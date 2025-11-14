अक्टूबर 2025 तक भारत में दर्ज हुई वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री, निर्यात में भी हुआ इजाफा
भारतीय ऑटो उद्योग ने अक्टूबर 2025 में बिक्री के मामले में बेहतर बढ़ोतरी हासिल की है. पैसेंजर व्हीकल, दोपहिया और कमर्शियल ने अच्छा प्रदर्शन किया.
Published : November 14, 2025 at 5:22 PM IST
हैदराबाद: भारतीय ऑटो उद्योग के लिए, अक्टूबर 2025 उस अवसर के साथ आया, जिसका इंतजार कार निर्माता पूरे साल कर रहे थे. त्योहारी खरीदारी, GST कटौती के बाद की भीड़ और स्थिर उत्पादन पाइपलाइन के संयोजन ने इस क्षेत्र को पैसेंजर व्हीकल, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के क्षेत्र में अक्टूबर में अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम शिपमेंट दर्ज करने में मदद की.
अक्टूबर में त्योहारों के ज़ोरदार असर के चलते वाहनों की बिक्री में तेज़ी आई, लेकिन अप्रैल-अक्टूबर (वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही) का व्यापक प्रदर्शन यह दिखाता है कि बाज़ार में सुधार हो रहा है, हालांकि यह ज्यादा तेज नहीं था. विकास को मज़बूत क्षेत्रों, जैसे एसयूवी, स्कूटर, मोटरसाइकिल और पैसेंजर तिपहिया वाहनों से बल मिल रहा है, जबकि अन्य सब-सेगमेंट्स में सुस्ती बनी हुई है.
पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री
अक्टूबर 2025 में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री त्योहारों की लहर पर भारी पड़ी और इनकी बिक्री संख्या 4,60,739 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 17.2 प्रतिशत की अच्छी बढ़ोतरी दिखाता है. बिक्री के मामले में एसयूवी इस बढ़ोतरी का इंजन बनी रहीं, जहां यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री में 19.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पैसेंजर कारों की बिक्री में 8.4 प्रतिशत की स्थिर बढ़ोतरी हुई है.
वैन की बिक्री में भी 16.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है, जो सभी बॉडी स्टाइल में व्यापक सुधार का संकेत देते है. कुल मिलाकर, इस सेगमेंट ने वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, जो 1 प्रतिशत बढ़कर 24.50 लाख यूनिट्स हो गई, जबकि निर्यात भी बेहतर स्थिति में रहा.
पहली छमाही में पैसेंजर व्हीकल्स का निर्यात 17.4 प्रतिशत बढ़कर 5.14 लाख यूनिट्स हो गया, जो कॉम्पैक्ट कार और एसयूवी निर्यात बाजारों में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है. अक्टूबर में पैसेंजर व्हीकल्स का निर्यात 11.7 प्रतिशत बढ़कर 68,738 यूनिट्स हो गया, जबकि वाहनों का उत्पादन 9.8 प्रतिशत बढ़कर 4,03,270 यूनिट्स हो गया, जो मजबूत फैक्ट्री गति को दर्शाता है.
दोपहिया वाहनों की बिक्री
दोपहिया वाहनों की बिक्री की बात करें तो इस सेगमेंट के लिए अक्टूबर 2025 विरोधाभासों से भरा रहा. इन वाहनों की कुल घरेलू बिक्री 22,10,727 यूनिट्स रही, जो पिछले साल की तुलना में 2.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. मजबूत शहरी रुझान और GST कटौती के बाद बढ़ी हुई, किफ़ायती कीमतों के चलते स्कूटरों की बिक्री में 14.3 प्रतिशत की मज़बूत बढ़ोतरी दर्ज की गई.
हालांकि, मोटरसाइकिलों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें 4 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुस्ती का असर भी देखने को मिला. मोपेड की बिक्री में 2.1 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई. अप्रैल-अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान, दोपहिया वाहनों की बिक्री में मामूली 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह 1.24 करोड़ यूनिट्स हो गई, जो दर्शाता है कि मांग में सुधार स्थिर है.
हालांकि, निर्यात इस क्षेत्र के लिए एक उज्ज्वल बिंदु साबित हुआ है. पहली छमाही में निर्यात 23.1 प्रतिशत बढ़कर 28.62 लाख यूनिट्स हो गया, जिसमें मुख्य रूप से मोटरसाइकिलों का योगदान रहा, जिनकी बिक्री में 26.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अक्टूबर ने इस रफ्तार को और मज़बूत किया, जहां निर्यात 17.7 प्रतिशत बढ़कर 4,30,035 यूनिट्स हो गया. हालांकि, इस महीने उत्पादन 5.6 प्रतिशत घटकर 22,77,572 यूनिट्स रह गया.
तिपहिया वाहनों की बिक्री
तिपहिया वाहनों की बिक्री की बात करें तो इस सेगमेंट ने अक्टूबर 2025 तक अपनी उल्लेखनीय वापसी की, और घरेलू बिक्री 81,288 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो एक साल पहले की तुलना में 5.9 प्रतिशत ज्यादा है. पैसेंजर वाहकों ने 7.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अग्रणी स्थान प्राप्त किया, जबकि मालवाहकों ने 2.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की, हालांकि इलेक्ट्रिक वर्जन अभी भी दबाव में हैं.
ऐसे में अप्रैल-अक्टूबर 2025 के संचयी आंकड़े एक ऐसे सेगमेंट के बारे में बताते हैं, जो मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है. घरेलू बिक्री 5.6 प्रतिशत बढ़कर 4,75,738 यूनिट्स हो गई और निर्यात 45.1 प्रतिशत बढ़कर 2,61,142 यूनिट्स हो गया, जिससे तिपहिया वाहन इस वित्तीय वर्ष में भारत के सबसे अच्छे निर्यातक बन गए.
अफ्रीका और पड़ोसी विकासशील बाजारों से मजबूत मांग के चलते अक्टूबर में निर्यात 56.2 प्रतिशत बढ़कर 41,866 यूनिट्स हो गया. इस महीने उत्पादन 15.9 प्रतिशत बढ़कर 1,19,885 यूनिट्स हो गया, जो निरंतर मांग में निर्माताओं के विश्वास को दर्शाता है.
कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री
जानकारी सामने आई है कि त्योहारी सीज़न और लॉजिस्टिक्स में तेज़ी के चलते कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र को मदद मिली है, हालांकि यह पैसेंजर व्हीकल या दोपहिया वाहनों जितना नहीं था. व्यापक माल ढुलाई, निर्माण गतिविधियों और त्योहारी ढुलाई की मांग बाजार में तेज़ी के बजाय स्थिरता की ओर इशारा करती है.
वित्त वर्ष 26 में अब तक कमर्शियल व्हीकल के निर्यात रुझान असमान बने हुए हैं, मध्यम और भारी कमर्शियल व्हीकल हल्के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की तुलना में अपेक्षाकृत मज़बूत हैं. हालांकि अक्टूबर के सटीक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अन्य सेगमेंट्स की बढ़ती बिक्री भविष्य में एक बेहतर बिक्री की ओर इशारा करती है, जो आने वाले महीनों में अभी भी एक निर्णायक विकास गतिरोध की प्रतीक्षा कर रहा है.