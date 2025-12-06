इंडियन टैबलेट मार्केट में Samsung नंबर वन, Lenovo और Xiaomi ने भी दिखाया दम
IDC रिपोर्ट के मुताबिक Q3 2025 में इंडिया के टैबलेट शिपमेंट गिरे लेकिन फेस्टिव सीजन ने कंज्यूमर डिमांड को मजबूत रखा.
Published : December 6, 2025 at 5:30 PM IST
हैदराबाद: IDC यानी इंटरनेशनल डेटा कॉरपेरेशन की नई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के टैबलेट मेकर्स ने Q3 2025 में कुल 1.33 मिलियन यूनिट्स शिप किए है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 19% कम है. यह कैटेगरी दो तरह के टैबलेट्स को कवर करती है, जिसमें स्लेट मॉडल और डिटेचेबल मॉडल शामिल हैं. दिलचस्प बात यह रही कि डिटेचेबल टैबलेट्स में थोड़ा ग्रोथ दिखा लेकिन स्लेट मॉडल्स की तेजी से कम होती डिमांड ने पूरे मार्केट को नीचे खींच लिया और ओवरऑल टैबलेट की मांग में कमी देखने को मिली.
कंज्यूमर मार्केट ने बनाई पकड़
IDC की रिपोर्ट के मुताबिक, कंज्यूमर साइड इस बार पूरे मार्केट का हीरो रही है. त्योहारों का सीजन, भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और कंपनियों की नई रेंज ने मिलकर इस कैटेगरी को लगभग 13% की बढ़त दिलाई. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने भी बड़ी छलांग लगाई और ई-कॉमर्स चैनल की ग्रोथ 50% से भी ज्यादा रही.
यह ग्रोथ क्यों आई?
- फेस्टिव सेल्स के कारण
- नई डिवाइस लाइनअप के कारण
- बैंक कैशबैक और एक्सचेंज स्कीम्स के कारण
- छोटे शहरों में टैबलेट की बढ़ती डिमांड के कारण
IDC के एनालिस्ट प्रियंश तिवारी का कहना है कि अब टैबलेट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी के लिए भी ज्यादा यूज किए जा रहे हैं खासकर तब जब लोग कीबोर्ड या स्टाइलस जैसे एक्सेसरीज लेते हैं.
कमर्शियल मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट
कंज्यूमर साइड जितनी मजबूत दिखी उतना ही बुरा हाल कमर्शियल मार्केट का रहा है. यहां लगभग 54% की गिरावट दर्ज की गई है. एजुकेशन सेक्टर में तो स्थिति और खराब रही और यहां शिपमेंट 60% से ज्यादा नीचे आ गए.
- IDC के अनुसार
- स्कूल कॉलेजों के टेक्नोलॉजी टेंडर्स लेट हो गए
- छोटे दफ्तरों का बजट कसा हुआ है
- डिवाइस रिप्लेसमेंट साइकिल लंबी हो गई है
टॉप-5 कंपनियों के मार्केट शेयर और डिटेल्स
|रैंक
|कंपनी
|3Q25 शिपमेंट (हज़ार यूनिट में)
|3Q24 शिपमेंट (हज़ार यूनिट में)
|3Q25 मार्केट शेयर
|3Q24 मार्केट शेयर
|साल-दर-साल बदलाव
|1.
|Samsung
|500
|690
|37.5%
|41.6%
|-27.6%
|2.
|Lenovo
|224
|168
|16.8%
|10.1%
|+33.2%
|3.
|Xiaomi
|207
|228
|15.5%
|13.8%
|-9.4%
|4.
|Apple
|123
|170
|9.2%
|10.3%
|-27.8%
|5.
|Acer
|105
|266
|7.9%
|16%
|-60.6%
|6.
|Others
|174
|136
|13%
|8.2%
|+28.2%
|कुल बाजार
|1,332
|1,659
|100%
|100%
|-19.7%
कुल टैबलेट बाजार पिछले साल की तुलना में करीब 20% कम हुआ है, लेकिन सैमसंग अब भी सबसे आगे है और Lenovo ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है.