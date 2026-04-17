AI पेशेवरों के मामले में भारत में दुनिया में दूसरे स्थान पर, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट
स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन-सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि AI पेशेवरों में भारत दूसरे स्थान पर है.
Published : April 17, 2026 at 12:00 PM IST
हैदराबाद: स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन-सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने AI इंडेक्स 2026 जारी किया. साल 2025 में, टॉप AI लेखकों और आविष्कारकों के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर रहा. भारत में 50,460 पेशेवर थे, जो सिर्फ़ अमेरिका से पीछे था.
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका 2,20,520 विशेषज्ञों के साथ पहले स्थान पर रहा. इसके बाद, 48,500 AI विशेषज्ञों के साथ जर्मनी भारत से बहुत कम अंतर से पीछे रहा, जो इस क्षेत्र में योग्य कर्मचारियों के लिए दुनिया भर में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा को दिखाता है.
भारत की परफॉर्मेंस
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 3.0 के स्कोर के साथ सबसे आगे है. इसका मतलब है कि सदस्यों की प्रोफ़ाइल में AI स्किल्स वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना ज़्यादा दिखाई देती हैं. इसके बाद अमेरिका 2.0 और जर्मनी 1.8 के स्कोर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. भारत में, पुरुष महिलाओं की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा दर से अपनी प्रोफ़ाइल में AI स्किल्स का ज़िक्र करते हैं.
इससे पता चलता है कि भारतीय यूज़र्स ने अपनी LinkedIn प्रोफ़ाइल में AI स्किल्स को वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना ज़्यादा दर से लिस्ट किया है. रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे किए गए सभी देशों में भारत में AI को लेकर घबराहट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई. साल 2024 और 2025 के बीच, भारत में AI के इस्तेमाल को लेकर चिंता में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी (+14 प्रतिशत अंक) दर्ज की गई, जबकि इसे लेकर उत्साह में केवल मामूली बढ़ोतरी (+2) हुई.
साल 2025 में भारत में AI रिसर्च टैलेंट का सबसे ज़्यादा नेट आउटफ़्लो (-16.9 अंक) देखा गया. कनाडा, जहां 2020 के आस-पास मज़बूत इनफ़्लो दिखा था, वहीं साल 2025 तक यह घटकर -7.1 अंक पर आ गया. जर्मनी में भी -2.4 का नेगेटिव नेट फ़्लो देखा गया.
साल 2025 में, दुनिया भर में 58 प्रतिशत कर्मचारियों ने बताया कि वे काम पर AI का इस्तेमाल कभी-कभी या नियमित रूप से करते हैं, लेकिन भारत, चीन, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में, यह हिस्सा 80 प्रतिशत से ज़्यादा था.
ग्लोबल ट्रेंड
दुनिया भर में, AI पेटेंट की संख्या में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, साल 2010 में यह संख्या 3,866 थी, जो 2024 में बढ़कर 1,31,121 हो गई. 2023 और 2024 के बीच, पेटेंट मिलने की दर में 8.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है, जो दुनिया के कुल पेटेंट का 74.2 प्रतिशत है. इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, जिसका योगदान 12.1 प्रतिशत (15,290 पेटेंट) है. इसके बाद यूरोप (3 प्रतिशत) और भारत (0.4 प्रतिशत) का स्थान है.
मोबिलिटी: मोबिलिटी को शुद्ध प्रवाह (net flow) के माध्यम से मापा जाता है, जो उन AI लेखकों और आविष्कारकों की संख्या के बीच का अंतर है, जो अपने-अपने देशों में आते हैं या वहां से बाहर जाते हैं. साल 2024 में, AI प्रकाशनों में चीन की हिस्सेदारी 17.8 प्रतिशत की रही, जबकि यूरोप की 11.1 प्रतिशत और भारत की 7.6 प्रतिशत रही.
निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर में यह निवेश इस चैप्टर की 2025 की टाइमलाइन में दिखता है. इसमें OpenAI, SoftBank, Oracle और अन्य कंपनियों द्वारा घोषित 100–500 बिलियन डॉलर का Stargate Project शामिल है. साथ ही Google की Texas के डेटा सेंटर्स के लिए 40 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता और Microsoft का भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर में 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश भी शामिल है.
Amazon ने घोषणा की है कि वह 2030 तक भारत में AI और लॉजिस्टिक्स के विस्तार के लिए 35 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का निवेश करेगा, जिसका लक्ष्य 1 मिलियन नई नौकरियां पैदा करना और विक्रेताओं द्वारा 80 बिलियन डॉलर का निर्यात करना है.
निजी निवेश का भौगोलिक वितरण
2025 में, संयुक्त राज्य अमेरिका (285 बिलियन डॉलर), चीन (12.41 बिलियन डॉलर), यूनाइटेड किंगडम (5.90 बिलियन डॉलर), फ्रांस (4.36 बिलियन डॉलर), और कनाडा (4.28 बिलियन डॉलर) ने AI में भारत (4.09 बिलियन डॉलर) की तुलना में अधिक निजी निवेश आकर्षित किया.
साल 2025 में, भारत में भी 108 नई फंडेड AI कंपनियां थीं, जबकि US 1,953 कंपनियों के साथ काफी बड़े अंतर से सबसे आगे था. भौगोलिक जमाव के ये रुझान लंबे समय के नज़रिए से भी दिखाई देते हैं. 2013 से अब तक, भारत ने AI में कुल 15.39 बिलियन डॉलर का निजी निवेश आकर्षित किया है.
2025 में इंडस्ट्री ने 90 प्रतिशत से ज़्यादा जाने-माने फ्रंटियर मॉडल बनाए, और उनमें से कई मॉडल अब PhD-लेवल के साइंस सवालों, मल्टीमॉडल रीजनिंग और कॉम्पिटिशन मैथमैटिक्स में इंसानी बेंचमार्क को पूरा करते हैं या उनसे आगे निकल जाते हैं.
एक खास कोडिंग बेंचमार्क - SWE-bench Verified - पर परफॉर्मेंस एक ही साल में 60 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 100 प्रतिशत तक पहुंच गई. इस रिपोर्ट के मुताबिक, संगठनों में इसे अपनाने की दर 88 प्रतिशत तक पहुंच गई, और अब हर 5 में से 4 यूनिवर्सिटी छात्र जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करते हैं.