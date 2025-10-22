ETV Bharat / technology

वित्त वर्ष 2026 में भारतीय वाहन निर्माताओं ने निर्यात किए 31.4 लाख वाहन, दर्ज की 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत के वाहन निर्माताओं ने निर्यात के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

Vehicle exports from India
भारत से वाहनों का निर्यात (फोटो - IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 3:15 PM IST

हैदराबाद: वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही ने भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए एक वैश्विक निर्यात महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है. जहां घरेलू वाहन बाजार को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं "मेड इन इंडिया" का लेबल अनिश्चित समय में विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धा का एक सशक्त प्रतीक बन गया.

इन छह महीनों की कहानी केवल आंकड़ों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि यह दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी केंद्र के रूप में भारत की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा की कहानी है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान, भारत ने रिकॉर्ड 31.43 लाख वाहनों का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24.3 प्रतिशत की प्रभावशाली बढ़ोतरी दिखाता है.

साल की तिमाहियों के दौरान वाहनों के निर्यात में लगातार रफ्तार बनी रही. पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 22.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई और 14.57 लाख यूनिट्स के मजबूत निर्यात के साथ शुरुआत हुई. वहीं दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) ने इसे कई पायदान ऊपर पहुंचाया, जिसमें 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई और 16.85 लाख यूनिट्स का निर्यात किया गया.

यह क्रमिक बढ़ोतरी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान जैसे रणनीतिक बाज़ारों में पुनः प्राप्त हो रहे विश्वास की बदौलत हुआ है, जिन पर भारतीय निर्माताओं ने चुपचाप लेकिन दृढ़ता से अपना दबदबा बनाए रखा है. इस बढ़ोतरी को भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र - दोपहिया और तिपहिया वाहन सेगमेंट- ने बल प्रदान किया, जो अभूतपूर्व दक्षता और जवाबदेही के साथ निर्यात मात्रा को समर्थन दे रहे हैं.

पैसेंजर व्हीकल्स का निर्यात
यात्री वाहनों (PV) के निर्यात में 19.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, और पहली छमाही में 4,40,681 यूनिट्स का निर्यात किया गया. हालांकि, अंतर्निहित रुझान पहली और दूसरी तिमाहियों के बीच एक दिलचस्प अंतर को दिखाता है.

पहली तिमाही में 13.2 प्रतिशत की एकसमान बढ़ोतरी दर्ज की गई, जब 2,04,592 यूनिट्स बेची गईं, जबकि दूसरी तिमाही में 23 प्रतिशत की तेज वृद्धि दिखी. इस दौरान 2,42,001 यूनिट्स का निर्यात किया गया. रफ्तार में यह बदलाव विदेशी मांग में, खासकर यूटिलिटी व्हीकल (यूवी) सेगमेंट में, जो भारत का नया निर्यात नायक है, के पुनरुद्धार का संकेत देता है.

यूटिलिटी वाहनों की बिक्री में 26 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है और यह 2,11,373 यूनिट्स हो गई, और दोनों तिमाहियों में वृद्धि दर लगभग समान रही. ज़ाहिर है, डिज़ाइन, मज़बूती और मूल्य के आधार पर भारत की एसयूवी की कहानी, आज भी उतनी ही प्रभावशाली ढंग से विदेशों में गूंजती है जितनी कि देश में लोकप्रिय हैं.

हालांकि, पैसेंजर कार सेगमेंट ने यह बताया कि बाज़ार एक जैसे नहीं होते. पहली तिमाही में 2.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के बाद, दूसरी तिमाही में यह सेगमेंट 20.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ लड़खड़ा गया. फिर भी, पहली छमाही में 11.8 प्रतिशत की संचयी बढ़ोतरी और 2,29,281 यूनिट्स की शिपिंग से पता चलता है कि कॉम्पैक्ट कारों की मांग तो बनी हुई है, लेकिन वैश्विक रुझान गतिशीलता और महत्वाकांक्षा के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में यूवी की ओर बढ़ रहा है.

दोपहिया और तीन-पहिया वाहनों का निर्यात
दोपहिया वाहन खंड की बात करें तो इसने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया और 24.43 लाख यूनिट्स का विशाल निर्यात किया, जो पिछले साल वर्ष की तुलना में 20.1 प्रतिशत ज्यादा है. पहली तिमाही में 23.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिस दौरान 11.43 लाख यूनिट्स का निर्यात किया गया, जबकि दूसरी तिमाही में 17.5 प्रतिशत की बढ़तरी हुई, जिस दौरान 13.00 लाख यूनिट्स का निर्यात किया गया.

वहीं, तिपहिया वाहनों के निर्यात पर नजर डालें तो इसका निर्यात भी शानदार रहा. पहली छमाही में इनके निर्यात में 43.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें 2,19,276 यूनिट्स वाहन बाहर भेजे गए. तिमाही-वार बढ़ोतरी और भी उल्लेखनीय कहानी बयां करती है: पहली तिमाही में 34.4 प्रतिशत, और दूसरी तिमाही में 68.4 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि.

कमर्शियल वाहनों का निर्यात
इसके अलावा, कमर्शियल वाहनों की बिक्री पर नजर डालें तो, यह आमतौर पर स्थिर और धीमा प्रदर्शन करता है. पहली छमाही में 22.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ इस सेगमेंट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. तिमाही-दर-तिमाही प्रदर्शन के आधार पर 43,438 यूनिट्स भेजी गईं, पहली तिमाही में 23.4 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

