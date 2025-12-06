ETV Bharat / technology

इंडियन टैबलेट मार्केट में Samsung नंबर वन, Lenovo और Xiaomi ने भी दिखाया दम

भारत के ओवरऑल टैबलेट बाजार पिछले साल की तुलना में करीब 20% कम हुआ है, लेकिन सैमसंग अब भी सबसे आगे है. ( फोटो क्रेडिट: Samsung )

हैदराबाद: IDC यानी इंटरनेशनल डेटा कॉरपेरेशन की नई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के टैबलेट मेकर्स ने Q3 2025 में कुल 1.33 मिलियन यूनिट्स शिप किए है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 19% कम है. यह कैटेगरी दो तरह के टैबलेट्स को कवर करती है, जिसमें स्लेट मॉडल और डिटेचेबल मॉडल शामिल हैं. दिलचस्प बात यह रही कि डिटेचेबल टैबलेट्स में थोड़ा ग्रोथ दिखा लेकिन स्लेट मॉडल्स की तेजी से कम होती डिमांड ने पूरे मार्केट को नीचे खींच लिया और ओवरऑल टैबलेट की मांग में कमी देखने को मिली. कंज्यूमर मार्केट ने बनाई पकड़ IDC की रिपोर्ट के मुताबिक, कंज्यूमर साइड इस बार पूरे मार्केट का हीरो रही है. त्योहारों का सीजन, भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और कंपनियों की नई रेंज ने मिलकर इस कैटेगरी को लगभग 13% की बढ़त दिलाई. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने भी बड़ी छलांग लगाई और ई-कॉमर्स चैनल की ग्रोथ 50% से भी ज्यादा रही. यह ग्रोथ क्यों आई? फेस्टिव सेल्स के कारण

नई डिवाइस लाइनअप के कारण

बैंक कैशबैक और एक्सचेंज स्कीम्स के कारण

छोटे शहरों में टैबलेट की बढ़ती डिमांड के कारण