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IndiaAI Mission ने स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल EKA-1, Dhīr 2B और 'Dhīr 5B किए जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - IANS Photo )

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तहत 'IndiaAI Mission' ने मंगलवार को स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल - 'EKA-1' (जिसे सॉकेट लैब्स टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ने विकसित किया है) और 'Dhīr 2B' तथा 'Dhīr 5B' (जिन्हें ZenteiQ AITech इनोवेशन ने विकसित किया है) - पेश किए गए हैं. यह देश में स्वदेशी AI क्षमताएं विकसित करने की दिशा में एक और कदम है.

इन मॉडलों को एक कार्यक्रम में पेश किया गया, जिसमें IT सचिव एस. कृष्णन, मंत्रालय और IndiaAI के वरिष्ठ अधिकारी, तथा दोनों कंपनियों के नेतृत्वकर्ता शामिल थे. ये तीन स्वदेशी मॉडल 'IndiaAI Mission' के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, जो घरेलू AI तकनीक विकसित करने की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाते हैं.

Dhīr 2B और Dhīr 5B रक्षा, सरकारी, औद्योगिक और शैक्षिक क्षेत्रों में—विशेष रूप से कम कनेक्टिविटी वाले या संवेदनशील वातावरण में—दस्तावेज़-आधारित ऑटोमेशन, जानकारी खोजने (नॉलेज रिट्रीवल) और नागरिकों या उद्यमों के लिए सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं, जो ऑफ़लाइन भी काम कर सकते हैं. ये दोनों कंपनियां उन टीमों में शामिल हैं, जिन्हें 'IndiaAI इनोवेशन सेंटर (फाउंडेशन मॉडल्स)' स्तंभ के तहत चुना गया है. इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी AI क्षमताओं और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का निर्माण करना है. सरकार ने कहा कि सब्सिडी वाले राष्ट्रीय AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच और सहायक शोध खर्चों के लिए मिलने वाले सहयोग की मदद से इन मॉडलों को विकसित किया जा सका. सरकार ने इसे एक उदाहरण के तौर पर पेश किया कि कैसे सार्वजनिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर देश के भीतर होने वाले नवाचार (इनोवेशन) की गति को तेज कर सकता है. भारतीय भाषाओं, बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के लिए तैयार किए गए EKA-1 में 26.3 बिलियन पैरामीटर हैं और इसे लगभग 7.5 ट्रिलियन टोकन पर प्रशिक्षित किया गया है. इसमें अंग्रेजी के साथ-साथ भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाएं शामिल हैं. सॉकेट इसे एक ओपन, स्पार्स हाइब्रिड लैंग्वेज मॉडल के रूप में बताता है, जिसे गणित, कोडिंग, रीजनिंग और एजेंटिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है.