भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने खरीदी नई MG Cyberster स्पोर्ट्स कार, जानें क्या है कीमत

भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने नई MG Cyberster इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार की डिलीवरी ली है. इसकी कीमत 74.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Cricketer Shefali Verma buys new MG Cyberster
क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने खरीदी नई MG Cyberster (फोटो - IANS Photo/MG Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 11:19 AM IST

हैदराबाद: महिला क्रिकेट विश्वकप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने हाल ही में एक नई MG Cyberster इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार की डिलीवरी ली है. बता दें कि MG Cyberster एक इलेक्ट्रिक, दो-दरवाज़ों वाली रोडस्टर है, जो MG की मौजूदा लाइनअप में सबसे पावरफुल कारों में से एक है. शेफाली वर्मा तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में देश को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर हैं.

MG Cyberster की क्या है कीमत
इस इलेक्ट्रिक कैब्रियोलेट को ऑनलाइन या देश भर में ‘MG Select’ सेंटर्स के माध्यम से बुक किया जा सकता है, जिसमें पोर्टेबल 3.3 kW चार्जर, 7.4 kW वॉल बॉक्स चार्जर और इंस्टॉलेशन सर्विस जैसे ऑप्शन मिलते हैं. इसके अलावा, MG Motor अपने पहले मालिक के लिए बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी और गाड़ी के लिए तीन साल/अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी की सुविधा देता है. MG Cyberster की कीमत पर नजर डालें तो इसे 74.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है.

MG Cyberster
MG Cyberster (फोटो - MG Motor)

MG Cyberster का डिजाइन
डिज़ाइन की बात करें तो, MG Cyberster एक शानदार, लो-स्लंग, कन्वर्टिबल प्रोफ़ाइल के साथ आती है. इस कार में 2,690mm का व्हीलबेस मिलता है, जिसे एक खास इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसमें 20-इंच के स्टैगर्ड अलॉय व्हील्स आते हैं.

रियर सेक्शन में एक हल्का सा लटकता हुआ बूट मिलता है, जिसमें एक मामूली लिप दी गई है, जबकि स्मूद शोल्डर लाइन्स और ओवरऑल शेप एयरोडायनामिक्स पर ज़ोर दिया गया है, जिससे 0.269 का ड्रैग कोएफिशिएंट मिलता है.

MG Cyberster के कलर ऑप्शन
कलर ऑप्शन की बात करें तो MG Cyberster भारत में चार एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में बेची जा रही है. इनमें ब्लैक रूफ के साथ न्यूक्लियर येलो, ब्लैक रूफ के साथ फ्लेयर रेड, रेड रूफ के साथ एंडीज ग्रे और रेड रूफ के साथ मॉडर्न बेज कलर शामिल हैं.

MG Cyberster के फीचर्स

  • दो 7-इंच डिजिटल स्क्रीन
  • एक 10.25-इंच सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • स्वेड और वीगन लेदर अपहोल्स्ट्री
  • डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल
  • एक PM 2.5 फ़िल्टर
  • बोस ऑडियो सिस्टम
  • स्पोर्टी-स्टाइल सीटें
  • इंटीग्रेटेड कंट्रोल के साथ फ़्लैट-बॉटम मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील
  • रोटरी लॉन्च कंट्रोल सिलेक्टर
  • रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एडजस्टमेंट के लिए पैडल शिफ्टर्स

MG Cyberster की बैटरी और परफॉर्मेंस
कार के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो, इस स्पोर्ट्स कार में 77 kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो एक्सेल के बीच में लगी है और फ्लोर पर सेट की गई है. कंपनी इसमें डुअल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती है, जिनका संयुक्त पावर आउटपुट 503 bhp और 725 Nm का टॉर्क है.

MG Cyberster
MG Cyberster (फोटो - MG Motor)

MG Motor का दावा है कि यह कार सिर्फ 3.2 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार हासिल कर सकती है, जिससे यह अब तक की सबसे पावरफुल MG प्रोडक्शन मॉडल बन जाती है, जिसकी फुल चार्ज पर मैक्सिमम रेंज 510 km तक है.

दुनिया भर में, MG Motor एक रियर-व्हील-ड्राइव ऑप्शन भी देता है, जिसमें छोटी 64 kWh की बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो 295 bhp की पावर और थोड़ी बेहतर रेंज 519 km देती है. चेसिस ट्यूनिंग की देखरेख एक्स-फॉर्मूला 1 इंजीनियर मार्को फेनेलो ने की है, जिसमें ब्रेम्बो ब्रेक सिर्फ़ 33 मीटर में 100 से 0 kmph तक रुकने देते हैं.

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें लेवल 2 ADAS, एक ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और रोलओवर को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया बॉडी स्ट्रक्चर शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: आने वाला है Bharat NCAP 2.0, लागू होंगे बड़े क्रैश टेस्ट और सख्त सेफ्टी रेटिंग, सरकार ने दिया प्रस्ताव

