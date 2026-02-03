ETV Bharat / technology

मंगल ग्रह पर ईंटें बनाने की तैयारी, भारतीय वैज्ञानिक के साथ मिलकर शुभांशु शुक्ला ने की बड़ी रिसर्च

लैब में शुभांशु शुक्ला (बाएं) और स्वाति दुबे (दाएं) ( Credit: Aloke Lab, IISc )