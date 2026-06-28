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इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 12 प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, 1.64 लाख करोड़ का निवेश

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हैदराबाद: भारत सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और कई बड़े कदम उठा है. केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एक आधिकारिक फैक्ट-शीट में बताया गया है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 12 चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है. आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट शीट में कुल मिलाकर करीब 1.64 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्लान शामिल है. इन प्रोजेक्ट्स में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, दो कॉम्पाउंड सेमीकंडक्टर फैब यूनिट्स और नौ पैकेजिंग यूनिट्स शामिल हैं. बजट 2026-27 में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के जरिए अब सरकार का फोकस सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, मैटेरियल्स, स्वदेशी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मजबूत सप्लाई चेन पर है. डिज़ाइन और चिप मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ती मजबूती सरकार के मुताबिक, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 24 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट दिया जा रहा है. इसके अलावा 105 कंपनियों को एडवांस्ड चिप डिज़ाइन टूल्स की मदद दी गई है, जिसके चलते विभिन्न फाउंड्रीज़ में 23 डिज़ाइन टेपआउट्स पूरे हो चुके हैं. इसमें कुछ एडवांस्ड नोड्स पर बने डिज़ाइन भी शामिल हैं, जो भारत की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्षमता में हो रहे सुधार को दिखाते हैं.