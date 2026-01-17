ETV Bharat / technology

इंडिया-स्पेक Volkswagen Tayron R-Line का खुलासा, जल्द होगी भारत में लॉन्च

Volkswagen Tayron R-Line का खुलासा ( फोटो - Volkswagen India )

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत में आने वाली Volkswagen Tayron को पेश कर दिया है. यह सात-सीटर SUV भारतीय बाज़ार के लिए कंपनी की फ्लैगशिप SUV होने वाली है, और Volkswagen Tiguan R-Line के ऊपर स्थापित की जाएगी. Volkswagen Tayron R-Line, Tiguan Allspace के बंद होने के बाद प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में कंपनी की वापसी कराएगी. इंडिया-स्पेक Volkswagen Tayron R-Line का डिजाइन

Volkswagen Tayron R-Line के डिजाइन की बात करें तो यह काफी शानदार लगता है. इसमें स्पोर्टी बंपर और 19-इंच के अलॉय व्हील के साथ-साथ R-Line की बैजिंग दी गई है. संभावना जताई जा रही है कि यह Tiguan R-Line वाले ही MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है. Volkswagen Tayron R-Line का रियर प्रोफाइल (फोटो - Volkswagen India) हालांकि इसका व्हीलबेस 2,789mm लंबा होगा, जो Tiguan से 109 mm ज़्यादा है, ताकि इसमें सीटों की एक एक्स्ट्रा लाइन लगाई जा सके. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Volkswagen Tayron को फाइव-स्टार Euro NCAP रेटिंग मिलती है. Volkswagen Tayron R-Line के फीचर्स

Tayron R-Line में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें एक 15-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है जो ड्राइवर की तरफ झुका हुआ है. Tiguan R-Line की तरह ही, नई Tayron R-Line में भी लेदर अपहोल्स्टर्ड फ्रंट सीट्स के लिए मसाज फंक्शन और वेंटिलेशन फंक्शन का फीचर मिलता है, जो भारतीय मौसम की स्थिति के लिए बहुत ज़रूरी है.