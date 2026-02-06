Revolt Motors के ब्रांड एंबेसडर बने हार्दिक पांड्या, युवा-केंद्रित EV ग्रोथ को देंगे बढ़ावा
Revolt Motors ने भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है.
Published : February 6, 2026 at 2:54 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Revolt Motors ने भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है. कंपनी ने इस बात की जानकारी गुरुवार को दी. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, हार्दिक पांड्या कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ाने, भारत के युवाओं और परफॉर्मेंस पसंद करने वाले लोगों से जुड़ने और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को बड़े पैमाने पर मोबिलिटी सॉल्यूशन के तौर पर अपनाने में मदद करेंगे.
इस एसोसिएशन के तहत, हार्दिक पांड्या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Revolt Motors के आने वाले इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन में डिजिटल, सोशल और ऑन-ग्राउंड प्लेटफॉर्म पर नज़र आएंगे. हार्दिक उन खास ब्रांड पहलों में भी शामिल होंगे, जिनका मकसद भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें अपनाने को बढ़ावा देना है.
कंपनी ने जानकारी दी है कि Revolt Motors और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या दोनों ही एक नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सीमाओं को तोड़ने, इनोवेशन को अपनाने और मकसद के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं - जिससे यह पार्टनरशिप एकदम सही बैठती है.
इस कोलैबोरेशन पर अपने विचार शेयर करते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा कि, "मैंने हमेशा ऐसे आइडिया को सपोर्ट करने में विश्वास किया है जो आम सोच को चुनौती देते हैं. इलेक्ट्रिक ही भविष्य है, और Revolt Motors इसे पूरे भरोसे के साथ बना रहा है."
रतन इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन अंजलि रतन ने कहा कि, "हार्दिक की पर्सनैलिटी, उनका सफर और उनका प्रभाव हमारे ब्रांड वैल्यू से बहुत मेल खाता है, और हम उन्हें अपने साथ पाकर बहुत खुश हैं, क्योंकि हम अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं और पूरे देश में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं."