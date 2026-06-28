इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 12 प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, 1.64 लाख करोड़ का निवेश
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 12 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जिनमें 1.64 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना शामिल है.
Published : June 28, 2026 at 10:34 AM IST
हैदराबाद: भारत सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और कई बड़े कदम उठा है. केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एक आधिकारिक फैक्ट-शीट में बताया गया है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 12 चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है.
आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट शीट में कुल मिलाकर करीब 1.64 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्लान शामिल है. इन प्रोजेक्ट्स में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, दो कॉम्पाउंड सेमीकंडक्टर फैब यूनिट्स और नौ पैकेजिंग यूनिट्स शामिल हैं. बजट 2026-27 में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के जरिए अब सरकार का फोकस सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, मैटेरियल्स, स्वदेशी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मजबूत सप्लाई चेन पर है.
डिज़ाइन और चिप मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ती मजबूती
सरकार के मुताबिक, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 24 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट दिया जा रहा है. इसके अलावा 105 कंपनियों को एडवांस्ड चिप डिज़ाइन टूल्स की मदद दी गई है, जिसके चलते विभिन्न फाउंड्रीज़ में 23 डिज़ाइन टेपआउट्स पूरे हो चुके हैं. इसमें कुछ एडवांस्ड नोड्स पर बने डिज़ाइन भी शामिल हैं, जो भारत की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्षमता में हो रहे सुधार को दिखाते हैं.
10,372 करोड़ रुपये से ज्यादा के आउटले के साथ शुरू किए गए इंडियाएआई मिशन ने भी पिछले एक साल में अच्छा प्रोग्रेस किया है. इसके तहत 45,000 से ज्यादा जीपीयू वाली एक शेयर्ड कंप्यूट फैसिलिटी बनाई गई है, जो एआई रिसर्च के लिए जरूरी कंप्यूटिंग बेस तैयार करती है.
इंडियाएआई मिशन की स्पीड
इसी मिशन के तहत स्पीच, टेक्स्ट और विज़न जैसे क्षेत्रों में 15 लार्ज और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को सपोर्ट किया जा रहा है. एआई कोश प्लेटफॉर्म पर अभी 12,519 डेटासेट्स, 307 एआई मॉडल्स और 20 टूलकिट्स मौजूद हैं, जो रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स के लिए ओपन एक्सेस में उपलब्ध हैं. टियर-2 और टियर-3 शहरों में 27 डेटा एंड एआई लैब्स बनाई गई हैं, जबकि 684 छात्रों को फेलोशिप दी गई है.
इसके बारे में सरकार का कहना है कि एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में हो रहे निवेश से देश का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तेजी से बदल रहा है. यह सेक्टर अब 13 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू तक पहुंच गया है और इलेक्ट्रोनिक्स भारत की तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी बन गई है. भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है, जो दिखाता है कि टेक मैन्युफैक्चरिंग में देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है.