें क्या है कीमत

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप ने खरीदी नई Mercedes-AMG G63 ( फोटो - Instagram/@_arshdeep.singh__ )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के जाने-माने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने हाल ही में अपने गैराज में एक नई शानदार Mercedes-AMG G63 एसयूवी को शामिल किया है. Mercedes-AMG G63 एसयूवी को 'G-Wagon' के नाम से भी जाना जाता है और इस कार की भारत में शुरुआती कीमत 3.59 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है. इस लग्जरी कार में कोई भी वैकल्पिक एक्सेसरी लगवाने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है. भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप ने इस खास मौके का जश्न मनाते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी नई कार के साथ फोटो शेयर की है. इस पोस्ट में अर्शदीप अपने परिवार और अपनी नई कार के साथ पोज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं. भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में 'Thunkful' लिखा. उन्होंने इस कार की खरीदारी के लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया. उनके इस पोस्ट के बाद कई जानी-मानी हस्तियों ने उन्हें इस कार को खरीदने पर बधाई दी है. इस खिलाड़ी ने अपनी नई परफॉर्मेंस एसयूवी ब्लैक कलर में खरीदी है, जो संभवतः इस एसयूवी का ओब्सीडियन ब्लैक कलर है. उन्होंने इसे AMG क्रॉस-स्पोक 22-इंच फोर्ज्ड व्हील्स और MANUFAKTUR रेड पेपर और ब्लैक इंटीरियर अपहोल्स्ट्री के साथ जोड़ा है.