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15 जून से दिल्ली में होगा India Space Congress, SIA इंडिया करेगा आयोजित

India Space Congress 2026 ( फोटो - India Space Congress )

नई दिल्ली: कई देशों के पॉलिसीमेकर, डिप्लोमैट और इंडस्ट्री लीडर इंडिया स्पेस कांग्रेस (ISC) 2026 के लिए यहां इकट्ठा होंगे, जो 15 जून से 17 जून के बीच होगा, ताकि देश के स्पेस सेक्टर पर चर्चा की जा सके. सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन (SIA)-इंडिया द्वारा आयोजित इस तीन दिन के इवेंट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज़ के डायरेक्टर पद्मश्री डॉ. शैलेश नायक और ISRO, IN-SPACe और कर्नाटक सरकार के सीनियर लीडर शामिल होंगे. एक बयान में, SIA-इंडिया के प्रेसिडेंट डॉ. सुब्बा राव पवुलुरी ने इस पहल की तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि, "भारत का स्पेस सेक्टर ग्रोथ और ग्लोबल अहमियत के एक नए दौर में जा रहा है. ISC 2026 इंडस्ट्री, पॉलिसीमेकर्स और इन्वेस्टर्स को एक साथ लाएगा, ताकि भविष्य के लिए एक ज़्यादा भरोसेमंद, इनोवेशन-फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाया जा सके."