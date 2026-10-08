Elon Musk के आरोपों पर भारत सरकार का कड़ा जवाब, कहा- 'किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा'
भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि स्टारलिंक सहित हर सैटेलाइट कंपनी को सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है.
Published : October 8, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद: भारत सरकार ने गुरुवार को अमेरिकी बिजनेस टाइकून और अरबपति एलन मस्क के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है. मस्क ने कहा था कि कुछ खास लोग स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भारत में रोक रहे हैं, ताकि वो अपना एकाधिकार बनाए रख सकें. इस पर भारत सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हर सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी को सुरक्षा के नियमों का पालन करना जरूरी है. कोई भी कंपनी इससे बच नहीं सकती.
मस्क ने बुधवार यानी 7 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया यानी एक्स अकाउंट से एक पोस्ट लिखा. उन्होंने लिखा कि कुछ ओलिगार्क्स भारत के लोगों पर अपना मोनोपोली बनाए रखने के लिए स्टारलिंक को ब्लॉक कर रहे हैं. उन्होंने इसे भारत के लोगों के खिलाफ एक बड़ा अपराध बताया. यह पोस्ट एक यूज़र DogeDesigner के एक्स पोस्ट का रिप्लाई था.
Unfortunately, we are being blocked by certain oligarchs in order to maintain their monopolistic chokehold on the Indian people. You can guess who they are … This is a crime against the people of India!— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
उस पोस्ट में बताया गया था कि भारत के 11,000 से ज्यादा गांवों में अभी तक 4G कनेक्टिविटी भी नहीं पहुंच पाई है. मार्च 2026 तक देश में 1.093 अरब इंटरनेट सब्सक्रिप्शन थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 440.87 मिलियन ही थे. ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट घनत्व बहुत कम है. BharatNet योजना के तहत बहुत सारी फाइबर बिछाई जा चुकी है लेकिन कई जगहों पर सर्विस अभी चालू नहीं हुई है. वायर्ड कनेक्शन भी बहुत कम हैं.
Musk के आरोप और उनका जवाब
मस्क ने यह भी कहा कि स्टारलिंक भारत में सस्ता और तेज इंटरनेट ला सकता है. जिन लोगों के पास अभी इंटरनेट नहीं है या महंगा लगता है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. मणिपुर में उग्रवादियों द्वारा स्टारलिंक इस्तेमाल करने के आरोपों पर भी उन्होंने साफ इनकार किया. उन्होंने बताया कि भारत के ऊपर स्टारलिंक की बीम बंद कर दी गई है, इसलिए कोई भी वहां इसता इस्तेमाल नहीं कर सकता.
Starlink beams are turned off over India, so the claim that they were used by anyone for any reason is absolutely false https://t.co/y3R2L5JV7h— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
आपको बता दें कि 7 अक्टूब को ही भारत में देश का बड़ा टेलीकॉम इवेंट India Mobile Congress शुरू हुआ है. इस इवेंट में स्पेसएक्स की स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशन्स की वाइस प्रेसिडेंट Lauren Dreyer ने कहा कि कंपनी भारत में सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि कंपनी ने भारत में सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर खास इंतजाम किए हैं. यूजर का डेटा भारत के अंदर ही रखा जाएगा. कंपनी ने 20 गेटवे साइट्स और सैकड़ों एंटेना लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है.
सरकार का साफ रुख
भारत की कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया. मंत्रालय ने कहा कि भारत में सभी टेलीकॉम सेवाओं के लिए एक समान और निष्पक्ष अनुमति का सिस्टम है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए भी यही नियम लागू होते हैं. सरकार ने तीन कंपनियों को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विस के लिए लाइसेंस दिए हैं. ये सर्विस नॉन-जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट पर बेस्ट है.
Starlink in India would enable high-speed, affordable Internet connectivity for those who can’t afford current prices or who don’t have a connection at all!— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
लाइसेंस वाली हर कंपनी को सुरक्षा शर्तों का पालन दिखाना और करना जरूरी है. यह यूज़र्स और उनके डेटा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी है. अभी तीनों कंपनियों की सिक्योरिटी असेसमेंट चल रही है. सभी कंपनियां लगभग एक ही स्टेज पर हैं. कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ी है. जब किसी कंपनी की सिक्योरिटी टेस्ट पूरी हो जाएगी, तब वो स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए आगे बढ़ सकती है. इस कारण फ्रेमवर्क को भेदभाव वाला बताना गलत है.
स्टारलिंक की मौजूदा स्थिति
स्टारलिंक भारत में सर्विस शुरू करने के काफी करीब पहुंच चुका है, लेकिन सिक्योरिटी रूल्स का पालन होना जरूरी है. सरकार का कहना है कि कोई भी कंपनी चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, फिर भी सुरक्षा शर्तों से माने बिना आगे नहीं बढ़ सकते. यह नियम एक जैसे हैं. मस्क के आरोपों के बाद भी भारत सरकार अपने फ्रेमवर्क पर अड़ी हुई है. लौरन ड्रेयर ने भी स्वीकर किया कि कंपनी ने भारत की सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से खास इंतजाम किए हैं.