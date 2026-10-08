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Elon Musk के आरोपों पर भारत सरकार का कड़ा जवाब, कहा- 'किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा'

दावोस: अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क 22 जनवरी, 2026 को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की सालाना बैठक 2026 में बोल रहे हैं. ( IANS )

हैदराबाद: भारत सरकार ने गुरुवार को अमेरिकी बिजनेस टाइकून और अरबपति एलन मस्क के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है. मस्क ने कहा था कि कुछ खास लोग स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भारत में रोक रहे हैं, ताकि वो अपना एकाधिकार बनाए रख सकें. इस पर भारत सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हर सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी को सुरक्षा के नियमों का पालन करना जरूरी है. कोई भी कंपनी इससे बच नहीं सकती.

मस्क ने बुधवार यानी 7 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया यानी एक्स अकाउंट से एक पोस्ट लिखा. उन्होंने लिखा कि कुछ ओलिगार्क्स भारत के लोगों पर अपना मोनोपोली बनाए रखने के लिए स्टारलिंक को ब्लॉक कर रहे हैं. उन्होंने इसे भारत के लोगों के खिलाफ एक बड़ा अपराध बताया. यह पोस्ट एक यूज़र DogeDesigner के एक्स पोस्ट का रिप्लाई था.

उस पोस्ट में बताया गया था कि भारत के 11,000 से ज्यादा गांवों में अभी तक 4G कनेक्टिविटी भी नहीं पहुंच पाई है. मार्च 2026 तक देश में 1.093 अरब इंटरनेट सब्सक्रिप्शन थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 440.87 मिलियन ही थे. ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट घनत्व बहुत कम है. BharatNet योजना के तहत बहुत सारी फाइबर बिछाई जा चुकी है लेकिन कई जगहों पर सर्विस अभी चालू नहीं हुई है. वायर्ड कनेक्शन भी बहुत कम हैं. Musk के आरोप और उनका जवाब मस्क ने यह भी कहा कि स्टारलिंक भारत में सस्ता और तेज इंटरनेट ला सकता है. जिन लोगों के पास अभी इंटरनेट नहीं है या महंगा लगता है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. मणिपुर में उग्रवादियों द्वारा स्टारलिंक इस्तेमाल करने के आरोपों पर भी उन्होंने साफ इनकार किया. उन्होंने बताया कि भारत के ऊपर स्टारलिंक की बीम बंद कर दी गई है, इसलिए कोई भी वहां इसता इस्तेमाल नहीं कर सकता.