भारत में फोन ट्रैकिंग पर बड़ा विवाद, सरकार के विरोध में Apple, Google और Samsung!

भारत में A GPS हमेशा ऑन करने के प्रस्ताव से प्राइवेसी को लेकर बड़ा विवाद, जहां सरकार और टेक कंपनियां आमने सामने हैं.

A proposal to allow smartphone location tracking to always be on in India has sparked a privacy debate, with Apple and Google calling it dangerous.
भारत में स्मार्टफोन की लोकेशन हमेशा ऑन रखने के प्रस्ताव से प्राइवेसी बहस तेज। Apple और Google ने इसे खतरनाक बताया. (फोटो क्रेडिट: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 6, 2025 at 4:54 PM IST

हैदराबाद: भारत में आजकल लोगों की प्राइवेसी के बारे में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. यह मामला भारत सरकार की उस सोच से जुड़ा हुआ है, जिसमें देश के सभी स्मार्टफोन्स में सैटेलाइट बेस्ड लोकेशन ट्रैकिंग यानी A-GPS को हर समय चालू रखने का प्रस्ताव दिया गया है. सरकार का कहना है कि यह लोगों की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लिए काफी अच्छा है, लेकिन दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां Apple, Google और Samsung भारत सरकार के इस प्रस्ताव के बिल्कुल खिलाफ है.

कहानी शुरू कहां से हुई

आपको याद होगा कि भारत सरकार ने कुछ वक्त स्मार्टफोन मेकर्स को एक सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप - Sanchar Sathi ऐप को फोन में प्री-लोड करने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों की प्राइवेसी पर बात करने वाले एक्टिविटीज़ और विपक्षी नेताओं के विरोध करने के बाद सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा. अब राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक नया प्रस्ताव सामने आया है जिसे लेकर और भी बड़ी बहस छिड़ गई है.

क्या चाहती है सरकार और टेलीकॉम इंडस्ट्री

भारत की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जांच के दौरान उन्हें फोन यूजर्स का सही और सटीक लोकेशन डेटा नहीं मिल पाता. अभी कंपनियां सिर्फ टावर लोकेशन देती हैं, जो कई मीटर तक गलत हो सकता है. इस कारण टेलीकॉम कंपनियों का संगठन COAI चाहती है कि सरकार फोन मेकर्स को A GPS को हमेशा ऑन रखने का आदेश दे. इसका मतलब यह होगा कि यूजर्स लोकेशन ऑफ नहीं कर पाएंगे और फोन हर समय ट्रैक होने की स्थिति में रहेगा.

स्मार्टफोन कंपनियां क्यों डरी हुई हैं

एप्पल, गूगल और सैमसंग ने सरकार को साफ कहा है कि ऐसी मजबूरी दुनिया में कहीं नहीं है. ICEA (जो Apple और Google का इंडस्ट्री ग्रुप है) ने अपनी कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी में लिखा फोन को हमेशा ट्रैक करने देना एक तरह से उसे Dedicated Surveillance Device बना देगा. उनकी प्रमुख चिंताए:

  • प्राइवेसी और लीगल जोखिम में होंगे
  • मिलिट्री, जजेस, जर्नलिस्ट, कॉरपोरेट जैसे हाई रिस्क यूजर्स की सुरक्षा खतरे में पड़ेंगे
  • लोकेशन हासिल करते समय दिखने वाली पॉपअप अलर्ट हटाने का सुझाव, जो यूजर ट्रांसपेरेंसी खत्म करेगा

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं

ब्रिटेन के डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट Junade Ali ने कहा कि यह प्रस्ताव फोन को सीधे निगरानी के औजार में बदल देगा. Electronic Frontier Foundation के Cooper Quintin ने इसे दुनिया में सबसे खतरनाक तरह का लोकेशन कंट्रोल बताया.

मुद्दासरकार और टेलीकॉम का पक्षस्मार्टफोन कंपनियों का पक्ष
लोकेशन की सटीकताजांच में मदद मिलेगीप्राइवेसी का सीधा हनन
A GPS हमेशा ऑनसुरक्षा के लिए जरूरी यह निगरानी साबित होगा
लोकेशन पॉपअप हटानाटारगेट को खबर न लगेयूजर ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी

अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन इतना साफ है कि आने वाले दिनों में यह इंडिया की सबसे बड़ी टेक प्राइवेसी बहस बनने वाली है.

