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2028 तक भारत में होंगे भारतीय ब्रांड वाले स्मार्टफोन, अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा दावा

2028 तक भारत में डिज़ाइन और ब्रांड वाले स्मार्टफोन आ जाएंगे: अश्विनी वैष्णव ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने शुक्रवार यानी 23 अक्टूबर को एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि भारत अगले दो साल के अंदर अपने खुद के ऐसे स्मार्टफोन बना लेगा, जो दुनिया भर में स्मार्टफोन्स से मुकाबला कर सके. अश्विणी वैष्णव को भरोसा है कि भारत स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक वक्त देश का अपना एपल और सैमसंग जैसा मूमेंट भी आएगा.

केंद्रीय मंत्री ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के दौरान बोलते हुए कहा कि 2028 तक मार्केट में भारत में डिज़ाइन और भारत में असेंबल भारतीय ब्रांड वाले मोबाइल फोन्स आ जाएंगे. उन्होंने इसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के सफर का बड़ा कदम बताया. इतना ही नहीं, मंत्री ने साफ तारीख भी बता दी.