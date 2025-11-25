ETV Bharat / technology

भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने खरीदी नई MG Cyberster स्पोर्ट्स कार, जानें क्या है कीमत

क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने खरीदी नई MG Cyberster ( फोटो - IANS Photo/MG Motor )

हैदराबाद: महिला क्रिकेट विश्वकप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने हाल ही में एक नई MG Cyberster इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार की डिलीवरी ली है. बता दें कि MG Cyberster एक इलेक्ट्रिक, दो-दरवाज़ों वाली रोडस्टर है, जो MG की मौजूदा लाइनअप में सबसे पावरफुल कारों में से एक है. शेफाली वर्मा तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में देश को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर हैं. MG Cyberster की क्या है कीमत

इस इलेक्ट्रिक कैब्रियोलेट को ऑनलाइन या देश भर में ‘MG Select’ सेंटर्स के माध्यम से बुक किया जा सकता है, जिसमें पोर्टेबल 3.3 kW चार्जर, 7.4 kW वॉल बॉक्स चार्जर और इंस्टॉलेशन सर्विस जैसे ऑप्शन मिलते हैं. इसके अलावा, MG Motor अपने पहले मालिक के लिए बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी और गाड़ी के लिए तीन साल/अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी की सुविधा देता है. MG Cyberster की कीमत पर नजर डालें तो इसे 74.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है. MG Cyberster (फोटो - MG Motor) MG Cyberster का डिजाइन

डिज़ाइन की बात करें तो, MG Cyberster एक शानदार, लो-स्लंग, कन्वर्टिबल प्रोफ़ाइल के साथ आती है. इस कार में 2,690mm का व्हीलबेस मिलता है, जिसे एक खास इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसमें 20-इंच के स्टैगर्ड अलॉय व्हील्स आते हैं. रियर सेक्शन में एक हल्का सा लटकता हुआ बूट मिलता है, जिसमें एक मामूली लिप दी गई है, जबकि स्मूद शोल्डर लाइन्स और ओवरऑल शेप एयरोडायनामिक्स पर ज़ोर दिया गया है, जिससे 0.269 का ड्रैग कोएफिशिएंट मिलता है.