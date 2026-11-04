IndiaAI Mission ने स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल EKA-1, Dhīr 2B और 'Dhīr 5B किए जारी
ये तीन स्वदेशी मॉडल 'IndiaAI Mission' के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हैं, जो स्वदेशी AI तकनीक विकसित करने में भारत की प्रगति को दर्शाते हैं.
Published : November 4, 2026 at 12:02 PM IST
नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तहत 'IndiaAI Mission' ने मंगलवार को स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल - 'EKA-1' (जिसे सॉकेट लैब्स टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ने विकसित किया है) और 'Dhīr 2B' तथा 'Dhīr 5B' (जिन्हें ZenteiQ AITech इनोवेशन ने विकसित किया है) - पेश किए गए हैं. यह देश में स्वदेशी AI क्षमताएं विकसित करने की दिशा में एक और कदम है.
इन मॉडलों को एक कार्यक्रम में पेश किया गया, जिसमें IT सचिव एस. कृष्णन, मंत्रालय और IndiaAI के वरिष्ठ अधिकारी, तथा दोनों कंपनियों के नेतृत्वकर्ता शामिल थे. ये तीन स्वदेशी मॉडल 'IndiaAI Mission' के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, जो घरेलू AI तकनीक विकसित करने की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाते हैं.
Dhīr 2B और Dhīr 5B रक्षा, सरकारी, औद्योगिक और शैक्षिक क्षेत्रों में—विशेष रूप से कम कनेक्टिविटी वाले या संवेदनशील वातावरण में—दस्तावेज़-आधारित ऑटोमेशन, जानकारी खोजने (नॉलेज रिट्रीवल) और नागरिकों या उद्यमों के लिए सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं, जो ऑफ़लाइन भी काम कर सकते हैं.
ये दोनों कंपनियां उन टीमों में शामिल हैं, जिन्हें 'IndiaAI इनोवेशन सेंटर (फाउंडेशन मॉडल्स)' स्तंभ के तहत चुना गया है. इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी AI क्षमताओं और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का निर्माण करना है.
सरकार ने कहा कि सब्सिडी वाले राष्ट्रीय AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच और सहायक शोध खर्चों के लिए मिलने वाले सहयोग की मदद से इन मॉडलों को विकसित किया जा सका. सरकार ने इसे एक उदाहरण के तौर पर पेश किया कि कैसे सार्वजनिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर देश के भीतर होने वाले नवाचार (इनोवेशन) की गति को तेज कर सकता है.
भारतीय भाषाओं, बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के लिए तैयार किए गए EKA-1 में 26.3 बिलियन पैरामीटर हैं और इसे लगभग 7.5 ट्रिलियन टोकन पर प्रशिक्षित किया गया है. इसमें अंग्रेजी के साथ-साथ भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाएं शामिल हैं. सॉकेट इसे एक ओपन, स्पार्स हाइब्रिड लैंग्वेज मॉडल के रूप में बताता है, जिसे गणित, कोडिंग, रीजनिंग और एजेंटिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है.
दिलचस्प बात यह है कि EKA-1 का इस्तेमाल बिना मोबाइल डेटा या वाईफाई कनेक्शन के भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लोकल डिवाइस (जैसे स्मार्टफोन) पर ही कुछ तरह की प्रोसेसिंग (इनफेरेंसिंग) करने की क्षमता है.
Soket के CEO अभिषेक उप्परवाल ने बताया कि इस मॉडल को भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और साइबर सुरक्षा के माहौल के हिसाब से तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि इसका मकसद अलग-अलग सेक्टर की खास जरूरतों को पूरा करना और देश के लगातार विकसित हो रहे डिजिटल इकोसिस्टम को समझना है.
ZenteiQ के Dhīr 2B और Dhīr 5B ओपन-सोर्स मॉडल हैं, जो अंग्रेज़ी और 10 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करते हैं. इन्हें सुरक्षित, ऑन-प्रिमाइज़ बहुभाषी सहायकों के रूप में तैनात किया जा सकता है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इनका मुख्य फोकस कम कनेक्टिविटी वाले या संवेदनशील वातावरण पर है.
ZenteiQ के CEO प्रो. शशिकुमार ने कहा कि ये मॉडल GPU और TPU सहित अलग-अलग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर चल सकते हैं. उन्होंने बताया कि इनके हल्के आर्किटेक्चर की वजह से, इन्हें क्लाउड कनेक्टिविटी पर निर्भर रहे बिना सीधे मोबाइल फोन पर भी इस्तेमाल (डिप्लॉय) किया जा सकता है. इस तरह, यूज़र अपने डेटा को अपने डिवाइस पर ही रखकर AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे प्राइवेसी, सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी बेहतर होती है.
कृष्णन ने कहा कि इस तरह के स्वदेशी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की तकनीकी और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करते हैं. उन्होंने कहा कि इनसे सरकार, उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्रों में उत्पादकता और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के अवसर भी खुलते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि AIKosh जैसे प्लेटफॉर्म इन मॉडलों को शोधकर्ताओं, छात्रों, नवप्रवर्तकों और आम जनता तक पहुंचा सकते हैं, जिससे और अधिक प्रयोगों को बढ़ावा मिलेगा.