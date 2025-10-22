ETV Bharat / technology

वित्त वर्ष 2026 में भारतीय वाहन निर्माताओं ने निर्यात किए 31.4 लाख वाहन, दर्ज की 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी

भारत से वाहनों का निर्यात ( फोटो - IANS Photo )

हैदराबाद: वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही ने भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए एक वैश्विक निर्यात महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है. जहां घरेलू वाहन बाजार को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं "मेड इन इंडिया" का लेबल अनिश्चित समय में विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धा का एक सशक्त प्रतीक बन गया. इन छह महीनों की कहानी केवल आंकड़ों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि यह दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी केंद्र के रूप में भारत की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा की कहानी है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान, भारत ने रिकॉर्ड 31.43 लाख वाहनों का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24.3 प्रतिशत की प्रभावशाली बढ़ोतरी दिखाता है. साल की तिमाहियों के दौरान वाहनों के निर्यात में लगातार रफ्तार बनी रही. पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 22.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई और 14.57 लाख यूनिट्स के मजबूत निर्यात के साथ शुरुआत हुई. वहीं दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) ने इसे कई पायदान ऊपर पहुंचाया, जिसमें 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई और 16.85 लाख यूनिट्स का निर्यात किया गया. यह क्रमिक बढ़ोतरी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान जैसे रणनीतिक बाज़ारों में पुनः प्राप्त हो रहे विश्वास की बदौलत हुआ है, जिन पर भारतीय निर्माताओं ने चुपचाप लेकिन दृढ़ता से अपना दबदबा बनाए रखा है. इस बढ़ोतरी को भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र - दोपहिया और तिपहिया वाहन सेगमेंट- ने बल प्रदान किया, जो अभूतपूर्व दक्षता और जवाबदेही के साथ निर्यात मात्रा को समर्थन दे रहे हैं. पैसेंजर व्हीकल्स का निर्यात

यात्री वाहनों (PV) के निर्यात में 19.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, और पहली छमाही में 4,40,681 यूनिट्स का निर्यात किया गया. हालांकि, अंतर्निहित रुझान पहली और दूसरी तिमाहियों के बीच एक दिलचस्प अंतर को दिखाता है. पहली तिमाही में 13.2 प्रतिशत की एकसमान बढ़ोतरी दर्ज की गई, जब 2,04,592 यूनिट्स बेची गईं, जबकि दूसरी तिमाही में 23 प्रतिशत की तेज वृद्धि दिखी. इस दौरान 2,42,001 यूनिट्स का निर्यात किया गया. रफ्तार में यह बदलाव विदेशी मांग में, खासकर यूटिलिटी व्हीकल (यूवी) सेगमेंट में, जो भारत का नया निर्यात नायक है, के पुनरुद्धार का संकेत देता है.