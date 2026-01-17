इंडिया-स्पेक Volkswagen Tayron R-Line का खुलासा, जल्द होगी भारत में लॉन्च
Volkswagen ने भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली Tayron R-Line का खुलासा कर दिया है. यह Tiguan R-Line के ऊपर रखी जाएगी.
Published : January 17, 2026 at 1:38 PM IST
हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत में आने वाली Volkswagen Tayron को पेश कर दिया है. यह सात-सीटर SUV भारतीय बाज़ार के लिए कंपनी की फ्लैगशिप SUV होने वाली है, और Volkswagen Tiguan R-Line के ऊपर स्थापित की जाएगी. Volkswagen Tayron R-Line, Tiguan Allspace के बंद होने के बाद प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में कंपनी की वापसी कराएगी.
इंडिया-स्पेक Volkswagen Tayron R-Line का डिजाइन
Volkswagen Tayron R-Line के डिजाइन की बात करें तो यह काफी शानदार लगता है. इसमें स्पोर्टी बंपर और 19-इंच के अलॉय व्हील के साथ-साथ R-Line की बैजिंग दी गई है. संभावना जताई जा रही है कि यह Tiguan R-Line वाले ही MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है.
हालांकि इसका व्हीलबेस 2,789mm लंबा होगा, जो Tiguan से 109 mm ज़्यादा है, ताकि इसमें सीटों की एक एक्स्ट्रा लाइन लगाई जा सके. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Volkswagen Tayron को फाइव-स्टार Euro NCAP रेटिंग मिलती है.
Volkswagen Tayron R-Line के फीचर्स
Tayron R-Line में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें एक 15-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है जो ड्राइवर की तरफ झुका हुआ है. Tiguan R-Line की तरह ही, नई Tayron R-Line में भी लेदर अपहोल्स्टर्ड फ्रंट सीट्स के लिए मसाज फंक्शन और वेंटिलेशन फंक्शन का फीचर मिलता है, जो भारतीय मौसम की स्थिति के लिए बहुत ज़रूरी है.
इस नई SUV में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, 30 कलर एम्बिएंट लाइटिंग और मैट्रिक्स LED लैंप भी मिलते हैं. इसके अलावा, तीसरी-रो को फोल्ड करने पर Volkswagen Tayron R-Line में 850-लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है.
Volkswagen Tayron R-Line का पावरट्रेन
इसके अलावा, Volkswagen Tayron R-Line के इंजन की बात करें तो, इसमें वही इंजन दो सकता है, जो Volkswagen Tiguan R-Line में था, यानी इसमें 2.0-लीटर, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन हो सकता है, जो 201 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन के साथ AWD सेटअप के साथ सात-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा जाएगा.
Volkswagen Tayron R-Line के साल 2026 की पहली तिमाही में भारतीय बाज़ार में लॉन्च होने की उम्मीद है. भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद, यह 7-सीटर SUV Skoda Kodiaq, Toyota Fortuner, Jeep Meridian और आने वाली MG Majestor जैसी गाड़ियों से मुकाबला करेगी.
Volkswagen Tayron R-Line की अनुमानित कीमत
बता दें कि Tiguan R-Line को भारत में पूरी तरह से बनी हुई यूनिट (CBU) के तौर पर लॉन्च किया गया था, वहीं Volkswagen Tayron R-Line को भारत में पूरी तरह से नॉक्ड-डाउन यूनिट (CKD) के तौर पर लॉन्च किया जाएगा.
इसे भारत में ही असेंबल किया जाएगा, जिससे जर्मन ऑटोमेकर इसे Volkswagen Tiguan R-Line की तुलना में ज़्यादा आकर्षक और प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेच पाएगा. Volkswagen Tayron R-Line की अनुमानित कीमत 43 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच होगी.