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नॉर्थ कोरिया में बेचा जाएगा भारतीय कंपनी LAVA का स्मार्टफोन, LAVA Agni 3 को किया रीनेम

उत्तर कोरिया की कंपनी Phurunhanal Electronics ने भारतीय कंपनी Lava से स्मार्टफोन आयात किए हैं, और Lava Agni 3 को रीब्रांड किया है.

Lava Agni 3
Lava Agni 3 (फोटो - Lava Mobiles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 19, 2026 at 1:05 PM IST

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हैदराबाद: ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया की कंपनी 'Phurunhanal Electronics' ने अपना एक नया स्मार्टफोन भारतीय कंपनी 'Lava International' से लिया है. यह पहली बार है जब उस अलग-थलग देश में बिकने वाला कोई फ़ोन किसी ऐसी कंपनी से जुड़ा है जो चीन की नहीं है.

'38 नॉर्थ' के अनुसार, 2025 की गर्मियों में उत्तर कोरिया में लॉन्च हुआ 'Phurunhanal 9-3' फ़ोन देखने में बिल्कुल 'Lava Agni 3' जैसा ही लगता है. माना जा रहा है कि यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया में बिकने वाले किसी डिवाइस का कनेक्शन चीन के बाहर की किसी निर्माता कंपनी से जुड़ा है. इससे पता चलता है कि घरेलू ब्रांड्स के हार्डवेयर हासिल करने के तरीके में बदलाव आ सकता है.

पिछले तीन सालों में नॉर्थ कोरिया के स्मार्टफोन मार्केट में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और कई नए ब्रांड इस क्षेत्र में आए हैं. प्रतिस्पर्धी ब्रांडों का एक जैसे या लगभग एक जैसे मॉडल बेचना कोई असामान्य बात नहीं है.

माना जाता है कि 'Phurunhanal' ने लावा का रुख़ इसलिए किया ताकि या तो उन्हें कोई अलग तरह का मॉडल मिल सके या फिर चीनी सप्लायरों की तुलना में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी कीमतों का फ़ायदा उठाया जा सके. इंडस्ट्री पर नज़र रखने वालों का कहना है कि जैसे-जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नॉर्थ कोरिया की और कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने सोर्सिंग नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं.

Phurunhanal 9-3 on the left and Lava Agni 3 on the right.
बाईं ओर Phurunhanal 9-3 और दाईं ओर LAVA Agni 3 (फोटो - 38 North)

एक जैसे स्पेसिफिकेशन और मामूली अंतर
Phurunhanal के अनुसार, नए 9-3 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स में MediaTek MT6878 प्रोसेसर, 6.78-इंच की डिस्प्ले, 4,900mAh की बैटरी, 512GB स्टोरेज और 164 x 75 x 9mm के डाइमेंशन शामिल हैं. ये स्पेसिफिकेशन्स काफी हद तक Lava Agni 3 जैसे ही हैं, लेकिन दो बातें अलग हैं. Lava का कहना है कि Agni 3 में 5,000mAh की बैटरी है और यह 256GB तक स्टोरेज को सपोर्ट करता है.

इस तरह के अंतर कोई असामान्य बात नहीं है. बड़ी मात्रा में ऑर्डर देने वाली कंपनियां अपनी ज़रूरतों के हिसाब से स्पेसिफ़िकेशन में मामूली बदलाव की मांग कर सकती हैं. हालांकि, हैंडसेट के फ़िज़िकल डिज़ाइन और डाइमेंशन में बदलाव करना कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है, जिससे इस बात की संभावना और मज़बूत हो जाती है कि दोनों डिवाइस एक ही जगह से आए हैं.

Phurunhanal Electronics कौन है?
Phurunhanal Electronics उत्तर कोरिया के सबसे पुराने मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स में से एक है. इसे अक्टूबर 2014 में प्योंगयांग की Phurunhanal Trading Co. (푸른하늘무역회사) ने शुरू किया था. '38 नॉर्थ' की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश की सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन लाइनों वाली फ़ैक्टरी होने के बावजूद, Phurunhanal अपने फ़ोन खुद नहीं बनाती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया में चल रहे 20 से ज़्यादा दूसरे ब्रांड्स की तरह ही Phurunhanal भी विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर है. विदेशी मैन्युफैक्चरर्स नॉर्थ कोरियाई बाज़ार के लिए खास तौर पर ब्रांडेड हैंडसेट बनाते हैं.

देश में पहुंचने के बाद, इनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकल वर्जन डाला जाता है. इस सॉफ़्टवेयर में सरकार की निगरानी और सेंसरशिप के टूल्स होते हैं, जो यूज़र्स को सिर्फ़ सरकार द्वारा मंज़ूरी दिए गए कंटेंट तक ही सीमित रखते हैं.

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