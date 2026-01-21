ETV Bharat / technology

2025 में भारत का नंबर-1 स्मार्टफोन ब्रांड बना Vivo, पीछे हो गए Samsung और Xiaomi

Omdia का मानना है कि 2026 में भारत का स्मार्टफोन बाजार मिड सिंगल डिजिट यानी करीब 5 प्रतिशत तक गिर सकता है. ( Image Credit: Vivo )

हैदराबाद: 2025 का साल खत्म हो गया है. इस साल में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में हल्की गिरावट देखने को मिली लेकिन उसके बावजूद भी यह साल भारत की स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी दिलचस्प रहा. रिसर्च फर्म Omdia की रिपोर्ट के अनुसार, वीवो ने 2025 में भारत के स्मार्टफोन मार्केट में पहला स्थान हासिल किया है. कंपनी ने पूरे साल में 3.21 करोड़ स्मार्टफोन शिप किए और पूरे मार्केट का 21% शेयर अपने नाम किया. इस रिकॉर्ड को देखकर समझ में आता है कि मिड-रेंज और बजट सेगमेंट में वीवो की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है.

सबसे आगे वीवो

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया की स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग रही है. सैमसंग ने साल 2025 में 2.3 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट की है और भारतीय स्मार्टफोन मार्केट का 15% शेयर अपने नाम किया है. हालांकि, साल 2024 की तुलना में सैमसंग फोन्स की बिक्री में 11% की गिरावट दर्ज की गई है.

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर चीन की दो स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो और शाओमी रही हैं. इन दोनों कंपनियों ने 13-13% मार्केट शेयर अपने नाम किया है. ओप्पो ने 2 करोड़ यूनिट्स बेचे हैं तो शाओमी ने 1.97 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट की.