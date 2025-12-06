ETV Bharat / technology

भारत में फोन ट्रैकिंग पर बड़ा विवाद, सरकार के विरोध में Apple, Google और Samsung!

भारत में स्मार्टफोन की लोकेशन हमेशा ऑन रखने के प्रस्ताव से प्राइवेसी बहस तेज। Apple और Google ने इसे खतरनाक बताया. ( फोटो क्रेडिट: IANS )

हैदराबाद: भारत में आजकल लोगों की प्राइवेसी के बारे में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. यह मामला भारत सरकार की उस सोच से जुड़ा हुआ है, जिसमें देश के सभी स्मार्टफोन्स में सैटेलाइट बेस्ड लोकेशन ट्रैकिंग यानी A-GPS को हर समय चालू रखने का प्रस्ताव दिया गया है. सरकार का कहना है कि यह लोगों की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लिए काफी अच्छा है, लेकिन दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां Apple, Google और Samsung भारत सरकार के इस प्रस्ताव के बिल्कुल खिलाफ है.

कहानी शुरू कहां से हुई

आपको याद होगा कि भारत सरकार ने कुछ वक्त स्मार्टफोन मेकर्स को एक सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप - Sanchar Sathi ऐप को फोन में प्री-लोड करने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों की प्राइवेसी पर बात करने वाले एक्टिविटीज़ और विपक्षी नेताओं के विरोध करने के बाद सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा. अब राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक नया प्रस्ताव सामने आया है जिसे लेकर और भी बड़ी बहस छिड़ गई है.

क्या चाहती है सरकार और टेलीकॉम इंडस्ट्री

भारत की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जांच के दौरान उन्हें फोन यूजर्स का सही और सटीक लोकेशन डेटा नहीं मिल पाता. अभी कंपनियां सिर्फ टावर लोकेशन देती हैं, जो कई मीटर तक गलत हो सकता है. इस कारण टेलीकॉम कंपनियों का संगठन COAI चाहती है कि सरकार फोन मेकर्स को A GPS को हमेशा ऑन रखने का आदेश दे. इसका मतलब यह होगा कि यूजर्स लोकेशन ऑफ नहीं कर पाएंगे और फोन हर समय ट्रैक होने की स्थिति में रहेगा.