ETV Bharat / technology

अक्टूबर 2025 तक भारत में दर्ज हुई वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री, निर्यात में भी हुआ इजाफा

हैदराबाद: भारतीय ऑटो उद्योग के लिए, अक्टूबर 2025 उस अवसर के साथ आया, जिसका इंतजार कार निर्माता पूरे साल कर रहे थे. त्योहारी खरीदारी, GST कटौती के बाद की भीड़ और स्थिर उत्पादन पाइपलाइन के संयोजन ने इस क्षेत्र को पैसेंजर व्हीकल, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के क्षेत्र में अक्टूबर में अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम शिपमेंट दर्ज करने में मदद की.

अक्टूबर में त्योहारों के ज़ोरदार असर के चलते वाहनों की बिक्री में तेज़ी आई, लेकिन अप्रैल-अक्टूबर (वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही) का व्यापक प्रदर्शन यह दिखाता है कि बाज़ार में सुधार हो रहा है, हालांकि यह ज्यादा तेज नहीं था. विकास को मज़बूत क्षेत्रों, जैसे एसयूवी, स्कूटर, मोटरसाइकिल और पैसेंजर तिपहिया वाहनों से बल मिल रहा है, जबकि अन्य सब-सेगमेंट्स में सुस्ती बनी हुई है.

पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री

अक्टूबर 2025 में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री त्योहारों की लहर पर भारी पड़ी और इनकी बिक्री संख्या 4,60,739 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 17.2 प्रतिशत की अच्छी बढ़ोतरी दिखाता है. बिक्री के मामले में एसयूवी इस बढ़ोतरी का इंजन बनी रहीं, जहां यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री में 19.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पैसेंजर कारों की बिक्री में 8.4 प्रतिशत की स्थिर बढ़ोतरी हुई है.

वैन की बिक्री में भी 16.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है, जो सभी बॉडी स्टाइल में व्यापक सुधार का संकेत देते है. कुल मिलाकर, इस सेगमेंट ने वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, जो 1 प्रतिशत बढ़कर 24.50 लाख यूनिट्स हो गई, जबकि निर्यात भी बेहतर स्थिति में रहा.

पहली छमाही में पैसेंजर व्हीकल्स का निर्यात 17.4 प्रतिशत बढ़कर 5.14 लाख यूनिट्स हो गया, जो कॉम्पैक्ट कार और एसयूवी निर्यात बाजारों में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है. अक्टूबर में पैसेंजर व्हीकल्स का निर्यात 11.7 प्रतिशत बढ़कर 68,738 यूनिट्स हो गया, जबकि वाहनों का उत्पादन 9.8 प्रतिशत बढ़कर 4,03,270 यूनिट्स हो गया, जो मजबूत फैक्ट्री गति को दर्शाता है.

दोपहिया वाहनों की बिक्री

दोपहिया वाहनों की बिक्री की बात करें तो इस सेगमेंट के लिए अक्टूबर 2025 विरोधाभासों से भरा रहा. इन वाहनों की कुल घरेलू बिक्री 22,10,727 यूनिट्स रही, जो पिछले साल की तुलना में 2.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. मजबूत शहरी रुझान और GST कटौती के बाद बढ़ी हुई, किफ़ायती कीमतों के चलते स्कूटरों की बिक्री में 14.3 प्रतिशत की मज़बूत बढ़ोतरी दर्ज की गई.

हालांकि, मोटरसाइकिलों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें 4 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुस्ती का असर भी देखने को मिला. मोपेड की बिक्री में 2.1 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई. अप्रैल-अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान, दोपहिया वाहनों की बिक्री में मामूली 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह 1.24 करोड़ यूनिट्स हो गई, जो दर्शाता है कि मांग में सुधार स्थिर है.