Revolt Motors के ब्रांड एंबेसडर बने हार्दिक पांड्या, युवा-केंद्रित EV ग्रोथ को देंगे बढ़ावा

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या बने Revolt Motors के ब्रांड एंबेसडर ( फोटो - Revolt Motors )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Revolt Motors ने भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है. कंपनी ने इस बात की जानकारी गुरुवार को दी. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, हार्दिक पांड्या कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ाने, भारत के युवाओं और परफॉर्मेंस पसंद करने वाले लोगों से जुड़ने और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को बड़े पैमाने पर मोबिलिटी सॉल्यूशन के तौर पर अपनाने में मदद करेंगे. इस एसोसिएशन के तहत, हार्दिक पांड्या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Revolt Motors के आने वाले इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन में डिजिटल, सोशल और ऑन-ग्राउंड प्लेटफॉर्म पर नज़र आएंगे. हार्दिक उन खास ब्रांड पहलों में भी शामिल होंगे, जिनका मकसद भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें अपनाने को बढ़ावा देना है.