2025 में भारत का नंबर-1 स्मार्टफोन ब्रांड बना Vivo, पीछे हो गए Samsung और Xiaomi

Omdia रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वीवो भारत का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बना, जबकि Apple की बिक्री सबसे तेज बढ़ी.

Omdia believes that India's smartphone market could decline by a mid-single-digit percentage, or around 5 percent, in 2026.
Omdia का मानना है कि 2026 में भारत का स्मार्टफोन बाजार मिड सिंगल डिजिट यानी करीब 5 प्रतिशत तक गिर सकता है. (Image Credit: Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 1:57 PM IST

हैदराबाद: 2025 का साल खत्म हो गया है. इस साल में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में हल्की गिरावट देखने को मिली लेकिन उसके बावजूद भी यह साल भारत की स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी दिलचस्प रहा. रिसर्च फर्म Omdia की रिपोर्ट के अनुसार, वीवो ने 2025 में भारत के स्मार्टफोन मार्केट में पहला स्थान हासिल किया है. कंपनी ने पूरे साल में 3.21 करोड़ स्मार्टफोन शिप किए और पूरे मार्केट का 21% शेयर अपने नाम किया. इस रिकॉर्ड को देखकर समझ में आता है कि मिड-रेंज और बजट सेगमेंट में वीवो की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है.

सबसे आगे वीवो

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया की स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग रही है. सैमसंग ने साल 2025 में 2.3 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट की है और भारतीय स्मार्टफोन मार्केट का 15% शेयर अपने नाम किया है. हालांकि, साल 2024 की तुलना में सैमसंग फोन्स की बिक्री में 11% की गिरावट दर्ज की गई है.

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर चीन की दो स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो और शाओमी रही हैं. इन दोनों कंपनियों ने 13-13% मार्केट शेयर अपने नाम किया है. ओप्पो ने 2 करोड़ यूनिट्स बेचे हैं तो शाओमी ने 1.97 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट की.

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिका की दिग्गज फोन कंपनी एप्पल रही है, जिसका मार्केट शेयर 10% रहा. एप्पल ने इस साल में कुल 1.51 करोड़ iPhone यूनिट्स बेचे हैं.

एनुअल ग्रोथ में सबसे आगे एप्पल

  • अगर सालाना यानी एनुअल ग्रोथ की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे आगे एप्पल रहा है. 2025 में एप्पल की बिक्री 28% बढ़ी है.
  • दूसरे नंबर पर वीवो है, जिसके स्मार्टफोन बिक्री में 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है.
  • तीसरे नंबर ओप्पो रही, जिनके स्मार्टफोन बिक्री में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है.
  • इस लिस्ट में सबसे बड़ा झटका शाओमी को लगा है, जिसकी स्मार्टफोन बिक्री में 26% की गिरावट दर्ज की गई है.

ओवरऑल रिकॉर्ड

  • कुल मिलाकर भारत में 2025 में 15.42 करोड़ स्मार्टफोन बिके, जो 2024 से करीब 1% कम हैं.
  • चौथी तिमाही यानी Q4 2025 में भी वीवो टॉप पर रहा. कंपनी ने 79 लाख स्मार्टफोन शिप किए और 23% मार्केट शेयर हासिल किया.
  • सैमसंग ने 49 लाख यूनिट्स के साथ 14% शेयर हासिल किया.
  • Oppo ने 46 लाख यूनिट्स के साथ 13% शेयर दर्ज किया.
  • Xiaomi ने 42 लाख यूनिट्स के साथ 12% शेयर दर्ज किया.
  • Apple ने 39 लाख iPhone शिप कर 11% हिस्सेदारी बनाई.

Q4 में वीवो की बिक्री 16% और ओप्पो की 10% बढ़ी, जबकि सैमसंग और शाओमी की बिक्री में गिरावट देखने को मिली. वीवो के लिए Y31 5G, Y19s 5G, T4x 5G और V60e सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल रहे. Oppo की A-सीरीज और Xiaomi के Redmi 14C 5G व Poco C75 ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. Omdia का मानना है कि 2026 में भारत का स्मार्टफोन बाजार मिड सिंगल डिजिट यानी करीब 5% तक गिर सकता है. इसकी वजह बढ़ती कीमतें और लोगों द्वारा फोन अपग्रेड करने में देरी मानी जा रही है.

