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15 जून से दिल्ली में होगा India Space Congress, SIA इंडिया करेगा आयोजित

सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन (SIA)-इंडिया द्वारा India Space Congress 2026 आयोजित किया जाएगा, जो 15 जून से 17 जून के बीच होगा.

India Space Congress 2026
India Space Congress 2026 (फोटो - India Space Congress)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 16, 2026 at 5:16 PM IST

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नई दिल्ली: कई देशों के पॉलिसीमेकर, डिप्लोमैट और इंडस्ट्री लीडर इंडिया स्पेस कांग्रेस (ISC) 2026 के लिए यहां इकट्ठा होंगे, जो 15 जून से 17 जून के बीच होगा, ताकि देश के स्पेस सेक्टर पर चर्चा की जा सके.

सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन (SIA)-इंडिया द्वारा आयोजित इस तीन दिन के इवेंट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज़ के डायरेक्टर पद्मश्री डॉ. शैलेश नायक और ISRO, IN-SPACe और कर्नाटक सरकार के सीनियर लीडर शामिल होंगे. एक बयान में, SIA-इंडिया के प्रेसिडेंट डॉ. सुब्बा राव पवुलुरी ने इस पहल की तारीफ़ की.

उन्होंने कहा कि, "भारत का स्पेस सेक्टर ग्रोथ और ग्लोबल अहमियत के एक नए दौर में जा रहा है. ISC 2026 इंडस्ट्री, पॉलिसीमेकर्स और इन्वेस्टर्स को एक साथ लाएगा, ताकि भविष्य के लिए एक ज़्यादा भरोसेमंद, इनोवेशन-फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाया जा सके."

उन्होंने आगे कहा कि, "जैसे-जैसे भारत मिशन से मार्केट की ओर बढ़ रहा है, हम ग्लोबल पार्टनर्स का स्वागत करते हैं कि वे हमारे साथ मिलकर वह भविष्य बनाएं." इस साल इवेंट की थीम है 'स्पेस की रीइमेजिनिंग, कोलेबोरेशन को फिर से शुरू करना, और अगले दौर को साकार करना.'

कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री, क्रॉस-बॉर्डर सप्लाई चेन रेजिलिएंस, और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर प्लेनरी होंगी. SIA-इंडिया के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने एक बयान में कहा कि, "ISC 2026 एक कॉन्फ्रेंस से कहीं ज़्यादा है. यह एक स्ट्रेटेजिक दखल है. यह एक पुल का काम करता है, जहां विश्वबंधु डिप्लोमेसी ग्लोबल स्पेस इकॉनमी को लीड करने के लिए ज़रूरी इंडस्ट्रियल प्रैग्मैटिज़्म से मिलती है."

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